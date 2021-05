Coronavirus

Sin unidad de cuidados intensivos, con una plantilla sanitaria exhausta y con dificultades para garantizar el suministro de oxígeno a pacientes con COVID-19. El Hospital Central Queen Elisabeth de Blantyre, la segunda ciudad de Malawi, hace frente estos días al fuerte envite de la segunda ola de la pandemia que todavía sacude el continente africano y que se cree que está relacionada con las nuevas variantes del virus SARS-CoV2 -mucho más transmisibles-, según los informes de la África CDC, la agencia de salud pública para el control y prevención de enfermedades de la Unión Africana.

Solo en el mes de enero, este país del sureste de África ha registrado cuatro veces más casos y muertes que en todo 2020. Médicos Sin Fronteras -que trabaja habitualmente con un programa oncológico en el hospital- teme que se alcanzará el pico de ingresos a mediados de este mes de febrero. Solo en las tres primeras semanas de enero pasaron de 12 pacientes COVID a 107 cuando la capacidad inicial del hospital es de 80 camas, aunque se ha ampliado a 40 puestos más. Malawi se ha visto obligada a importar oxígeno de Sudáfrica porque su producción nacional no es suficiente para hacer frente a una demanda creciente.

"No hay capacidad para intubar a los pacientes. No hay UCI (...) En el mes de enero un 10 % de los pacientes ingresados fallecieron. En Malawi la mitad de los muertos tiene menos de 50 años. Son países jóvenes, pero los más jóvenes deberían sobrevivir más fácilmente al virus. Son personas que deberían sobrevivir si hubiera un sistema sanitario con recursos para tratarlos", explica a RTVE.es el portavoz de MSF para Malawi, Francesco Segoni, quien subraya la necesidad de que lleguen más vacunas a África para proteger -al menos en los primeros momentos- a los sanitarios.

En muchos países de África -donde mucha gente fallece en sus casas- no existe, además, un registro de muertes . No es posible saber cuántas personas han fallecido por COVID-19 porque ni siquiera es posible saber cuántas personas mueren en general. Los datos se elaboran después, explica Roca, a través del llamado Health and Demographic Surveillance System . Un sistema que estudia los fenómenos demográficos en muestras representativas de población censada para luego extrapolar las cifras al conjunto.

La epidemióloga Anna Roca, de la unidad para Gambia de la London School & Hygiene & Tropical Medicine , también señala que esta segunda ola parece más intensa que la primera, pero se muestra cauta a la hora de señalar cuáles pueden ser las causas y llama la atención sobre los condicionantes estadísticos de un continente como África para conocer el alcance real de la pandemia . Aunque se esté testando más, no se hace como en los países occidentales. En Gambia, por ejemplo, "la gente no se quiere testar porque hay mucha estigmatización (...) Se testa a grupos extremos, a los que quieren viajar al exterior y que suelen ser asintomáticos si dan positivo y a los que necesitan ir al hospital por su gravedad".

"Cuando empezó la pandemia todos los africanistas dijeron que mataría a millones de africanos (...) ya que no hay UCI en la mayoría de los hospitales y respiradores, muy pocos (...) Pero un aspecto que no se consideró lo suficiente, al principio, es la diferencia de edad . La población africana es muy joven. En Gambia la mediana de edad es de 18 años y solo el 3 % de la población tiene más de 35 años. Yo creo que eso ha sido básico para marcar la diferencia aunque no explique totalmente las cifras bajas de mortalidad", señala esta experta.

Las secuelas a largo plazo de una COVID-19 endémica

"Al principio estábamos entre las dos lógicas. La más catastrofista y la más optimista [sobre cómo impactaría la pandemia]. Las consecuencias sanitarias quizás África no las está viviendo con la misma intensidad que nosotros, pero las consecuencias económicas de un continente que sigue dependiendo en gran medida del exterior -exportaciones, cooperación, ayuda internacional, etc...- claro que se notarán. Porque si nosotros en 2023 empezamos a salir del bache, África seguramente -y la historia me da la razón- le costará mucho más", señala Oriol Puig.

El riesgo -alertan todos los organismos internacionales- es que la COVID-19 se convierta en una enfermedad endémica en África si se queda atrás en el reparto de vacunas. Mientras en los países desarrollados -como España- se habla de alcanzar la llamada inmunidad de rebaño -establecida de manera general en el 70 % de la población vacunada- en verano, en África las autoridades sanitarias esperan llegar al 30-35 % de la población este año y alcanzar el 60 % en dos o tres años, según los datos recogidos por Reuters.

La OMS junto con la Alianza para la Vacunación (Gavi) y la Coalición para las Innovaciones en Preparación para Epidemias (CEPI) ha puesto en marcha el mecanismo COVAX para favorecer un acceso equitativo a las vacunas contra la COVID-19. El objetivo es ennviar 90 millones de dosis en el primer semestre del año. El propósito es vacunar al 20 % de la población llegando a los 600 millones de dosis este año. La Unión Africana, por su parte, ha asegurado 670 millones de dosis para distribuir en 2021 y 2022, informa Efe.

"Es un problema mundial y hay que solucionarlo a nivel mundial, tener anchura de miras", señala Francesco Segoni, que reclama que los países más ricos no empiecen a vacunar al conjunto de la población -una vez inmunizados sanitarios y personas de riesgo- para poder vacunar también a estos grupos en África. "En Malawi serían suficientes 40.000 dosis para inmunizar, de momento, a los profesionales sanitarios de las dos ciudades más afectadas por el virus".

"Espero que el mundo haya aprendido de la epidemia de sida", señala Xavier Gómez-Olivé. "Desde un punto de vista epidemiológico no tendría ningún sentido no ayudar a todos los países del mundo. El virus se mueve tan rápido como la población. Pensar que yo me vacuno y no hace falta que se vacunen los demás no va a solucionar el problema", señala este experto, que llama la atención sobre el hecho de que, mientras el virus siga circulando en algún punto del planeta, surgirán nuevas variantes frente a las cuales puede no funcionar la inmunización recibida.