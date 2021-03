Las palabras de Rocío Carrasco en el documental sobre su vida y relación con Antonio David Flores siguen dando que hablar días después de su emisión. Poco a poco los famosos van dando su opinión y se posicionan en esta 'guerra abierta' mediática. Una de las primeras en hacerlo ha sido la actriz Paz Vega, que condena la violencia de género en cualquiera de sus formas y defiende a la hija de Rocío Jurado.

Paz Vega defiende a Rocío Carrasco

La actriz sevillana de 45 años ha sorprendido a todos sus seguidores con unas stories de Instagram donde ha revelado su opinión después de haber visto el documental Rocío: Hablar para seguir viva: "Yo sí te creo Rocío. Siento una profunda tristeza y una gran empatía al escuchar el testimonio de una mujer que ha sufrido mucho, demasiado", escribe. La vida de Rocío Carrasco ha estado marcada por muchos momentos trágicos, pero seguramente los mayores deriven de su relación con Antonio David. Escuchar el testimonio de Rocío es lo que le ha llevado a escribir su opinión en las redes sociales y posicionarse a su lado, mostrnado su apoyo incondicional, sin filtros.

La actriz Paz Vega vuelve a pronunciarse en redes sociales sobre un tema candente.

"No soy quien para juzgar a nadie…Aunque las tripas se me revuelvan y la garganta se me cierre…", dice Paz Vega, mientras lamenta profundamente que la justicia siga pasando por alto a las mujeres que sufren maltrato: "La ley a veces tiene sus propias reglas, y no se ajusta a la realidad, a la verdad…Pero debemos confiar en ella", asegura.

Además, la actriz no ha dudado ni un momento en tachar a Antonio David Flores de "maltratador de manual" después de las duras declaraciones de Rocío Carrasco: "Esas lágrimas de dolor infinito, no se puede fingir. Rocío es el espejo de tantas mujeres que sufren maltrato. Y ojalá su testimonio sirva para que otras mujeres tomen las riendas de su existencia…", zanja.

No es la primera vez que la actriz se pronuncia públicamente sobre un tema candente. En enero de 2021 reaccionó con un 'like' y un corazón a una publicación en la que la escritora Lucía Etxebarría cuestionaba de nuevo el derecho de las mujeres trans a utilizar los baños públicos concordantes con su género. Etxebarría, que es una ferviente detractora de la futura 'ley trans', esgrime argumentos similares a los que provocaron la desvinculación de varios famosos con J.K. Rowling: que las mujeres 'biológicas' tienen derecho a negarse a compartir ese espacio con otra mujer trans "que tiene un pene funcional, por simple cuestión de precauciones". Las organizaciones LGTBI+ y una parte de la opinión pública criticaron a Lucía Etxebarría por utilizar el feminismo para promover el odio y los prejuicios contra las mujeres trans, señalándolas sistemáticamente y atentando contra sus derechos y su lucha por la igualdad.

Paz Vega está casada con Orson Salazar y tienen dos niños en común. La actriz estuvo tiempo viviendo en Los Ángeles (California, EEUU) para potenciar su carrera en América pero el matrimonio decidió volver a España y criar a sus hijos aquí. La última vez que la vimos fue en la gala de los Premios Goya, en la que entregó uno de los cabezones.

