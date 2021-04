Después de que Adriana le contara a Mikel todo lo relacionado con su familia, toca saber qué hacer con el material de La Pasarela. La cápsula es lo que más preocupa a los Vengadores de Vallecas, pues no son capaces de abrirla. Hasta que se abre, y se suceden una serie de acontecimientos que harán que se avance mucho en la investigación de los desaparecidos. Mientras, Adriana no encuentra su colgante, y Carlota recibe unas bonitas palabras por parte de Iago. ¿Quieres saber qué más ha ocurrido? ¡No te pierdas los mejores momentos del capítulo 45 de Estoy vivo!

La casa de Márquez, ¿la nueva Pasarela? Y después de requisar todo el material de La Pasarela que había en la nave, ¿a dónde lo han llevado? Pues a casa de Márquez, ¡y Laura está que trina! La familia le explica a Adriana cómo nació en una cápsula como esa donde su madre estuvo mientras la gestaba. Un bonito momento interrumpido por la llamada del comisario preguntando si saben algo del robo. 02.00 min Estoy vivo - Así comienza el sexto capítulo de la cuarta temporada

Márquez ve a Julio en La Hermandad "Lo que nos habían contado hasta ahora, simplemente no es cierto. Porque la muerte, no es el fin". Con estas palabras aparece la jefa de La Hermandad en un reportaje en televisión. Ante esto, Márquez y Santos acuden a la sede donde por sorpresa ¡ven a Julio! ¿Qué hace él allí? ¿También tiene algo que ver con ellos? “Parece que esta gente sabe demasiadas cosas… #EstoyVivo45

Sebas prueba la comodidad de la cápsula ¡y desaparece! Mientras que cada uno sigue con la investigación policial, Iago y Sebas intentan trasladar la cápsula. Cuando el Enlace va a buscar ayuda, esta se abre, y claro, Sebas no pierde la oportunidad de comprobar lo cómoda que es. Lo que no esperaba es que se iba a cerrar con él dentro. ¡Y lo que no espera Iago es que su amigo iba a desaparecer! “¡Adiós Tutankamón! #EstoyVivo45▶️ https://t.co/zCP03BKiCP pic.twitter.com/tA5eEYncff“ — Estoy Vivo (@estoyvivo_tve) April 14, 2021 Márquez y Laura han sido los encargados de explicarle a María lo que ha pasado con el padre de su hijo. "Como vuelvas y hayan pasado 40 años, te mato. Todavía nos quedan muchos sitios por conocer y muchos polvos que echar, así que tienes que volver ya", le pide la científica a través de la cápsula.

Iago y Márquez viajan a La Hermandad Márquez quiere también meterse en la cápsula para ir en busca de Sebas, pero Iago insiste en ir con él, "pechito con pechito". El policía no ha sido capaz de convencer a su Enlace y han acabado metiéndose los dos en tan estrecho sitio. “Pechito con pechito y ombligo con ombligo ���� Va a ser un viaje muy entretenido, desde luego. #EstoyVivo45 ▶️ https://t.co/zCP03BKiCP pic.twitter.com/xNKNsA0FiM“ — Estoy Vivo (@estoyvivo_tve) April 14, 2021 El viaje tiene final feliz y terminan encontrando a Sebas. ¡Lo que no se imaginaban es que estaban en los sótanos de La Hermandad! “Y ahora va Sebas y se pone a jugar al escondite. ¿Crees realmente que es un buen momento? �� #EstoyVivo45▶️ https://t.co/zCP03BKiCP pic.twitter.com/fSaZJhAy9B“ — Estoy Vivo (@estoyvivo_tve) April 14, 2021

Sandra preocupada por David y Santos investiga su desaparición "Estoy preocupada por David. Ayer fue el cumpleaños de Teo y no ha llamado. David ha sido muy mal marido, pero muy buen padre. Nunca se olvidaría del cumpleaños de su hijo". Con estas palabras ha sembrado Sandra la preocupación en Santos por su compañero. No saben nada de él desde la noche que pasó en casa de Julio, y Óscar no ha dudado en poner sospechar del que fuera uno de los desaparecidos. Para ello, pone patas arriba el jardín de Mila, pues cree que lo tienen enterrado bajo los tulipanes. “No entendemos nada �� ¿Dónde está el cuerpo de David? #EstoyVivo45 https://t.co/mSL43erUXE pic.twitter.com/LGSLfZzwjN“ — TVE (@tve_tve) April 14, 2021

Laura habla con Carlota sobre Iago Laura nota a la socia de Iago muy preocupada porque no pueden volver a abrir la cápsula. Por eso, no duda en preguntarle si le quiere. "Por él casi pierdo la vida. Bueno, casi no, pero Susana siempre está ahí, siempre ha estado", le ha contestado Carlota. “¿Si le quiere? Está enamorada hasta los huesos… #EstoyVivo45



Los desaparecidos están en La Hermandad Sebas, Iago y Márquez caminan por La Hermandad en busca de encontrar algo interesante ¡Y vamos si lo encuentran! Nada más y nada menos que a los 10 restantes desparecidos del autobús metidos en urnas. “¿Qué es todo esto? ��#EstoyVivo45

El Enlace le dice a Carlota lo que siente Antes de meterse en la cápsula, Iago quería hablar con Carlota, pero esta no le dejó. Al volver de la Hermandad, el Enlace no se corta y le dice a la joven lo que sintió cuando ella le dio el beso: "Quería pedirte perdón porque cuando me besaste sentí algo que hacía mucho tiempo que no sentía. Me sentí vivo de nuevo, y me da mucho miedo". “Ya era hora de que Iago espabilase �� #EstoyVivo45



