Estamos en grave peligro.

-Hugo, ¿estás bien?

¿Todo bien?

-Cometimos un error. ¿Enamorarte de mí ha sido un error?

Sí, el mayor de mi vida.

-Quiero hablar con mi hijo. -"¡Déjala!"

-"¿Qué hice para que me trates así?" -¿En serio lo preguntas?

¿Y si un profesor se salta las normas?

¿Lo puedes demostrar? Lo demostraré.

¿Cómo? Diciendo un profesor

que se acostó con una alumna. Te vas a arrepentir.

¿Qué hago? ¿Me callo?

Van a relacionar lo tuyo con Alberto con los coches. ¿No lo has pensado?

Gus, yo no quemé los coches.

¿Perdona? Que no fui yo.

Que fuiste tú.

El "escape room" no puede ser hoy. ¿Por qué?

Va a coincidir con la reunión.

No les iría mal aprender a estar solos.

A ninguno nos vendría mal.

Vamos a dejarlo, al menos durante un tiempo.

¿Te vas de viaje o...?

Mi marido ha vuelto. ¿Tu qué?

Quiero mi dinero y la foto que hiciste.

Dame el móvil. -No, es mi móvil y no te lo...

(GRITA) Para conseguir el bien común,

os vais a tener que asociar y tomar decisiones políticas.

Os doy otra oportunidad para que me demostréis

que sabéis trabajar juntos.

(TELEVISIÓN) "La cuenta atrás empezará ahora".

Básicamente tenemos el ciclo 1, en el que vuestros hijos

tomaron conciencia de que tienen un problema.

Esa fase está superada.

El ciclo 2, en el que vuestros hijos

han sido conscientes de que existe una solución

y que está en sus manos.

¿Venís y dejamos de hacer el tonto?

Nourdin, ¿tú? No.

Silvia, vamos. No.

Fase superada también.

Y el ciclo 3, en el que toman conciencia

de que no son solo individuos.

Pertenecen a un colectivo llamado humanidad.

Borra tu perfil de esa puta página.

¡Tu hijo es un chantajista!

Esto me lo quedo yo. Lo que tenemos que hacer es irnos,

coger un coche y desaparecer.

Solo espero que asumas la responsabilidad

con todas las consecuencias.

¡Bueno!

Alberto, ¿has visto a Hugo? Lo he estado buscando...

Ester. No lo encuentro.

Ester, Ester. Te voy a dar un disgusto.

No sé por dónde empezar.

-(CONTESTADOR) "Hugo, voy a ir a Madrid un par de días

y he pensado que podríamos vernos".

Más, más a la izquierda.

Ahí pierde protagonismo. Más alejado del otro.

A ver. Ahí estará bien.

Ahí, dejadlo ahí.

Tú y tus niños perdidos.

¡Hugo!

¿Sigues llevando mal lo de dar dos besos?

¡Ven aquí!

Te huele el pelo a humo. ¿Fumas?

No, ese vicio no lo tengo.

Tú estás guapa.

Y tú estás muy flaco y ojeroso.

Con ese aire que te encanta de... Perdedor.

"Niños que nos miran".

Demasiada tristeza, ¿no? Bueno.

En tu línea.

Tu visión de la infancia.

Yo qué sé. Tú eres la artista, tú sabrás lo que quieres comunicar.

A medida que pasa el tiempo,

más dudas me entran acerca de mi trabajo.

¿Te has constipado? No.

Perdón, ¿este dónde va?

-Eso va al fondo.

Cariño, no puedo hacerte mucho caso.

La inauguración es mañana y hay muchísima obra que colgar.

Nos vemos.

¿Qué te parece si cenamos juntos esta noche?

Venga.

Te vienes a casa y te cocino algo. No, vamos a un restaurante.

¿Qué pasa? ¿No te fías de mí? Cocino bien.

Claro que me fío, pero no quiero darte trabajo.

Venga, prometo no sacar ningún tema personal.

No te líes mucho con la cena. Con una ensalada será suficiente.

A las 21:00 en mi casa.

Cuídate.

(TOSE)

(GRITA)

Siempre picas, canijo.

Dale un abrazo a tu padre.

Vale. Ni cariño.

¿Qué pasa, ya no te gustan las bromas de tu viejo o qué?

-No me gusta que estés aquí.

-Pero si esto es cuestión de días. Salgo ya.

-Siempre dices lo mismo y nunca sales.

-Esta vez sí.

Me lo ha dicho el guardia.

Es un error, yo no tendría que estar aquí.

-¿Hablo con el abogado o qué?

-No seas agonías, que está todo bien.

Tienen un lío arriba con los papeles, yo no sé,

pero la semana que viene me chutan.

-No te has metido en ningún lío, ¿no? -No.

-¿Palabra?

-Pareces un juez.

-¿Y ese diente qué?

-¿Qué diente?

-El que estaba y ya no está.

-Se cayó.

Tengo la boca hecha una pena, iré al dentista cuando salga.

-Entonces, ¿sales?

-¿No te digo que la semana que viene?

Lo primero que vamos a hacer

es ir a comprar ropa guapa para ti y para mí.

Luego, recogemos a la yaya y nos vamos a Torrevieja.

