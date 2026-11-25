Sorteo de la BonoLoto y Euromillones del martes 24 de noviembre
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La combinación ganadora en el sorteo de la BonoLoto de ayer martes 24 de noviembre fue la siguiente:
37 - 13 - 36 - 34 - 9 - 44. Complementario: 27. Reintegro: 4. Con una recaudación de 2.571.486,50 euros, no ha habido boletos acertantes de primera categoría, generándose un bote de 1.800.000 euros.
|Categorías
|Acertantes
|Premio unitario
|Primera (6)
|0
|BOTE
|Segunda (5 + complementario)
|2
|79.940,50
|Tercera (4)
|99
|807,48
|Cuarta (4)
|4.716
| 25,43
|Quinta (3)
|89.441
|4,00
|Reintegro
| 513.834
|0,50
Euromillones
Por su parte, la combinación ganadora en el sorteo de Euro Millones fue la siguiente:
37 - 44 - 3 - 5 - 49. Estrellas: 6 - 5
Con una recaudación de 37.276.863,80 euros, no ha habido acertantes de primera categoría (5+2), generándose un bote de 59.000.000 euros.
El boleto acertante de El Millón ha sido validado en San Martiño de Guillar (Lugo).
|Categorías
|Acertantes
|Premio unitario
|PRIMERA (5+2)
|0
| EUROBOTE
|SEGUNDA (5+1)
|1
|486.463,07
|TERCERA (5+0)
|0
| 0,00
|CUARTA (4+2)
|10
|14.910,75
|QUINTA (4+1)
|445
|146,59
|SEXTA (3+2)
|938
|73,52
|SEPTIMA (4+0)
| 950
|51,01
|OCTAVA (2+2)
|15.494
|15,64
|NOVENA (3+1)
|22.109
|12,22
|DECIMA (3+0)
|46.120
|10,91
|UNDECIMA (1+2)
|87.334
|6,98
|DUODECIMA (2+1)
|350.188
|5,48
|DECIMOTERCERA (2+0)
|716.665
|4,31
Nota: RTVE.es no se hace responsable de errores u omisiones que pudieran existir. La única lista oficial válida es la que proporciona la sociedad estatal Loterías y Apuestas del Estado.
BonoLoto y Euromilllones son marcas registradas de la SOCIEDAD ESTATAL LOTERÍAS Y APUESTAS DEL ESTADO.