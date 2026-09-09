RTVE estrena la web del Observatorio de la Infancia y la Adolescencia

RTVE estrena el nuevo espacio web del Observatorio de la Infancia y la Adolescencia, concebido para acercar a la ciudadanía su actividad y reunir en un mismo lugar información, recursos y contenidos relacionados con la infancia y la adolescencia en el ámbito audiovisual.

Bajo el lema ‘Creciendo contigo’, la web da a conocer la misión y las principales líneas de actuación de este órgano de RTVE, creado para analizar, asesorar, proponer y evaluar la actuación de la Corporación en su actividad informativa, de programación y de producción audiovisual en materia de infancia y adolescencia.

El Observatorio trabaja para contribuir al cumplimiento y promoción de los derechos de niños, niñas y adolescentes, colaborar en su educación y formación e impulsar nuevas iniciativas, la innovación y la mejora de los contenidos audiovisuales dirigidos a la infancia y la adolescencia.

Escuchar, observar, innovar, mejorar y tejer redes El portal presenta los cinco ejes sobre los que el Observatorio articula su actividad: escuchar, observar, innovar, mejorar y tejer redes. Entre sus objetivos está promover la escucha y participación de niños, niñas y adolescentes; observar y analizar la presencia y el tratamiento de la infancia y la adolescencia en los contenidos; impulsar nuevas iniciativas y formatos; contribuir a la mejora y actualización de criterios y buenas prácticas; y favorecer la colaboración con entidades, profesionales y personas expertas de referencia. La web permite también conocer la composición y el funcionamiento del Observatorio y consultar la Norma 1/2026 que regula su creación. Asimismo, incorpora documentos e informes de interés relacionados con la infancia y la adolescencia y con su presencia en los medios y entornos audiovisuales y digitales.

Colaboración con entidades de referencia El portal recoge además las colaboraciones y relaciones institucionales del Observatorio con entidades especializadas en infancia, adolescencia y juventud. Forman parte de su plenario, junto a distintas direcciones de RTVE y representantes de la plantilla, cinco entidades de la sociedad civil de referencia: el Consejo Estatal de Participación de la Infancia y de la Adolescencia (CEPIA), el Consejo de la Juventud de España, UNICEF España, Save the Children y la Plataforma de Infancia. Estas alianzas permiten incorporar distintas perspectivas y conocimientos especializados a la actividad del Observatorio y reforzar la cooperación con organizaciones que trabajan directamente por los derechos y la participación de niños, niñas y adolescentes.