¿Cómo anda?

-Bueno.

Cada día está un poco peor, pero ya sabes. Bien.

-Se va a acabar eso de que siga trabajando, ¿me oyes?

Se va a acabar.

La mujer ya está mayor para ir limpiando la mierda de nadie.

-Sabes que todas las noches reza por ti, ¿no?

-¿Y el cole? ¿Bien?

-Bien, tenemos un profe nuevo.

-¿Y qué tal?

-Bueno, es raro, pero me mola.

-¿Raro? ¿Cómo que raro? ¿No será de esos que te meten mano?

-Que no, papá. Es...

Este es un crac. Es, no sé, nos hace pensar,

hablar.

-Pensar, pensar.

Las cosas no hay que pensarlas demasiado.

Mírame a mí.

Me he pasado toda mi puta vida pensando. ¿Para qué? Para nada.

Dios no escucha a los pobres, Andrés.

Solo a los ricos.

Te lo he dicho muchas veces. ¿Te lo he dicho o no?

Por eso vamos a ser ricos.

En cuanto salga de aquí.

Me voy a chulear delante de los hijos de puta

que me han metido en este sitio.

Te voy a decir una cosa, Andrés.

En la vida

no hay que aguantarse con lo que a uno le toca.

Si el mundo te jode,

tú jodes al mundo.

¿Estamos?

¿No habíais quedado a las 21:00?

Ya la conoces.

Llegará media hora tarde, dirá que mañana madruga.

A las 23:00 está fuera.

A mí me encanta tu mamá, porque hace lo que le da la gana

mientras su hijito pelea por un poco de amor.

(RÍE IRÓNICAMENTE)

¿Qué buscas?

No tendrás por ahí guardadita una botella. ¿O sí?

¿De verdad?

¿Qué? No me mires así.

En serio.

Tu mamá siempre te pone al borde de un precipicio

y no quiero encontrarte hecho un espantajo.

Que no, que no.

Lo de mi madre no me afecta ya.

Nunca le caí del todo bien.

Pero he aprendido a vivir sabiendo

que solo le gusto a la gente mala como tú.

Nene, ¿puedo irme tranquila?

Vete tranquila con tu Aquaman y disfruta.

Vale, pero curémonos en salud.

Ábreme ahí a ver... ¡Que no! Que no.

Si escondiera alguna botella, la escondería en mi habitación.

Tonto, yo ya he mirado.

Bruja, vete. Chao, chao.

(Disparo)

Canijo, tres de cuatro. ¡No está mal!

-¡Andrés!

-Sí, dime.

-¿Qué haces en mi cuarto?

-Nada.

-¿Y esa silla?

-Nada, estaba buscando una cosa.

-¿Qué cosa?

-Nada, una cosa para un trabajo del colegio.

-Ay, madre mía.

(Móvil en vibración)

(Móvil en vibración)

(Móvil en vibración)

¿Sí, mamá? "Hola, hijo.

Me vas a perdonar, pero me es imposible cenar contigo.

Algo de la comida me ha sentado mal". Vale, no te preocupes.

"Lo siento, ¿eh?" Sí, no, no pasa nada.

"Un beso". Gracias por avisar.

¿Eso te has traído? -Sí.

A ver qué os parece, va.

Venga.

-Tío, ¿qué cojones? -Te has pasado.

-No, no me he pasado tanto.

-A ver, un poco sí.

No aparques delante. ¿Por qué no?

No quiero que vean que me acompañas como una niña de cuatro años.

Me da igual que te enfades, me da igual todo.

Va a ser difícil que confíe en ti.

No soy la hija perfecta, claro. No sé quién eres ahora mismo.

Por enamorarme.

Por mentir, por engañarnos.

Me duele ver lo poco que te importamos ya.

¿Mamá cuántos años tenía cuando se enamoró?

No tenía 20 años más que ella, por el amor de Dios.

Te recogeré a las 17:00.

(CHISTA)

Te lo has ganado a pulso tú solita.

Solita.

Dijo lo que quisiéramos.

¿Tu desayuno?

¿Tu aportación a la clase de hoy? Una pizza.

¿Es lo más personal que te vincula a tu familia?

Las pizzas son como de la familia.

Lena, Lena. ¿Qué?

Antes de empezar,

¿hay algo que quieras hablar con los demás?

No, nada.

¿Seguro?

¿No necesitas contarles algo? No necesito nada.

No has pasado muy buen fin de semana, ¿no?

Ni bueno ni malo, un finde como todos.

No te creo.

Hugo, te has cargado a Alberto y mi relación con él.

No te lo perdonaré nunca.

¿Quieres que cuente eso? ¿Quieres?

"Vergangenheitsbewältigung".

(RÍEN) ¿Qué?

Traducido sería algo así como...

hacer las paces con el pasado para poder seguir adelante.

Esta palabra se la tuvieron que inventar los alemanes

después de la Segunda Guerra Mundial

por la pesada ignominia de haber colaborado con el nazismo.

Y eso es lo que quiero que hagamos hoy: las paces con el pasado.

Por lo menos, llegar a algún acuerdo con él.

Por eso os pedí que trajerais un objeto

relacionado con algún pasaje doloroso

con vuestra familia.

