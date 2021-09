Las loterías son de lo más populares en España. Tienen una tradición centenaria y son miles de personas las que juegan a los diferentes sorteos semanalmente con la ilusión de que les toque su combinación y ganar un dinero extra con el que poder irse de vacaciones, comprarse una casa o simplemente ahorrar de cara al futuro. Una de las loterías que más se juegan es La Quiniela, la apuesta deportiva de primera y segunda división de España. Pero lo que muchos desconocen es que La Quiniela tiene una variante muy atractiva y algo diferente: El Quinigol. ¿Sabes qué es, cómo se juega y qué premios reparte? Toma nota.

¿Qué premios reparte El Quinigol?

Una vez jugados todos los partidos y sobre la base de cuántos partidos se ha acertado el número exacto de ambos equipos, se establecen cinco categorías de premios, donde se reparte el 55 % del dinero recaudado para El Quinigol:

Primera Categoría: si se aciertan seis partidos, se gana el 10 % de la recaudación, además de los posibles botes acumulados de semanas anteriores. Segunda Categoría: si se aciertan cinco partidos, se gana el 9 % de la recaudación. Tercera Categoría: si se aciertan cuatro partidos, se gana el 8 % de la recaudación. Cuarta Categoría: si se aciertan tres partidos, se gana el 7 % de la recaudación. Quinta Categoría: si se aciertan dos partidos, se gana el 20 % de la recaudación.

En caso de haber varios acertantes en una misma categoría, se repartirán a partes iguales el total de la recaudación que les corresponda. En caso de no haber acertantes de primera categoría, el premio se acumula en el bote para la siguiente jornada. Y para el resto de categorías, si no hay acertantes de segunda, el premio se engrosa en la tercera, donde de no haber se aumentaría el premio de la cuarta, que pasaría a la quinta si tampoco hay acertantes. Y si no hay tampoco acertantes en la quinta categoría, se pasa al bote acumulado. Recuerda que Hacienda se queda un porcentaje del dinero que ganas jugando a la lotería.

*Quinigol es una marca registrada de la SOCIEDAD ESTATAL LOTERÍAS Y APUESTAS DEL ESTADO