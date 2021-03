Ángela Molina en la emotiva película 'Me llamo Gennet'

Ella nunca se da por vencida. Gennet Corcuera aprendió desde muy pequeña a saltar por encima de la oscuridad y el silencio. Nació en Etiopía sin el sentido de la vista y el oído, pero pronto aprendió a sentir el mundo a través de sus manos y su imaginación. Me llamo Gennet (2019), dirigida por Miguel Ángel Tobías, se incorpora a la plataforma de películas en abierto Somos Cine, junto a la ganadora del Goya Buñuel en el laberito de las tortugas (2019). Una que cuenta la historia de Gennet, la primera persona sordociega que consigue un título universitario en Europa y que está protagonizada por Miriam Díaz-Aroca y la recién premiada con el Goya de Honor 2021, Ángela Molina.

Con su participación en Me llamo Gennet , RTVE refuerza su apuesta por el cine con un fuerte compromiso social. Sólo en Europa hay tres millones de personas sordociegas ; no existen datos fiables a nivel mundial. En España este colectivo lo conforman 100.000 personas.

Angela Molina, premio Goya de Honor 2021

Ha hecho cine, teatro, series, musicales y danza; ha trabajado con algunos de los directores más destacados de las últimas décadas y su nombre es uno de esos que “engrandecen” el cine español. Angela Molina añade este año un nuevo reconocimiento el del Goya de Honor, su primer 'cabezón', y todavía, a Ángela Molina se le vienen "a la cabeza" infinidad de cosas por hacer que mantienen viva su ilusión.

Entre todas, destaca una que desea con especial fuerza: “Me apetecería alguna vez en mi vida interpretar un Lorca, por todas las afinidades que siento y lo que él me transmite. Siento que le debo eso, pero no me sale nunca. Siento que necesito de él”, ha revelado Molina durante un encuentro con la prensa celebrado este lunes en la Academia de Cine, donde ha estado acompañada por el director de dicha institución, Mariano Barroso. Este último, que la describe como "una actriz inmensa que engrandece nuestro cine", fue quien le comunicó hace unos meses que recibiría el Goya de Honor en 2021, una noticia que la actriz recibió con una enorme “carcajada”.