Yo he traído esto.

La última foto que me hice con mi madre.

Hará unos 30 años.

Y la he traído porque...

todavía no sé contestar

la pregunta que se hace el niño en la foto.

¿Qué habéis traído vosotros?

Venga, ¿quién empieza?

Bueno, pues si nadie rompe el hielo,

empezamos de izquierda a derecha. Marga.

Los guantes de "sparring" de mi hermano.

Los he traído porque aún huelen a él.

-La ecografía de mi futuro hermano.

Hace poco me enteré de que mi mamá estaba embarazada

otra vez. Y, bueno...

¿Alguien busca piso para compartir al final del curso?

Lena.

Pizza Lena. Es una pizza de verduras y miel.

Mi padre se la inventó cuando nací.

¿Y la has traído por?

Porque representa perfectamente cómo me siento.

Una pizza de mierda.

Gus.

Un balón firmado por los jugadores del Barça.

¿Te agrada el Barça? "Sí, molt".

Xavi, Iniesta, Piqué, Puyol, Pedrito...

Mi padre me lo regaló.

Hace poco me enteré de que las firmas son falsas.

-El vestido de mi primera comunión.

Lo he traído porque fue el peor día de mi vida.

¿Nourdin?

La colonia de mi padre.

La he traído porque mi viejo se echa litros y litros

al volver del vertedero. No entiendo, huele fatal.

Pero bueno, que ya está, no quiero hablar más.

Tú, venga.

Darío.

Un libro.

"The emerald crown".

Me lo dio mi profe de inglés.

Me daba clases particulares,

pero tiene algunas páginas arrancadas.

-¿Las arrancaste tú?

-Sí.

-¿Por qué?

-Porque les pillé en la cama.

-¿A él y a tu madre?

-No.

A él y a mi padre.

(CARRASPEA)

La urna con las cenizas de mi madre.

¿Perdona?

¿Has traído las cenizas de tu madre?

Dijiste algo importante en mi relación familiar.

Sí, en tu vida familiar.

Tampoco hacía falta traer

al familiar en persona.

Perdón. No está en persona.

No, ya. Quiero decir...

¿Algún problema?

No, no.

No sé, me ha sorprendido. Lo de Andrés sí te va a sorprender.

¿Ah, sí? ¿Qué has traído tú?

¿Qué haces con eso?

Es de balines. ¿De dónde la has sacado?

De mi padre.

¿Tu padre sabe que la tienes?

Se la estoy cuidando hasta que salga.

¿Te ha pedido que se la guardes?

Sí. No me lo creo.

La usamos para matar conejos. Dámela.

No está cargada. No puedes traer un arma al colegio.

¿Por qué? ¿Cómo que por qué? ¡Dámela!

Tampoco se puede traer una madre muerta.

Andrés, por favor, dámela. No.

¡Que me la des! No te la voy a dar.

No la toques, es de mi padre.

Me la das tú o llamo a la policía.

¡Llámala, a mí me da igual!

¡Que necesitas un puto permiso para tener un arma!

Dámela.

Andrés, por favor.

Escucha, la guardo en la mochila y ya.

Ya está. Y déjame tranquilo.

Ya está.

Dámela, joder.

Dámela. No te la voy a dar.

¡Que me la des!

Que me la des. Cuando sea el momento,

ya hablaré con tu padre. No.

Con mi padre no tienes que hablar nada.

Sabe lo que hace.

¿Sabe lo que hace? Sí.

Te recuerdo que está en la cárcel.

Perdón.

Vete a la mierda.

No le llegas ni a la puta suela del zapato, gilipollas.

Andrés.

Andrés, ven aquí, por favor.

¡Andrés!

(Golpes)

Tu rollo con las pipas no te da derecho a meterte con él.

Es una locura traer una pistola a un colegio.

La ha traído con ilusión. Bueno, se ha equivocado.

¡Es un chaval!

Quien mató a esa gente también lo era.

Joder.

Bueno, vamos a seguir con la clase, ¿vale?

Vamos a seguir con el ejercicio.

A ver, durante 90 segundos vamos a dar vueltas en círculo

y a ir diciendo la primera palabra que nos venga a la cabeza

vinculada al objeto que hemos traído.

Sin pensarlo demasiado, ¿sí?

Empiezo yo.

Desapego.

Sangre.

-Mierda.

Chivato.

¡Mentira!

-Gorda.

Peste. Maricón.

(ERIKA) Muerte. (JACO) Miseria.

Te odio. (GUS) ¡Facha!

Celos.

(DARÍO) Cabrón. Chivato de mierda.

(GUS) ¡Paria! (SILVIA) Espejo.

Rubio. Cigarrillos rubios.

Puto. (ERIKA) Cocaína.

Desayuno. Tripa.

(JACO) Miseria.

Te odio.

Siento mucho que hayáis tomado esta decisión.

Este es un buen colegio.

Si nosotros eso no lo dudamos.

Pero... -Las cosas son como son.

No os preocupéis. Yo os hago la transferencia hoy mismo.

Muy bien, gracias. A vosotros.

Gracias por comprenderlo. Hasta luego.

(Puerta)

¿Sí? Hola.

Hola.

No me has devuelto ninguno de mis whatsapps.

