Pero la británica no es la única variante que amenaza la tranquilidad de los especialistas. Eric Feigl-Ding, epidemiólogo de la Federación de Científicos Americanos en Washington DC, alertaba esta semana a través de Twitter de la circulación en el Tirol, Austria, de la variante sudafricana. Actualmente, son más de 400 los casos detectados y Feigl-Ding denunciaba en su hilo que las autoridades austriacas no restringieran el movimiento de los ciudadanos por al peso del turismo en la economía de la región. Finalmente, ha ocurrido y de este viernes solo se podrá salir del Tirol con una PCR negativa por coronavirus.

“Si está en el Tirol, es probable que esté en toda Europa Central. Y eso es lo preocupante”, respondía Feingl-Ding a quiénes argumentan que Austria tiene más casos porque simplemente está secuenciando más el virus.

“ 5) In some ways, sequencing can reveal mutations when we didn’t know existed, but it can also spotlight areas that sequenced heavily to begin with. But this just means it’s likely already throughout Central Europe.“