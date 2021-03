Margarita del Val: "Cuando nos contenemos, somos capaces de bajar oleadas"

Al principio de la pandemia, poco o nada se sabía acerca de cómo se producía el contagio de coronavirus. Hemos sido muchos los que al llegar de la compra, íbamos directos a desinfectar y lavar los botes y latas que traíamos del supermercado. Incluso, nuestra invitada experta de hoy en Tarde lo que tarde, Margarita del Val, viróloga, inmunóloga e investigadora científica del Centro de Bilogía Molecular Severo Ochoa, con la que charlamos en directo en esta tarde de martes.

"Yo también me reconozco en todas esas acciones, también las he hecho yo. Pero también las he dejado de hacer. Lo que sabemos ahora se ha ido ganando a lo largo de los meses. Por abril o mayo se empezaba a describir cómo se contagiaba la gente en los grandes brotes. Y los contagios como mejor se explicaban es por transmisión del virus por el aire. Tenía que ver con los circuitos de cómo reciclaba el aire en un aire acondicionado, con personas que estaban en una habitación, a veces en la empresa, a veces en un gimnasio, haciendo una actividad importante que no tenía una buena ventilación. Y se fue viendo que había varios ejemplos muy claros en los cuales, la única explicación posible, era la transmisión por el aire", explica la experta.

A diferencia de la transmisión por el aire, la transmisión por superficie , según la experta, no se ha demostrado con evidencia prácticamente ningún caso. "Alguno esporádico sí, pero casi ninguno. Entonces, como hay alguno esporádico, seguimos desinfectando las superficies que tocamos todos y que tocamos mucho". Esta actividad, incluso, nos puede llegar a dar una falsa sensación de seguridad : "Nos están engañando porque sabemos que una sola medida no es suficiente . Por lo tanto, tenemos que aplicar varias. Y como metamos algunas que son bastante ineficaces, no vamos a hacer las más eficaces. No podemos invertir en tantas medidas a la vez porque nos llevaría todo el día. Así que vamos a concentrarnos en las superficies que toca todo el mundo y en sitios en los cuales las estemos tocando sin mascarilla", explica.

8 de marzo, Semana Santa... ¿Se avecina peligro?

El próximo 8 de marzo celebramos, como cada año, el Día de la Mujer. En Madrid hay ya al menos cuatro concentraciones convocadas, con limitación de aforo y en teoría con todas las medidas de seguridad contempladas. Aún así, ¿son seguras estas manifestaciones? ¿Qué riesgos se corren? Margarita del Val responde: "Yo no tengo datos para saber si quinientas personas al aire libre son seguras o no, o cuáles son las distancias que se van a mantener porque esos datos no es que no nos los comunquen, es que no existen. Es muy difícil hacer un rastreo de brotes que han tenido lugar al aire libre de personas que no se conocen". Y hace alguna que otra recomendación: "La gente, de verdad, que mantenga las distancias, mascarilla y que sea lo más silenciosa posible".

"Hemos visto manifestaciones controladas en otros sitios en las que la gente mantenías las distancias de seguridad y que estaban en sitios estáticos separados, y han sido seguras. No ha habido ninguna evidencia de que haya habido brotes", aclara la viróloga. Aunque también nos ha dejado una reflexión personal: "El tema de la mujer es muy importante, lo sabemos todos, pero quizás la mejor manera de honrarla este año sea no haciendo las manifestaciones y no contagiando a más mujeres".

La otra cita clave que pone todo lo conseguido hasta la fecha contra las cuerdas es la Semana Santa. ¿Estamos ante la llegada de una posible cuarta ola? "Claramente. Todos creemos que cuando nos movemos lo hacemos de una manera segura. El coche es uno de los sitios más inseguros si lo compartes con alguien que no es conviviente. El aforo no se respeta en absoluto la cantidad de aire que hay es bajísima, con lo cual, en un par de minutos ya se ha saturado con una sola persona respirando", nos cuenta.

Y aunque está demostrado que somos capaces de bajar oleadas, ahora debemos tener mayor precaución por una razón adicional: se están empezando a vacunar nuestros padres, nuestros abuelos, nuestros mayores de 80 años. "Con saltarse las fiestas de Semana Santa, para personas que están a punto de llegar a la vacunación, les estamos dando la oportunidad de que de verdad se salven", concluye Margarita del Val.