Pero ni una felicitación ni una palabra de enhorabuena.

Nada, absolutamente nada.

No estoy para celebraciones, francamente.

He pensado mucho en lo nuestro. ¿Lo nuestro?

Sí, lo nuestro.

¿Te refieres a eso nuestro que no sé cómo llamarlo

que consiste en que tú pides y yo doy

sin recibir nada a cambio?

Bueno, tanto como nada...

Bueno, es verdad.

Tu fabuloso pene.

Ester, ha llegado la hora de que normalicemos la situación.

Tú me dirás cómo.

Nuestra historia no puede seguir. Hay una criatura de por medio.

Julia te ha dado un ultimátum. No.

Sí, pero no es por eso. Ah, pues ilumíname.

Voy a apostar por mi familia.

¿Quieres que te dé una palmadita o te aplauda?

Simplemente que tú, en este momento, no formas parte de ella. Eso es así.

Me parece muy bien estar fuera de esa familia,

porque tú, tu niño y tu mujer sois un auténtico coñazo.

Gracias. Eres pura simpatía, Ester.

Yo también quiero perderte de vista. Deseo concedido.

El curso que viene no me ocupo del colegio.

Contenta tú, contento yo, contentos todos.

El colegio se va a pique, no creo que haya curso que viene.

¿En serio?

Lo siento, de verdad que...

Alex, que me das igual. ¡Me das igual! Vete.

Este rencor que tienes

te hace más daño... ¡Que te largues!

Vale, me voy.

Que te largues. Suerte, Ester.

De verdad, te...

¿Preparada?

Se trata de recrear esa escena dolorosa

que tenga que ver, en este caso, con tu vestido, ¿vale?

Nos va a faltar alguien que haga de su madre.

¿Quién hace de su madre?

Yo.

Y nos faltaría un padre.

Gus. No, yo no.

Si vais a salir todos, Gus. Venga.

Vamos.

Cuéntanos.

Es el día de mi primera comunión.

¿Qué edad tienes? Nueve años.

¿Y qué día es?

Es un sábado, y mi madre me ayuda a vestirme.

-"A ver, levanta los brazos".

A ver, esto está estrecho.

Te tiene que entrar, hija. Tira.

-No puedo, mamá. -Venga.

-¡Tira! -Es la hora.

Tenemos que salir. -No puedo.

No puedo. -¿Qué pasa?

Que no le entra pasa.

El vestido que has comprado es pequeño.

-¿Qué digo yo ahora?

Te dije que le compraras una talla más.

-¿Cómo es posible? Ayer te venía perfecto.

-No, me venía estrecho, no podía respirar.

Si no te pasaras el día zampando bollos, te entraría.

Zampabollos.

Mamá, yo quería ir de monja.

-A ver, respira, por favor, y mete la tripa.

Coge aire.

Silvia, mete un poquito más, por favor.

-Que no puedo.

-Silvia, un poquito más. Venga.

-La estoy metiendo, me estáis ahogando.

Claro, estás gorda y no te cabe el vestido.

Tampoco la llames gorda.

¡Claro! Está gorda. No estoy gorda.

¿No? No.

¿No estás gorda?

¿Le traemos un espejo para que veas lo gorda que estás?

No te cabe el vestido.

Mete. Mete un poquito, hija.

-Mamá, no puedo más.

Mira qué bien, te lo has cargado.

No, has sido tú.

¿Ahora qué?

Me lo has roto tú. ¿Yo?

No. Sí, mamá, has sido tú.

Has sido tú.

Ha sido ella.

-Me prometiste que ibas a perder dos kilos, hija.

-¡Por el amor de Dios! No para de comer, ¿cómo va a perder kilos?

-¿Sabes lo que te digo? Vas a hacer la comunión de calle.

-Todas van a ir de comunión, por favor.

-Tú no y no pasa nada. Las demás están delgadas y tú no.

No pasa absolutamente nada. -Se van a reír de mí.

No haber comido a escondidas.

No he comido a escondidas.

-Silvia, has estado comiendo a escondidas.

-No. -Vale, a ver.

¿Les prometiste o no les prometiste a tus hermanos

que ibas a hacer ejercicio? -No me gusta.

Odio hacer ejercicio, y no soy como mis hermanos.

Ya sé que no eres como ellos.

Ellos son listos, son guapos,

están delgados... ¡Bueno, ya!

¡No tengo la culpa de que echarais un polvo y os saliera de rebote!

¡Andrés! ¡Ven aquí, dame eso!

Te has pasado, ¿no? Te has pasado tú.

¡Andrés!

Andrés.

¿Estás bien? Déjame en paz.

Quiero explicarte por qué he guardado la pistola.

Porque eres un puto cobarde. Claro.

Las pistolas solo las llevan los valientes como tu padre.

Mira, mi padre

es el mejor padre del mundo. Seguro.

No como tú. Segurísimo.

Pero a veces los padres hacen cosas que perjudican a sus hijos.

Mi padre nunca haría nada que me hiciese daño, ¿vale?

Nunca. Por eso no está para ocuparse de ti.

No, no está aquí porque le han jodido la puta vida.

Igual hizo algo que no debía.

