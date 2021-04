“Sí, tengo tetas, tengo abdominales, tengo trasero, tengo muslos pero no pido un tratamiento especial”. Así de contundente respondía la modelo Gigi Hadid a las críticas que recibía en las redes sociales cuando pisó con fuerza la Semana de la Moda de Milán en 2015. "Represento un tipo de cuerpo que antes no estaba representado en la moda, y me siento afortunada por tener el apoyo de diseñadores, estilistas y editores que sé que saben muy bien que esto es moda, arte; y que no puede ser siempre lo mismo. ¡¡Estamos en 2015!!".

Su físico rompía moldes, y nunca mejor dicho. Gigi revolucionó los cánones de belleza con una imagen fresca que se alejaba del estereotipo de chica muy delgada y espigada. Donatella Versace fue de las primeras en apostar por ella y cada vez que salía a la pasarela las redes clamaban. Los comentarios iban subiendo de tono, llegando a leerse palabras despectivas e hirientes. ¡Fue vergonzoso! “Vuestros crueles comentarios no hacen que quiera cambiar mi cuerpo, no hacen que quiera decir 'NO' a los diseñadores que me piden que esté en sus desfiles. Si no quieren, no estaré". Y vaya si la quisieron. En 2016, fue nombrada Modelo Internacional del Año por el British Fashion Council.​

En estos años Gigi Hadid ha llegado a lo más alto, y ha 'cosido' muchas bocas. Porque su poder no estaba en su físico, su poder estaba en su fuerza y en querer cambiar las cosas. Hoy todos hablamos de diversidad e inclusión pero hace tan solo unos años el mundo de la moda pensaba de otra manera. "Si no tuviera el cuerpo que tengo, no tendría la carrera que tengo. Me encanta poder ser sexi. Estoy orgullosa de ello. Lo he dicho antes y espero que todo el mundo llegue a un punto en su vida en el que puedan hablar de cosas que le inspiran, y no sobre cosas que destrozan a otros. Si no quieres formar parte del cambio, al menos, ábrete a él porque está sucediendo de forma irremediable", dijo, y sus palabras hoy tienen un significado especial.

Zayn Malik y Gigi Hadid empezaron a salir en 2015. GTRES

Ha tenido romances con Cody Simpson, Joe Jonas pero Gigi Hadid cumple hoy 26 años junto a Zayn Malik. Forman una preciosa pareja y tienen una niña llamada Khai. Apagará las velas de su tarta en la cima del éxito. Es una estrella de la moda, las redes sociales y la crónica social. Igual que su hermana, la top Bella Hadid.

Todo empezó en 2013, cuando firmó con la famosa agencia IMG Models y sus contratos para la firma Guess. Aunque, para ser sinceros, hay que remontarse a su más tierna infancia. Gigi fue modelo con tan solo dos años y quien la descubrió fue Paul Marciano, el jefe de Guess: primero fue imagen de la línea infantil y tras terminar los estudios retomó la relación con la firma en 2012. En 2014 debutó en la pasarela, primero en Nueva York y lo hizo de la mano de una casa española, Desigual. Consiguió un éxito inmediato y saltó de las pasarelas a los vídeos musicales, colaborando con estrellas como Cody Simpson y Calvin Harris. También con Zayn Malik... y se convirtieron en pareja.

Desfiles de Tommy Hilfiger, Desigual y Diane von Furstenberg, New York Fashion Week.

2015 fue su gran año. Tras su paso por Milán su fama fue creciendo, sobre todo por su poder e influencia en las redes sociales. Con ella apareció una nueva modelo, la #InstaModel o #InstaGirls, y terminó el año en lo más alto: desfilando para Victoria's Secret. Pero de nuevo tuvo que leer insultos y comentarios despectivos. Hacía tiempo que una modelo no generaba tanta polémica y quizá tendríamos que remontarnos a los casos de Claudia Schiffer o Laetitia Casta, ahora ya olvidados.

Cuando se supo que sería uno de los ángeles de Victoria´s Secret, tuvo que escuchar comentarios como el de la top model Blanca Padilla. La española valora la tenacidad y el arrojo de Hadid pero con matices. “Tiene que haber igualdad, porque si yo me presento con sus medidas a una fashion week me mandan a mi casa, no como a ella”, dijo Blanca Padilla. "Si no tuviera el cuerpo que tengo, no tendría la carrera que tengo", dijo la modelo. Y en parte tiene razón. Unos la querían por su fama y otros por sus medidas (86-63-89), muy distintas a las de compañeras como Miranda Kerr mide (81-61-86) o la propia Blanca Padilla, (79-60-89).



Febrero de 2015. Desfiles de Versace, Balmain y Anna Sui. Colecciones de primavera de 2016.

El tiempo ha dado la razón a Gigi Hadid. En 2016 inició una interesante colaboración con Tommy Hilfiger, llamada TOMMYxGiGi y ese año se puso por primera vez las alas de Victoria's Secret (la primera vez no las llevaba), y no sería la última vez. Ha trabajado para las firmas más importantes, ha hecho los desfiles más espectaculares y las campañas más potentes. Su belleza es cautivadora y tiene un aire exótico muy atractivo que es el resultado de la mezcla de los genes familiares (tiene padre palestino y madre holandesa).

Chanel, Versace, Givenchy, Burberry, Oscar de la Renta, Ralph Lauren, Michael Kors, Prada, Chloé, Valentino, Balmain... Todos la querían y en 2018 la revista Forbes la añadió a la lista de las modelos mejores pagadas del mundo. Gigi estaba en el puesto nº 7 y se dijo que su sueldo era 9,5 millones de dólares. ​