'Al cielo con ella', de Henar Álvarez, recibe a Ester Expósito, Malú y Juan Dávila

La reina de los martes, Henar Álvarez, vuelve más imparable que nunca para revolucionar la noche después del partido del Mundial de mañana con unos invitados que prometen arrasar. La presentadora recibirá a la icónica actriz Ester Expósito, a la gran estrella del pop español Malú y al cómico Juan Dávila, que llena teatros por toda España. Además, regresa el reportero más dicharachero, Rubén Avilés, que se suma una vez más a la gran noche de ‘Al cielo con ella’.

Ester Expósito se convirtió en una de nuestras actrices más populares con ‘Élite’ y hoy es una de las artistas con más proyección internacional. Llega al cielo de Henar Álvarez para hablar sobre éxito, exposición pública, feminismo y de la polémica de La Casita de Bad Bunny, uno de los tema que más conversación ha generado estas semanas y sobre el que defiende que el problema no es bailar, sino la mirada misógina con la que todavía se juzga a las mujeres: “Se puede ser feminista y disfrutar del reguetón y perrear hasta el suelo”.

Juan Dávila no para de arrasar en teatros de toda España. Junto a Henar Álvarez, recuerda por qué dejó la Policía, desvela las claves del éxito en sus shows y habla de su salto a la gran pantalla con el estreno de ‘El último mono’, participada por RTVE. Además, el cómico contará que tras agotar el Movistar Arena en solo una hora, ya tiene como reto llenar un estadio, con una condición: “Soy del Atleti, yo haría un Wanda”

Malú es una de las cantantes más importantes del pop español. Llega ‘Al cielo con ella’ a promocionar su disco ‘Quince’ y a celebrar tres décadas sobre los escenarios: “Empecé con 15 años y vendí un millón de copias”. Hablará sobre cómo fue crecer en una familia rodeada de músicos, los problemas de salud que la obligaron a parar y mostrará su lado más vulnerable.

Y para terminar la noche por todo lo alto, Rubén Avilés convierte la precariedad de los trabajos de verano en un musical. Un programa que promete humor, confesiones y mucha fantasía.