Los que roban de verdad no están en la cárcel, ¿vale?

¿Eso te lo ha explicado él?

No voy a hablar mal de mi padre. Y eso te honra, Andrés.

De verdad.

Pero la pistola se queda en el despacho de Ester

hasta que venga tu abuela a por ella.

¡Joder!

(Móvil en vibración)

Espérame en el gimnasio.

(Móvil en vibración)

Hola, aquí el niño que abandonas cada dos por tres.

No acabo de entender tus chistes, Hugo.

"¿Qué quieres?"

Me has llamado un par de veces.

Quería explicarte por qué no fui anoche.

(SUSURRA) Esto aquí. "No hace falta".

Te daría pereza.

"Pereza no, pero estaba cansada".

Imaginé una cena juntos, imaginé el menú:

de primero, sarcasmo, de segundo, discusión

y bronca a los postres. No me sentía con fuerza, francamente.

Más claro el agua.

"Sigues bebiendo, claro". ¿Eso a qué viene?

No me estás contestando.

"Te contesto, te contesto".

Bebo a todas horas. Hasta durmiendo bebo.

¿Ves que no se puede hablar contigo?

Eres increíble, de verdad. Le das la vuelta a todo.

Fuiste tú la que me dejó colgado con la cena recién hecha.

"Será mejor que lo dejemos para cuando nos veamos".

No estoy seguro de que quiera volver a verte.

"Adiós". Hugo.

Mira lo que te traigo...

Perdón, no sabía...

No se preocupe, estamos terminando.

Ester, tengo buenísimas sensaciones. Es exactamente

lo que nuestros clientes están buscando.

Metros cuadrados, estructura... Qué bien.

¡Magüi! ¿Acompañas a la señora, por favor?

Hablamos. Hablamos.

Estamos en contacto, adiós. Eso es.

¿No irás a vender el colegio?

Ahora no es el momento de hablar.

No puedes hacerlo.

¿No tienes que estar en clase?

En clase.

Toma, anda, guarda esto.

Con cuidado, hay una pistola.

¿Cómo?

Una movida de Andrés. ¿Está cargada?

¿Cómo va a estar cargada?

¿Te vas a quitar de encima el colegio de tu madre?

Marga, venga.

Quiero hacerlo con Darío.

-¿Qué? -Quiero que hagas de mi hermano.

-No, estás loca.

Va, implícate un poquito.

Ayúdale, Nourdin. Vamos.

Yo no sé actuar, tío. Venga.

Igual te ganas puntos para recuperar tu móvil.

¿Cuándo me lo vas a devolver?

Pues eso, implícate un poco. ¿No me he implicado bastante ya?

¿Y qué? ¿No te sientes mejor?

No, me siento como el culo. (LO IMITA) Venga, va.

¿Pones el tema que te he pedido?

(Música)

¿Dónde estamos?

En el gimnasio.

Día y hora.

20 de abril a las 19:00. Santi murió ese día a las 20:00.

¿Y lo que escuchamos es...?

La canción favorita de Santi. -¡Ah!

-¡Cobarde!

Defiéndete.

-¿Qué? ¿Qué haces?

-No me quiero pelear. -¿Adónde vas?

-A mis cosas. -Llévame contigo.

-Donde voy no puedes entrar. -¿Por qué?

-Porque eres muy pequeña.

-¿Sabe papá que te llevas el coche?

La vas a liar otra vez. -No la voy a liar.

-Les haces sufrir, Santi. -Joder.

-A él y a la mamá les haces sufrir. -También la liaron de jóvenes.

-Como tú no. -¿Que no? Pregunta en el barrio.

-No te vayas. ¡Eh, eh!

Tranquilo, ella lo controla.

-Eres un mierda.

-Te tienes que depilar, guarrilla. -Depílate tú.

-Yo soy un hombre. -Tú eres un mierdas. Quédate.

-Adiós.

Adiós, guarrilla.

-No me dejes sola.

-¿No te das cuenta de que estoy muerto?

-Te dije que no te fueras.

Te dije que te quedaras conmigo en casa.

Viendo una película o lo que fuera, pero te fuiste y ahora estás muerto.

Joder.

# Sonrisas y lágrimas,

# sonrisas y lágrimas.

# Sonrisas y lágrimas.

# Y ahora que por fin # solo estamos tú y yo.

# Y ahora que por fin # solo estamos tú y yo

# quiero cantarte # solamente con el corazón.

# Quiero que sientas... # Muy bien, Marga.

(TOSE)

¿Quién sigue?

Darío, tú.

Ya que estás de pie.

¿Qué? No, no, yo paso.

Darío, va, te toca.

Que no, que ya he contado mi vida.

No se trata de contar tu vida. ¡Eh!

Se trata de revivir la experiencia.

La revivo cada vez que veo a mi padre.

Lo que haces es soportar el peso sobre tus hombros.

Va a ser así hasta que lo aceptes. Ah, que tengo que aceptarlo.

Bueno, es tu realidad. Está ahí, ¿no?

Si lo quieres transformar, lo tienes que aceptar sin juicios.

No pienso aceptar que mi padre tenga una doble vida.

¿Tú no sabes que lo que juzgas lo perpetúas?

¿Lo atraes

o lo acabas repitiendo?

