Henar Álvarez presenta en Vitoria 'Al cielo con ella', más elegante que nunca y tan irreverente como siempre
- La nueva temporada estrena decorado y contenidos, con un aire más sofisticado
- El plató del programa abandona la plaza de pueblo para convertirse en un garito nocturno con shows, cabaret y confidencias
- Continuarán los sketches de humor y la música en directo
‘Al cielo con ella’ volverá próximamente al prime time de La 1 con nueva temporada y lo hará subiendo de nivel. Henar Álvarez se pondrá “sus mejores licras” para recibir a los invitados en un nuevo decorado: un espacio diferente, más elegante y refinado en la forma, pero igual de canalla e incisivo en el fondo, para no perder la esencia del barrio que forma parte de su identidad.
Henar Álvarez ha protagonizado este martes en el FesTVal de Vitoria una original presentación de la nueva temporada ante un auditorio lleno de público, que ha participado activamente en los juegos, anécdotas y bromas de la anfitriona.
De la mano de María Eizaguirre, directora de Comunicación y Participación de RTVE, Henar ha avanzado que en la nueva temporada seguirá habiendo “actualidad, la misma línea editorial, hablaremos de cosas que nos atraviesan y tendremos entrevistas maravillosas”. En definitiva, “si os gusta lo que habéis visto hasta ahora, lo que viene os gustará más, porque es lo mismo pero más pulido y más elegante”. Todo ello, ha recordado, con humor y conciencia social, porque “nos gusta entretener, pero también hacer pensar”.
Una divertida charla en la que no han faltado los míticos chupitos para congelar a personas o actitudes molestas, y en la que han participado “los cuatro jinetes del apocalipsis” de Henar: Lamine Thior, Ana Morgade, Laura del Val y Rubén Avilés, que han conectado en directo con el show de Vitoria para prometer un regreso memorable.
“Tengo un público increíble. No sabéis lo agradecida que estoy de que nos hayáis aupado hasta aquí”, ha asegurado Henar al terminar. “Deseo que la gente siga encontrando en el programa un sitio donde pasar el rato, olvidar los problemas y pasarlo bien”, ha concluido.
Un ‘Al cielo con ella’ más grande y sofisticado
El nuevo decorado será el lugar perfecto para hacer lo que mejor sabe hacer ‘Al cielo con ella’: hablar con personas y no con personajes, contar historias antes que dar titulares, escuchar de verdad, y sobre todo, reírse. Un escenario a la medida del descaro, la cercanía y la particular manera de mirar el mundo de Henar Álvarez.
El humor tendrá todavía más protagonismo en esta temporada, con nuevas secciones y con la presencia de algunos de los colaboradores más fieles del programa. Ana Morgade, Lamine Thior, Rubén Avilés y Laura del Val, entre otros, compartirán con Henar sus particulares miradas sobre la actualidad, la cultura, la vida… y todo aquello que merezca ser observado desde el humor.
Y, por supuesto, seguirán siendo protagonistas las conversaciones sin corsés. Por este renovado ‘Al cielo con ella’ pasarán algunas de las mujeres - también algunos hombres- más destacados de nuestro país. El programa seguirá fiel a su compromiso de ofrecer un espacio en el que las voces, el talento y las historias de las mujeres tengan un lugar protagonista.
No faltará la música en directo, que tendrá aún más presencia, ya que seguirá acompañándonos la banda del programa, los Manny Calavera, poniendo banda sonora a cada noche, pero también también tendrán cabida las actuaciones y momentos musicales.
Más humor, más música, nuevas secciones y grandes invitados para una temporada en la que ‘Al cielo con ella’ y Henar Álvarez se visten de tiros largos sin perder el acento de barrio.
‘Al cielo con ella’ es una coproducción de RTVE con Producciones del Barrio que inició su andadura en RTVE Play, posteriormente dio el salto a La 2, y desde la pasada temporada puede disfrutarse cada semana en el prime time de La 1.