Explota Explota, el musical ambientado en los años 70'y basado en las canciones de Raffaella Carrà, podría alzarse el sábado con tres estatuillas: el de Verónica Echegui a Mejor Actriz de Reparto, el de Milu Cabrer y Benjamín Pérez a Mejor Maquillaje y Peluquería, y el de Cristina Rodríguez a Mejor Diseño de Vestuario.

La figurinista afronta su sexta nominación a los premios Goya por su trabajo en la ópera primera del director Nacho Álvarez. Charlamos con ella horas antes de conocer el veredicto de la Academia sobre su experiencia en la película, sus expectativas ante la gala y sus trabajo en HIT.

'Explota Explota' bebe de los musicales clásicos norteamericanos y se rodó en distintas localizaciones de Madrid

"Soy una persona de percances, entonces pienso, tal vez este año es cuando me toca ganarlo". Así de optimista se encuentra Cristina Rodríguez de cara a su gran noche del sábado. Dice que no está nerviosa y que vivirá la noche junto a su pareja en el sofá de su casa. Durante el día recibirá la visita de sus amigos, aunque eso sí, ha creado grupos para no superar el máximo permitido.

La estilista tiene muy claro cómo no quería ir vestida para los Goya: "Quería ir un poco de trastornada, como soy yo, no quería ir elegante, no me interesa lo más mínimo". En la gala llevará un vestido que ha ideado un diseñador que se dedica a hacer trajes para Barbies. Desde el primer momento quiso elegir a un diseñador español porque con la crisis que atraviesa el sector de la moda debido a la pandemia, toca "ayudarnos y apoyarnos entre todos".

Ha trabajado en más de 50 películas pero Explota Explota es su primer musical. Ha sido todo un reto profesional porque los actores tenían que cantar y bailar. "Los bailarines me decían 'ponte tú esto para bailar". Aún así, ha aprendido mucho con ellos y que la experiencia ha sido maravillosa. Su objetivo era dar un toque contemporáneo a la película: "He sido en una parte rigurosa y en otras no tanto, porque en nuestro país, las películas de los 70 son muy grises, y esta es una película de luz y de color". Y destaca la vitalidad que tienen las canciones de Raffaella Carrà.

Cristina Rodríguez es también la encargada de los looks de HIT, una serie que le conquistó desde el primer momento: "Es real, educa y es imprescindible". Destaca que en ella pueden verse los errores que cometen los padres, lo atado que están de pies y manos los profesores, y lo perdidos que están algunos adolescentes. La de Benidorm recomienda a padres, profesores y adolescentes que vean HIT para que aprendan y vean que hay otras vías para encarrilar a las personas que se van alejando del camino.

El vestuario de la segunda temporada de HIT también lo hará ella, aunque confiesa que aún no ha podido leerse los guiones: "Tengo muchas ganas, el lunes me reuno con el director de producción, es toda una sorpresa".

En estos años su forma de vestir y de trabajar ha ido cambiando. Desde su primera nominación al Goya en 2010 por El cónsul de Sodoma hasta hoy, ha perfeccionado su sello (libre y sin prejuicios) y sobre todo la parte técnica que se requiere en el cine. Además, subraya la importancia de cambiar compartiendo una de sus teorías "Cuando una persona viste igual durante toda su vida pienso que es una psicópata".

Termina la entrevista con un mensaje muy claro hacia los que comparten un discurso negacionista: "Somos un sector muy serio, que cumple con todas las medidas de seguridad y me da mucha rabia que nos cataloguen por un comentario". Y recalca, "no quiero que nadie piense que somos frívolos y que no nos tomamos la pandemia en serio".

Prueba de ello, la gala de los Goya 2021, que por primera vez en su historia no contará ni con invitados ni con la tradicional alfombra roja. Una gala inusual presentada desde Málaga por Antonio Banderas y María Casado y que podrán seguirse desde RTVE Digital y La 1 de Televisión Española.