¿Y mi madre qué?

¿Qué? Tu madre es una mujer inteligente.

Pero ella no lo sabe. Es asunto suyo. Debes hacer lo tuyo.

Haz tu trabajo, haz lo tuyo. Darío. Bueno, ya está, ¿no?

¿Este circo a qué viene?

¿Perdona?

¿Qué pretendes sacando las mierdas de la gente?

No saco vuestras mierdas, no te equivoques.

Yo no me voy a meter con mi madre.

¿Tu madre tiene algo que ver?

Yo no voy a hacer un teatrillo con mi familia.

Vale, bien. Pues puedes hacer como yo,

que no encaré el problema con la mía en su debido momento y aquí estoy,

con más de 40 pegadito a la foto de cuando era pequeño.

Pues te haces el teatrillo con tu madre, pero me dejas en paz.

Mira, los problemas que no encaras no desaparecen, siguen ahí.

Siguen ahí, se van haciendo una bola.

Pero no una bola como esta, una bola de pólvora.

Y el día menos pensado,

por cualquier chorrada te revienta en la cara.

Elige.

Mi padre perdió el balón con las firmas auténticas.

Mi madre se pasó una semana imitando estas firmas

para que no me llevara un disgusto. Y ya está. ¿Ahora qué?

-Hostia. -Hostia.

¿Y las cenizas? -¿Qué pasa con las cenizas?

-Coño, ¿dónde están?

-Las tiré por el váter.

-¿Tiraste a tu madre por el váter?

-A mi madre no, imbécil. Las cenizas no son mi madre, son nada.

¿Tu padre lo sabe?

A mi madre le gustaba mucho el mar y...

pensé que la mejor manera de que fuese al mar

era esa. Yo qué sé, estaba muy pedo.

(SUSPIRA)

Les he preparado un circuito a los chicos

para trabajar la fuerza, la flexibilidad...

¿Qué hace esa mujer sacando fotos?

-¿Qué está pasando, Ester? -¿Qué pasa aquí?

-¿Nuestros trabajos están en peligro?

No os puedo decir nada todavía.

¿No puedes decir nada? Estás jugando con nuestros puestos de trabajo.

-Estamos a final de curso.

Si hay que mandar currículums, deberíamos saberlo.

-Estás pensando en vender el colegio. No.

Estoy escuchando, nada más.

¿Qué van a hacer, bloques de pisos?

Un centro comercial.

¿Un centro comercial, en serio?

Sí, pero no hay nada decidido todavía.

¿Lo has hablado con tu madre?

Mi madre está muerta, Lourdes.

Ya lo sé, Ester, pero ¿lo has hablado con ella?

Ella fundó el Anne Frank, fue el proyecto de su vida.

Bueno, no hay nada decidido todavía.

No os preocupéis, que cuando tome una decisión

seréis los primeros en conocerla.

Voy a hablar con Hugo.

¿De verdad? -Déjanos aquí, Ester. Déjanos.

-Esto es increíble, de verdad.

¿Tengo algo en la cara?

Como me miras así...

La luz

te da un toque especial.

¿Especial?

Como mágico.

Has vuelto a beber.

¡No! Joder.

Entonces no digas cosas raras.

Tienen razón.

No puedes vender.

Y dale. De verdad.

No tienes derecho a hacerlo.

Ah, y tú me vas a dar la solución, claro.

Hay un mundo pequeño,

delicado.

Y es como que tú vas sobre él.

El Principito y su planeta.

Exacto. Sola y aburrida.

No, no estás sola.

Yo estoy contigo. ¿Me estás pidiendo empleo?

Mira, esto es lo que va a ocurrir.

Se acabará el curso y tú te largarás.

Y si te he visto no me acuerdo.

Además, me vas a decir: "Ester, arréglatelas sola".

Como si no te conociera.

Yo creo en ti.

Cree tú.

¿Qué haces?

Perdón.

Tengo fiebre.

Pues toma paracetamol.

Toma, canijo. Va, como te he enseñado.

Ahí.

Eso, despacio. Siéntelo, siéntelo.

(RÍE)

¡Me emociona, joder! (RÍE)

(Timbre)

Hola, Maya.

¿Está mi hijo por ahí?

-Aurora, qué sorpresa.

¿Habías quedado con él?

-Iba a quedar, pero me ha colgado el teléfono.

-Ya, es que lo dejaste anoche colgado con la cena, ¿te acuerdas?

-¿Puedo pasar?

-Sí, claro, sigue. Adelante.

-¿No tenéis mesa de comedor?

-Bueno, tenemos una mesa auxiliar para cuando hay invitados.

¿Te tomas algo? -No, no, tengo mucha prisa.

-Hugo está trabajando.

-¿Trabajando? ¿Dónde?

-En un colegio.

-Juró que no volvería a dar clase.

¿Qué estáis, de mudanza?

-No. Bueno, yo. Hugo se queda.

-Te vuelves a tu país, claro.

-No.

Me voy a vivir con mi pareja. -¿Pareja? ¿Tienes pareja?

-Sí, tengo pareja.

Una persona normal. Anda.

-Pues nada, Maya,

te deseo mucha suerte.

