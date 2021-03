¡Sigue disfrutando del mejor cine! Este jueves continuamos preparándonos para la XXXV edición de los Premios Goya, que se celebrará este sábado 6 de marzo, con la maratón de 'Somos Cine' dedicada a películas participadas por RTVE galardonadas en ediciones anteriores del certamen. En la segunda sesión te proponemos Relatos salvajes, Julieta, La herida, La novia, A cambio de nada y Nadie quiere la noche. Puedes verlas a partir de las 15 h (y hasta las 24 h, aproximadamente) en RTVE Digital y nuestro canal de YouTube.

Julieta es una profesora de cincuenta y cinco años que intenta explicarle a su hija Antía, por escrito, todo lo que ha callado durante los últimos treinta años. Pero cuando termina de escribir, no sabe a dónde enviar su confesión. Su hija la abandonó cuando tenía 18 años y en los últimos 12 no ha sabido nada de ella, por mucho que ha intentado buscarla por todos los medios.

Esta película cuenta la historia de Ana, una chica de 26 años que tiene serios problemas relacionales fuera de su trabajo. Ella no lo sabe, pero padece lo que los psiquiatras denominan síndrome ‘borderline’ o trastorno límite de la personalidad , una afección mental que le impide conseguir su máximo anhelo: ser feliz.

La herida ganó dos premios Goya en 2014 , a la Mejor dirección novel de Fernando Franco , y a la Mejor actriz protagonista , Marian Álvarez . El filme también estuvo nominado a Mejor película, Mejor guion original, Mejor montaje y Mejor sonido.

La novia es una gran historia de amor que habla del triángulo inseparable que forman El Novio , La Novia y Leonardo . Sin embargo, estos dos últimos tienen un hilo invisible que los une, feroz, imposible de romper. Después de unos años, ella se prepara para casarse con El Novio, pero el día anterior a la ceremonia una mendiga llama a su puerta para ofrecerle un regalo y un consejo: “No te cases si no le amas”, le advierte mientras le da dos puñales de cristal.

Ópera prima del cineasta Daniel Guzmán , A cambio de nada le hizo ganar el Goya a Mejor dirección novel en 2016 . Miguel Herrán , protagonista de la cinta, se alzó con el Goya a Mejor actor revelación . Además, el filme obtuvo otras cuatro nominaciones : Mejor película, Mejor guion original, Mejor actor de reparto (Felipe García Vélez) y Mejor actriz revelación (Antonia Guzmán).

