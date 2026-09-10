RTVE estrena en el FesTVal su ficción policíaca 'Rojo sobre blanco', con Hugo Silva y María Hervás

RTVE ha preestrenado en el FesTVal de Vitoria el primer episodio de ‘Rojo sobre blanco’, su nueva serie policíaca, protagonizada por Hugo Silva y María Hervás, donde la lingüística forense se convierte en la mejor herramienta para atrapar a los criminales. Compuesta por ocho capítulos rodados entre Madrid y Tenerife, este luminoso thriller procedimental entremezcla intriga y comedia en el día a día de una comisaría.

Junto a Hugo Silva y María Hervas, integran el reparto Irene Arcos, Pablo Derqui, Manu Baqueiro, Francis Lorenzo, Juanlu González, Belén Écija, Miryam Gallego y Ana Gracia, entre otros.

Producida por Good Mood (Mediawan), en la producción ejecutiva está Daniel Écija, responsable de ‘4 estrellas’, ‘Estoy vivo’ o ‘Águila Roja’, estos dos últimos proyectos coescritos junto a Guillermo Cisneros, quien será el coordinador del equipo de guion que completan Tirso Conde, Andrés Martín Soto, Javier Galán, Víctor Pedreira, Paco de Campos Mendizábal, Ana Sierra, Ignacio Campón y Pablo Fajardo. En ‘Estoy vivo’ también participó Jesús Rodrigo, encargado de la dirección de ‘Rojo sobre blanco’ junto a María Pulido y David Molina Encinas.

Presentación y preestreno en Vitoria El FesTVal ha acogido el preestreno en primicia del primer capítulo de la serie, con gran parte del reparto desfilando por su alfombra naranja: Hugo Silva, María Hervás, Irene Arcos, Pablo Derqui, Manu Baqueiro, Francis Lorenzo, Miryam Gallego, Belén Écija y Juanlu González. Antes tuvo lugar la presentación ante los medios de “esta serie trepidante, mezcla de thriller y de comedia y que tiene un cartelón”, tal y como la definió la directora de Comunicación y Participación de RTVE, María Eizaguirre. José Pastor, director de Cine y Ficción de RTVE, incidió en el reparto de primer nivel, “con mucho peso en las tramas corales”, y recordó que “en TVE hacemos ficciones pensando en el consumo en abierto, y contar con Daniel Écija como creador es una garantía de éxito”. En eso coincidió Daniel Écija, “encantado de poder estar en una televisión en abierto y, además, pública”. El creador y productor ejecutivo enumeró los ingredientes básicos de la ficción, “drama, comedia, emoción y suspense, porque una serie debe retratar la vida”, y elogió el “talento bestial” del reparto. Al frente de ese reparto, Hugo Silva, para quien ‘Rojo sobre blanco’ “va sobre el día a día de las personas”, con sus “momentos tragicómicos”. A su lado, María Hervás, coprotagonista que interpreta a un personaje con altas capacidades que, “pese a todo lo resolutiva que es, también es una torpe emocional”. Y junto a ellos, todo un elenco de intérpretes agradecidos de trabajar en equipo. Francis Lorenzo “renunciaría a todo por volver a trabajar con ellos”; “esto es casa”, resumió Miryam Gallego; “me he sentido muy cuidada y la serie va de eso, de que nos necesitamos”, coincidió Belén Écija; y para Pablo Derqui, “todo ha fluido de una manera… que ha sido un placer”. Además, se mostraron convencidos del éxito que puede alcanzar ‘Rojo sobre blanco’. “El buen rollo, la falta de ego, el cariño con el que se ha hecho todo... eso trasciende a la pantalla”, aseguró Juanlu González; Irene Arcos confía en que “una serie que tiene estos valores llegue a toda la sociedad para que los recoja”; y Manu Baqueiro adelantó que “la gente se va a emocionar, se va a reír… Vamos a transitar por muchos estados emocionales y la segunda temporada va a ser un exitazo”.

