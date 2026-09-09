Henar Álvarez presenta en Vitoria 'Al cielo con ella', más elegante que nunca y tan irreverente como siempre

‘Al cielo con ella’ volverá próximamente al prime time de La 1 con nueva temporada y lo hará subiendo de nivel. Henar Álvarez se pondrá “sus mejores licras” para recibir a los invitados en un nuevo decorado: un espacio diferente, más elegante y refinado en la forma, pero igual de canalla e incisivo en el fondo, para no perder la esencia del barrio que forma parte de su identidad.

Henar Álvarez ha protagonizado este martes en el FesTVal de Vitoria una original presentación de la nueva temporada ante un auditorio lleno de público, que ha participado activamente en los juegos, anécdotas y bromas de la anfitriona.

De la mano de María Eizaguirre, directora de Comunicación y Participación de RTVE, Henar ha avanzado que en la nueva temporada seguirá habiendo “actualidad, la misma línea editorial, hablaremos de cosas que nos atraviesan y tendremos entrevistas maravillosas”. En definitiva, “si os gusta lo que habéis visto hasta ahora, lo que viene os gustará más, porque es lo mismo pero más pulido y más elegante”. Todo ello, ha recordado, con humor y conciencia social, porque “nos gusta entretener, pero también hacer pensar”.

Una divertida charla en la que no han faltado los míticos chupitos para congelar a personas o actitudes molestas, y en la que han participado “los cuatro jinetes del apocalipsis” de Henar: Lamine Thior, Ana Morgade, Laura del Val y Rubén Avilés, que han conectado en directo con el show de Vitoria para prometer un regreso memorable.

“Tengo un público increíble. No sabéis lo agradecida que estoy de que nos hayáis aupado hasta aquí”, ha asegurado Henar al terminar. “Deseo que la gente siga encontrando en el programa un sitio donde pasar el rato, olvidar los problemas y pasarlo bien”, ha concluido.