La combinación ganadora en el sorteo de la BonoLoto de ayer martes 24 de noviembre fue la siguiente:

37 - 13 - 36 - 34 - 9 - 44. Complementario: 27. Reintegro: 4. Con una recaudación de 2.571.486,50 euros, no ha habido boletos acertantes de primera categoría, generándose un bote de 1.800.000 euros.

Reparto de premios Categorías Acertantes Premio unitario Primera (6) 0 BOTE Segunda (5 + complementario) 2 79.940,50 Tercera (4) 99 807,48 Cuarta (4) 4.716 25,43

Quinta (3) 89.441 4,00 Reintegro 513.834

0,50

Euromillones

Por su parte, la combinación ganadora en el sorteo de Euro Millones fue la siguiente:

37 - 44 - 3 - 5 - 49. Estrellas: 6 - 5

Con una recaudación de 37.276.863,80 euros, no ha habido acertantes de primera categoría (5+2), generándose un bote de 59.000.000 euros.

El boleto acertante de El Millón ha sido validado en San Martiño de Guillar (Lugo).

Reparto de premios Categorías Acertantes Premio unitario PRIMERA (5+2) 0 EUROBOTE

SEGUNDA (5+1) 1 486.463,07 TERCERA (5+0) 0 0,00

CUARTA (4+2) 10 14.910,75 QUINTA (4+1) 445 146,59 SEXTA (3+2) 938 73,52 SEPTIMA (4+0) 950

51,01 OCTAVA (2+2) 15.494 15,64 NOVENA (3+1) 22.109 12,22 DECIMA (3+0) 46.120 10,91 UNDECIMA (1+2) 87.334 6,98 DUODECIMA (2+1) 350.188 5,48 DECIMOTERCERA (2+0) 716.665 4,31

Nota: RTVE.es no se hace responsable de errores u omisiones que pudieran existir. La única lista oficial válida es la que proporciona la sociedad estatal Loterías y Apuestas del Estado.

BonoLoto y Euromilllones son marcas registradas de la SOCIEDAD ESTATAL LOTERÍAS Y APUESTAS DEL ESTADO.