Conoce a los personajes Daniela (María Hervás) vive con su madre y su hijo Pablo en un pequeño piso del centro de Madrid. Trabaja por las noches de camarera hasta que, un día, el destino la obliga a enfrentarse a su pasado. Mario (Hugo Silva), un inspector de policía en plena crisis matrimonial, regresa desde Italia dispuesto a recuperar a su familia. No lo tendrá fácil porque su mujer trabaja en la misma comisaría y él la engañó con una compañera. A raíz de un mediático caso de secuestro, Mario descubrirá que Daniela tiene una habilidad extraordinaria para hallar pistas donde los demás sólo ven palabras. A partir de ese día, ella colaborará con la policía utilizando su talento. Claudia (Irene Arcos) es la esposa de Mario y madre de Luna. Se conocieron en la academia de policía. Es una mujer que ha desarrollado su lado más masculino para hacerse valer en un espacio gobernado por los hombres. Jamás pide ayuda, pero siempre está para los demás. Luna (Lola Pedreira), hija de Claudia y Mario, tiene como ídolo a la campeona del mundo Cata Coll, y ella quiere convertirse en portera del Leganés. Atraviesa una preadolescencia complicada. Sus padres creen que ella desea que estén juntos, pero Luna solo quiere que sean felices. Emilio (Pablo Derqui) es inspector de Policía y el mejor amigo de Mario junto a Miranda (Manu Baqueiro). Los tres son del mismo barrio. Divertido, canalla y siempre dispuesto a dar buenos consejos. Es feliz junto a su mujer, Eva, con la que tiene dos hijos, Lucas y Telmo. Eva (Miryam Gallego) es la mujer de Emilio y trabaja también en la comisaría, en tareas administrativas. Es una mujer con carácter, sin pelos en la lengua y nunca duda en plantar cara a quien sea cuando considera que algo no es justo. Miranda (Manu Baqueiro) es el soltero del grupo. Muy buena persona, siempre estuvo de enamorado de Claudia, pero dio un paso atrás cuando empezó con Mario. Cuando se separaron, no pudo resistir más e inició una relación con Claudia que va a traer complicaciones. Lorca (Francis Lorenzo) es el comisario y jefe de Mario y Claudia. Directo, parco en palabras y pragmático. Antes de jubilarse pretende dejar la mayoría de casos resueltos, aunque eso signifique vivir constantemente estresado. Tiene un hijo, Raúl, también policía. Sara (Belén Écija) es policía científica. Detallista y muy profesional, es la más joven del grupo. Sara vivió una relación intensa pero breve con Mario, que se desarrolló mientras estaban infiltrados juntos en una misión. Sigue enamorada de él, aunque le cuesta admitirlo. Raúl (Juanlu González) es el mejor amigo de Daniela e hijo del comisario Lorca. Joven, divertido y con un talento extraordinario para la informática, es el hacker y experto tecnológico del equipo. Marta (Ana Gracia), madre de Daniela y abuela de Pablo, es una mujer fuerte y de carácter, pilar de la familia. Quiere con locura a su hija, pero siempre saltan las chispas entre ellas. La pérdida de su marido la marcó para siempre, envolviendola en una coraza que esconde un gran dolor. Carlos (Jon Plazaola) es psicólogo. Exnovio de Daniela y padre de Pablo, intentó formar una familia con ella por amor a su hijo, pero la relación terminó, aunque Daniela entendió la situación. Actualmente, comparte la custodia de Pablo con Daniela y está a punto de casarse. Pablo (Nicolás Rodicio) es hijo de Daniela y Carlos, travieso y creativo, adora la pintura y sueña con ser artista cuando sea mayor. Se proclama el hombre de la casa y disfruta llevándole la contraria a su madre solo para molestarla. Sin embargo, en el fondo, lo que más desea es pasar más tiempo con ella.