Ojalá Hugo sea capaz de vivir solo y no te sustituya por la botella.

Cuídate.

-Aurora.

¿Por qué funcionáis así?

-¿Cómo?

-Sí, tú y Hugo.

¿Por qué tenéis esa relación tan nefasta?

-Pregúntaselo a él.

-No, te lo pregunto a ti.

-Bien, te contesto.

Me odia. -No te odia.

-Toda la vida he tratado de demostrar

que se podía ser una buena madre y trabajar,

pero por lo visto solo he conseguido lo segundo.

-Él dice que no te gusta cómo es.

-Tonterías.

Lo quiero muchísimo.

-A ver, dice que no te gusta cómo es, no que no lo quieras.

-Lo único que le recrimino

es que se conformara con una vida mediocre.

-Pues no le va mal, ¿sabes?

Gana dinero.

-Ganar dinero lo gana cualquiera.

Él vale mucho más.

Os espero en la inauguración.

Es a las 19:00.

(Puerta)

Hola. Hola.

Buenas.

¿Estás chungo o qué? No me hagas hablar.

Oye, ¿tú cómo vas con lo de tu hermana?

¿Cómo voy a ir?

Nos comemos los mocos, vivimos entre ratas

y uno más.

¿Tus padres no han oído hablar de la planificación familiar?

Mira, los miserables que traen hijos al mundo

deberían ir presos.

Andrés.

No te he visto en el comedor.

No me gustaba la comida.

Bueno.

Andrés y Nourdin.

¿Quién empieza?

Yo no lo hago. Yo tampoco.

Va, no seáis pesados.

No lo voy a hacer, no puedes obligarme.

Da miedo, ¿eh?

No te importa.

Te equivocas, sí que me importa.

¿Por qué cojones te importa tanto?

¿Qué coño quieres hacer con nuestras mierdas?

¿Contárselo a tus fans, escribir un libro, qué quieres hacer?

Va a ir a la tele a contarlo, ¿no, HIT?

Dije que os curaría y es lo que hago.

Curarnos.

¿De qué?

Del resentimiento. (ANDRÉS) Venga, anda.

El odio genera resentimiento.

Y el único antídoto para combatirlo es el amor.

Qué cursi.

Bueno, bueno.

Un aplauso para este poeta, joder. Un aplauso. Venga, vamos.

Qué bonito.

Es cursi, sí. Es cursi.

Pero es lo que hay.

O sea, que resulta que tenemos que amar a la gente que odiamos.

"El odio siempre mata, pero el amor nunca muere". Gandhi.

Para ti.

No tengo que perdonar a nadie.

¿No?

Pues nada.

Habías traído una pistola de tu padre.

Querías hablarnos de él, ¿no?

Sí, pero ya paso. ¿Ya pasas?

¿Matabais muchos conejos?

No sé,

¿era un padre guay?

¿Hacíais cosas divertidas?

Pues sí.

Es un padre muy guay.

Y aparte de matar conejos,

¿te enseñaba algo o...?

Sí.

Me enseña a defenderme.

(Disparos)

A ser fuerte.

-¡Andrés!

Te echo un pulso.

-No, siempre me ganas.

-¡Venga, coño! Demuéstrame la fuerza que tienes.

-Que no.

-Andrés, si te digo que vengas, vienes.

-Andrés, si te digo que vengas, vienes.

¿Voy?

¿No me has oído? Que vengas.

-Venga.

-Haz fuerza.

¡Venga! Ya hago.

Demuéstrame la fuerza que tienes.

-Venga.

Venga, canijo.

¡Haz fuerza! Ya hago.

Ese brazo.

-¡Venga, ahí! Venga.

Venga, ahí. ¡Aprieta, hostia!

-Venga. ¡Venga!

-Demuéstrame la fuerza que tienes. ¿Esta fuerza tienes, marica?

-Venga.

-¡Nenaza, vamos! ¡Aprieta ahí, aprieta!

¿Es esta la fuerza que tienes?

¡Ah! Joder. Cómo te pasas.

Mancuernas, nene. Mancuernas.

-Ese brazo tienes que entrenarlo.

El brazo y la cabeza.

Sobre todo, la cabeza.

Tienes que ser más listo que yo para trabajar conmigo.

-Papá, no quiero ir a la cárcel.

-Y no vas a ir. -Tú has ido dos veces.

-Porque yo no soy tan listo como tú. ¿Te lo he dicho o no te lo he dicho?

¿Sabes cómo funciona este país?

Aquí se aplaude al que roba y el que trabaja es un gilipollas.

-Somos gilipollas. No.

Somos unos pringados.

No.

-Entonces, no te rajes cuando te propongo un plan.

¿O vas a salir huyendo como la chunga de tu madre?

Menuda payasa. Lo único que quería era separarme de ti.

A mi madre no la insultes.

La insulto porque me sale de los cojones.

Y porque nos dejó tirados a ti y a mí.

-Vaya payasa. Lo único que quería era separarnos a los dos.

Porque la maltrataste. Cállate.

Papá, tú la maltratabas. -Cállate la boca.

-No me voy a callar.

La maltratabas. Cállate.

No me voy a callar. ¡Cállate!

-Que te calles la boca te digo.

