Rocío Carrasco ha roto su silencio y también lo ha hecho su marido, Fidel Albiac, aunque de una forma más reservada. Se ha mostrado cauto, casi con miedo, y ha esquivado algunas preguntas y algunos temas, como cuando le preguntan por Antonio David. "Yo no voy a entrar en eso", ha dicho muy serio. Las redes sociales se han revolucionado con su presencia y ha sido Trendic Topic (TT) enseguida. La mayoría de la gente se sorprendía de verlo ("muy guapo, decían"), de verlo con gafas (una imagen poco conocida de él) pero sobre todo de escuchar su voz, ya que Fidel siempre ha optado por el silencio, por mantenerse al margen, por estar pero no por acaparar la atención. Algo que le ha pasado factura, como ha dicho.

Su presencia, vía videollamada, ha sido para tapar bocas, acallar rumores y demostrar que son una pareja feliz, a pesar de todo. Y de todos. "Principalmente, además de darle el apoyo, que está de más...". Porque desde el primer momento Rocío Carrasco ha agradecido el apoyo incondicional de Fidel. Y él ha sido muy sincero cuando le han preguntado qué siente cuando ve la docuserie de su esposa. "La he visto como la ha visto toda la gente, y como la habéis visto vosotros. Me produce mucho daño verla repetir estas cosas, que lo he vivido constantemente.... ". Pero lo más duro estaba por venir. "He oído cosas como que tiene la nariz doblada de tomar drogas, que tiene ese aspecto por tomar drogas". Y Rocío, muy emocionada, cuenta que su 'gordo', como ella le llama, es también una víctima. "A Fidel le ha tocado porque estaba al lado mío y no se iba ni muerto. Esa es otra forma de maltrato", dice Rocío sobre Antonio David.

Fidel ha sido diana y ha recibido dardos por parte de los que atacaban a su mujer. "A mí se me ha señalado desde el minuto cero, se me puso como que era el que transportaba el neceser de Rocío en el año 2000, porque le llevé la maleta y el neceser. No quiero tirar en contra de nadie. María Patiño me ha ganado una demanda, se desestimó, es cierto. Tengo 15 sentencias ganadas en el Supremo, pero me siguen dando hostias hasta en el carnet de identidad".

No ha acompañado a Rocío a las grabaciones, ni a la entrevista de la impactante docuserie. Pero reconoce que ha visto los capítulos emitidos y que ha evitado verlo todo antes. "El dolor es verlo todo comprimido y seguido. Me recuerda cosas y me remueve. Ha habido veces que me he levantado para apartar la mirada". Rocío ha despedido a su 'gordo' con un "¡Te quiero mucho, ahora nos vemos!". Pero cuando esperábamos escuchar las mismas palabras en boca de Fidel... ese momento, ese instante especial y romántico no se ha producido. Eso se lo reserva para la intimidad del hogar.