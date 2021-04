Adriana está viviendo su primer año en La Tierra. Después de tantos años en la Pasarela, este nuevo personaje de Estoy vivo quiere disfrutar al máximo su vida aquí abajo, y está dispuesta a probar todo tipo de cosas ¡hasta hacerse un videoblog contando sus experiencias en Instagram! Es un poco inexperta en esto de las redes sociales, pero al final ha conseguido grabarlo y aquí tienes la primera entrega.

Pero ese no es el mayor drama de Adriana... La bronca se viene por otro motivo: "Además, le conté todo. Le conté de dónde vengo, le hablé de mi madre, de la Pasarela, todo. Y si se enteran mi padre o mi abuelo me van a matar".

Adriana reacciona a sus poderes

En el capítulo 43 Adriana ha descubierto que tiene poderes, y tras ello ha corrido a contárselo a los seguidores de su videoblog en Instagram: "Resulta que tengo poderes, que hago que las cosas floten, leviten, y no tengo ni puta idea de cómo lo hago, pero lo hago. Que digo yo que alguien me lo podría haber explicado, porque a lo mejor va en el paquete de ser la Elegida, pero es que nadie me ha contado nada. No tengo ni eda de cómo funciona y tampoco sé para qué coño sirven".

También ha puesto al día a los fans de cómo va su relación con Mikel, y de los problemas que ha tenido. Como se esperaba ha habido bronca... "Todo esto pasa el día que discuto con mi padre, con mi abuelo y bueno, con todo el mundo porque resulta que no puedo tener relaciones. Que ellos sí pueden tenerlas porque si no, ¿por qué estoy yo aquí? Pero yo no. No puedo liarme con Mikel", dice indignada en el vídeo.