-No me voy a callar. -Ven aquí.

Me cago en Dios. Ven, no corras. ¡Ven!

¡Eso! ¡Huye como la chunga de tu madre!

-Eres igual que ella. ¡Corre como hizo ella!

¿Por qué lo haces? ¿Por qué?

¡Corre! ¡Corre! ¡Vale! Vale, Andrés.

¡Tenías un arma cargada!

No sabía que estaba cargada.

¿Y no se te ocurre comprobarlo?

Buenas. Voy muy maquillada.

Sí, además tengo un trancazo...

¿Por eso llegas a estas horas?

El esfuerzo que he hecho para no quedarme en cama.

A lo mejor es lo que tenías que haber hecho.

¿Va a ser siempre así?

No es el momento ni el lugar.

El mejor momento es siempre el presente.

Y el lugar da igual.

Te quiero perdonar.

¿Perdonar? Sí, que nos perdonemos.

Ya está, no tengo edad de ir reprochándote nada.

Hemos perdido mucho tiempo.

Yo con mis rabietas, tú con tu culpa...

Más juntos, por favor.

-Yo no siento culpa, Hugo.

Si buscas mi aprobación, la tienes.

Solo quiero que me aceptes como soy, ya está.

¿Un alcohólico? Lo acepto.

¿Un niño que se resiste a ser adulto? Lo acepto.

¿Un profesor que odia las normas? Lo acepto.

¿Un hombre incapaz de formar una familia? Lo acepto.

Te acepto, Hugo.

Me duele ver cómo has destrozado tu vida, pero te acepto.

Al fin y al cabo, eres parte de mí.

-Gracias. Bueno...

Nada, espero que la exposición sea un éxito,

que vendas muchas fotos y me hagas un gran regalo en Navidad.

Yo hice lo que tenía que hacer, Hugo.

Y no me arrepiento. Muy bien.

"¿Sí?"

¿Puedo subir?

¿Ester?

"Estoy hecha polvo, Hugo".

Yo también. ¿Me abres?

"No puedo, la puerta está estropeada".

Baja a abrirme tú.

Me da miedo ir a mi casa así.

Hugo, no estoy para visitas.

Tampoco tengo yo hoy el mejor día.

Ábreme.

Te tomas un café y te vas.

Si tienes miedo a estar solo, yo también tengo miedo a estar sola

y no vengo a estas horas... Ya, ya.

Ya.

(REZAN EN ÁRABE)

Dime.

-"Andrés.

Soy el papá". -¿Te han dicho cuándo vas a salir?

-Hijo, no te enfades. -"Es que no vas a salir".

-Ha pasado algo. -"¿Te has pegado con alguien?"

-Que no, que no, que es por...

es por lo de los papeles.

Los tenían que haber firmado los de arriba

y el director está de baja.

-Bueno, déjate de rollos ya.

-¿Qué dices? -"Que te dejes de mierdas.

Estoy harto". -Mira, Andrés.

No me quiero enfadar, ¿eh?

Te aviso cuando me digan que puedo salir.

-Papá, me importa una mierda.

-A ver, ¿está tu abuela por ahí? -"Pues no.

Está haciendo oficinas, viene bastante más tarde".

-"Le dices que si me manda algo de pasta, que estoy pelado".

-A nosotros tampoco nos sobra, ¿vale?

-"Hostias, tú se lo dices.

¡Y que sea urgente! A la dirección...".

-Oye, ¿la pistola que tenía escondida dónde la has metido, niño?

Ey, papi.

"Sóc el Gus".

(SILBA)

Sabía que era una posibilidad,

pero os juro que esta vez no me lo esperaba.

La verdad. Date vida, tío.

Estoy haciendo lo que puedo.

¿Todo el puto trimestre trabajando para qué?

¿Para qué? ¿Para esto?

Ester, tengo unos inversores

"que buscan exactamente lo que ofreces".

Están en Madrid y quieren verte.

¿Hoy?

Vamos a tener que repartir lo poquito que tenemos entre seis.

¿Y si nos volvemos?

-No podemos.

-Aquí no voy a ser nada nunca. -Si estudiaras...

-No, por mucho que estudie,

siempre voy a seguir siendo un sudaca de mierda.

-Eres mejor de lo que crees.

Gracias.

"OK".

Yo tengo algo para lo del fin de curso.

¿Sí? Creo que tiene que ver con nosotros

y con lo que se acaba en una semana.

-¿Y ahora qué? ¿Me estudio un trimestre en un fin de semana?

Os voy a proponer una cosa, y me la juego.

Dos jornadas intensivas de estudio en mi casa

este fin de semana.

¿Quién ha entrado en mi habitación? ¡Ey!

¿Quién coño cogió mis cosas?

Tu puta madre, ¡dámela!

-Me estás llamando ladrón y te voy a meter...

Tengo algo que deciros y no son buenas noticias.

¿Habéis recibido el vídeo también?

-Me lo acaban de enviar.

-¿Quién grabó eso? Eso es cosa de Lena.

Tú, el vídeo es cosa tuya, ¿no?

No sé de qué hablas. ¿Qué ganas dejándome en ridículo?

Que no sé de qué me hablas.

(Notificaciones)

(Notificaciones)