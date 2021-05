Ya sabemos que Adriana puede levantar objetos, levitar, parar un autobús ella sola con sus poderes, y ahora hemos descubierto uno nuevo: puede resucitar a personas. Así lo ha hecho con el cuerpo de David. Mientras, los vengadores de Vallecas buscan desesperadamente a Carlota, secuestrada por la Hermandad, y Laura descubre quién está detrás de Landa al que mato en el último capítulo. ¿Quieres saber qué más ha pasado? ¡No te pierdas los mejores momentos del capítulo 49 de Estoy vivo!

Iago consigue contactar con Carlota

Ahora sí que no saben dónde Gamboa tiene escondida a Carlota, por eso Iago intenta contactar con ella... ¡y lo consigue! A través de un holograma, su chica le dice que no sabe dónde y también le pide que no vayan a por ella: "Esta gente lo sabe todo de nosotros, no tenéis ninguna oportunidad".