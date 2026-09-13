Pepa Bueno, TVE por su 70º aniversario, Jesús Cintora y 'Valle salvaje' recogen premios en el FesTVal 2026

La XVIII edición del Festival de Televisión de Vitoria-Gasteiz entregó anoche sus premios anuales, entre los que destacan cuatro galardones para los programas y profesionales de RTVE: Pepa Bueno fue reconocida con un premio Joan Ramón Mainat 2026; y TVE en su 70º aniversario, Jesús Cintora y ‘Valle salvaje’ recogieron los Premios FesTVal.

Los galardones se entregaron en la gala de clausura del FesTVal 2026, que se celebró en el Palacio de Congresos Europa, y que contó con los profesionales más reconocidos de la televisión y el audiovisual de nuestro país. Por parte de RTVE, además de los premiados, asistieron los consejeros María Solana, Rubén Moreno, Marina Vila y Maite Martí; el director de Servicios Corporativos, Eduardo F. Palomares, y María Eizaguirre, directora de Comunicación y Participación, que recogió el premio a TVE por sus 70 años. Y muchos rostros vinculados a RTVE, como Egoitz Txurruka, Juan Carlos Rivero, Gonzalo Miró o Gorka Rodríguez, entre otros.

Gonzalo Miró recogió el premio FesTVal a 'Malas lenguas'

La gala puso el cierre al FesTVal 2026, en el que RTVE ha presentado algunas de sus grandes apuestas y novedades para la temporada 2026-2027: ‘Al cielo con ella’, ‘El Túnel: avanza y gana’, ‘Hitster: el juego de los grandes éxitos’, ‘El escondite’, ‘MasterChef Celebrity Legends’, ‘Rojo sobre blanco’ y ‘Estúpido Cupido’.

Pepa Bueno, Premio Joan Ramón Mainat 2026 El jurado ha distinguido a Pepa Bueno por su “dilatada y prestigiosa trayectoria de más de tres décadas repartida entre la radio, la prensa escrita y la televisión, marcada por el rigor, la solvencia y una voz propia en el análisis de la actualidad”. “Me siento muy contenta, los premios dan mucha alegría, hacemos un trabajo con mucha exposición pública y muy sujeto a comentarios de todo tipo y cuando te dan un premio, dices, bueno, no estaré muy equivocada, estaremos en el camino correcto del buen periodismo”, destacó la editora y presentadora del TD-2 tras recoger el premio en Vitoria. Pepa Bueno, con su Premio Joan Ramon Mainat Pepa Bueno cerró la temporada 2025-2026 al frente del TD2 con el crecimiento de audiencia más pronunciado en la historia de este informativo. Promedió 1.550.000 espectadores y un 14% de cuota de pantalla, 2.2 puntos más que en la anterior temporada y mejor dato en 14 años.

TVE, en su 70º aniversario El FesTVal reconoce a TVE por “sus siete décadas como televisión pública de referencia, desde el inicio de las emisiones regulares el 28 de octubre de 1956 hasta la actual oferta multiplataforma de RTVE Play”. Son 70 años de entretenimiento, información, servicio público y recuerdos imborrables y el aniversario está impregnando la programación de TVE desde principios de este año. María Eizaguirre, directora de Comunicación y Participación ha recogido el galardón: “70 años de magia, ilusión, pasión. Suelo decir que la tele es como ese tobogán arco iris de los Osos Amorosos, y todos los que nos dedicamos a esto nos tiramos por él sin pensarlo dos veces. Eso es Televisión Española. 70 años con los mejores programas, información, películas, series y, por supuesto, la mejor música. Es es un premio que os pertenece a vosotros, a todos los profesionales que habéis pasado por esta casa, a los que cada día hacen TVE, que se dejan la piel, y a los que están al otro lado viendono cada día”. “El presidente José Pablo y el director Sergio, solemos decir que TVE es una fábrica de recuerdos, los del ayer, los de hoy y los de mañana . Recordar es eso, volver a pasar por el corazón, y ese corazón late al ritmo de TVE. 70 años siendo la que te quiere, la que quieres, la que tú quieres”, ha añadido. Cintora agradeció el premio FesTVal a 'Malas lenguas' desde Madrid

Jesús Cintora El periodista, actual presentador de ‘Mañaneros 360’ y ‘Malas lenguas noche’, ha sido galardonado “por el notable éxito de audiencia logrado al frente de ‘Malas lenguas’, un programa de actualidad que combina entrevistas, tertulia política y análisis social” y que en la pasada temporada, de la mano de Jesús Cintora, se consolidó como uno de los formatos de actualidad más vistos de la televisión. Cintora envió un agradecimiento a Vitoria desde Madrid, al no poder ir por tener programa este sábado: “Ponemos la mayor de las ilusiones en hacer un programa que habéis reconocido. Me siento enormemente satisfecho por el trabajo que hemos hecho y con el que se sigue haciendo”. Gonzalo Miró, que ha tomado el relevo del programa, recogió el premio en nombre de Cintora: “Quiero agradecerle habernos dejado un listón muy alto”. Miró defendió el papel de la televisión pública frente a los últimos ataques recibidos. El equipo de 'Valle Salvaje', con su creador, Josep Cister, agradece el Premio FesTVal

‘Valle salvaje’ A punto de cumplir dos años de emisiones diarias, ‘Valle salvaje’ recogió el Premio FesTVal “por convertirse en la primera serie diaria española concebida como un producto global, gracias al acuerdo entre RTVE, StudioCanal, Bambú Producciones y Netflix que la sitúa en el catálogo de países de habla hispana de la plataforma. La serie confirma la apuesta de La 1 por la ficción diaria de calidad”. Recogió el premio su creador Josep Cister, en nombre del equipo de la serie: “Nos sentimos muy afortunados. Trabajamos en lo que nos gusta, a final de mes nos pagan y de vez en cuando nos dan un premio, a nosotros nos parece increíble”, ha señalado. Al éxito de audiencia de ‘Valle salvaje’ (21 meses consecutivos de liderazgo del bloque ‘Historias que hacen historia’, que integra junto a ‘La Promesa’) se suma el reconocimiento a nivel internacional, como nominada en 2025 a los Rose D’Or y al Emmy Internacional. Creada por Josep Cister Rubio, su reparto está encabezado por Loren Mairena, José Manuel Seda, Marco Pernas, Sabela Arán, Alejandro Sigüenza, Miren Arrieta, Iván Renedo, María Redondo, Emma Guilera, Mateo Jalón, Alejandro Bordanove, César Maroto, Rafa Álamos, Elena Navarro, Marcos Orengo, Marta Tomasa y Manuel Gareno. Foto de familia de los premiados, ayer en Vitoria