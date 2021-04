Moda y literatura, libros que marcan tendencia

Para dar forma a uno de sus personajes más fascinantes, la escritora Virginia Woolf convirtió la moda en un elemento literario imprescindible. En su novela Orlando. Una biografía (1928), lo que viste su protagonista no es solo el reflejo de una época, también es la manera con la que define quién es y quién quiere ser. Una indumentaria andrógina, de características muy marcadas, que varios siglos después inspirarían la colección "Reading… Orlando 2007" de la diseñadora Txell Miras y subiría a la pasarela el universo de Woolf.

“En el trabajo de autor (y la moda lo es) reflejamos lo que sentimos, lo que nos gusta o sobre lo que aprendemos y en muchos casos, cuando he estado leyendo alguna novela que me ha gustado mucho, he acabado traspasando todo eso al diseño”, cuenta Miras en una charla para el programa Página Dos. Junto a ella la especialista en cultura de la moda y tendencias, Charo Mora, reflexionan sobre el vínculo que mantienen moda y literatura. “La literatura ha influido en la moda mucho más de lo que parece”, cuenta Mora.

Txell Miras, colección "Reading... Orlando 2007"

Entre los escritores que más han calado en la alta costura cita a la autora de Una habitación propia o los dandys decimonónicos del siglo XVIII como Proust o Baudelaire. “Su literatura es el reflejo de un nuevo mundo burgués que aparece en esa época y que se tiene que reinventar a través de la indumentaria y la apariencia. Ellos son los que retratan ese avance en el mundo de la moda con palabras”, cuenta Mora. En ese sentido, libros como El tratado de la vida elegante (1830) de Balzac, subraya la modista, hacen una radiografía social de lo que está pasando en países tan influyentes para la moda como Francia y sienta las bases que aún son tendencia hoy día.

Reading is sexy... y estiloso Txell Miras y Charo Mora también destacan la importancia de los escritores y escritoras como emblemas de estilo y moda en si mismos. “Hay un montón de escritores estilosos, desde el más contemporáneo como Joan Didion, que inspiró una campaña de publicidad de Céline -marca francesa de ropa prêt-à-porter- o Susan Songtag con esa mecha blanca que llevaba y cuya elegancia se recoge en la biografía Intelectualidad y glamour (2018)”, apunta Mora. Susan Songtag Una de las primeras colecciones de Txell se inspiraron en la novela Los hermanos Karamázov, de Fiodor M. Dostoievski. “La fuerza de los protagonistas me motivó a vestir a esos personajes”, confiesa. Un conjunto de diseños llenos de claroscuros y enigmáticas propuestas que se mezclan con otras referencias literarias como Faulkner, Kafka; cineastas como Bergman; o artistas como Duchamp. Una de las últimas colecciones que ha presentado en la 080 Barcelona Fashion, llena de plumaje y aire étnico, se basa en el universo de los indios americanos que se narra en El hombre que se enamoró de la luna (1991), una novela de Tom Spanbauer. Txell Miras, Barcelona Fashion (2017)