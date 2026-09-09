RTVE estrena la web del Observatorio de la Infancia y la Adolescencia
- El nuevo espacio reúne información, recursos, documentos y contenidos audiovisuales relacionados con la infancia y la adolescencia
- Bajo el lema ‘Creciendo contigo’, el Observatorio refuerza su apuesta por la escucha, la protección, la innovación y la calidad de los contenidos dirigidos a niños, niñas y adolescentes
RTVE estrena el nuevo espacio web del Observatorio de la Infancia y la Adolescencia, concebido para acercar a la ciudadanía su actividad y reunir en un mismo lugar información, recursos y contenidos relacionados con la infancia y la adolescencia en el ámbito audiovisual.
Bajo el lema ‘Creciendo contigo’, la web da a conocer la misión y las principales líneas de actuación de este órgano de RTVE, creado para analizar, asesorar, proponer y evaluar la actuación de la Corporación en su actividad informativa, de programación y de producción audiovisual en materia de infancia y adolescencia.
El Observatorio trabaja para contribuir al cumplimiento y promoción de los derechos de niños, niñas y adolescentes, colaborar en su educación y formación e impulsar nuevas iniciativas, la innovación y la mejora de los contenidos audiovisuales dirigidos a la infancia y la adolescencia.
Escuchar, observar, innovar, mejorar y tejer redes
El portal presenta los cinco ejes sobre los que el Observatorio articula su actividad: escuchar, observar, innovar, mejorar y tejer redes.
Entre sus objetivos está promover la escucha y participación de niños, niñas y adolescentes; observar y analizar la presencia y el tratamiento de la infancia y la adolescencia en los contenidos; impulsar nuevas iniciativas y formatos; contribuir a la mejora y actualización de criterios y buenas prácticas; y favorecer la colaboración con entidades, profesionales y personas expertas de referencia.
La web permite también conocer la composición y el funcionamiento del Observatorio y consultar la Norma 1/2026 que regula su creación. Asimismo, incorpora documentos e informes de interés relacionados con la infancia y la adolescencia y con su presencia en los medios y entornos audiovisuales y digitales.
Colaboración con entidades de referencia
El portal recoge además las colaboraciones y relaciones institucionales del Observatorio con entidades especializadas en infancia, adolescencia y juventud.
Forman parte de su plenario, junto a distintas direcciones de RTVE y representantes de la plantilla, cinco entidades de la sociedad civil de referencia: el Consejo Estatal de Participación de la Infancia y de la Adolescencia (CEPIA), el Consejo de la Juventud de España, UNICEF España, Save the Children y la Plataforma de Infancia.
Estas alianzas permiten incorporar distintas perspectivas y conocimientos especializados a la actividad del Observatorio y reforzar la cooperación con organizaciones que trabajan directamente por los derechos y la participación de niños, niñas y adolescentes.
Actualidad, documentos y contenidos multimedia
La web reúne también noticias sobre la actividad del Observatorio y contenidos multimedia, además de facilitar el acceso a documentos, informes y otros materiales de interés. El portal nace con vocación de seguir creciendo e incorporando recursos e iniciativas vinculados a las distintas líneas de trabajo del Observatorio.
Con esta iniciativa, RTVE refuerza su compromiso de servicio público y su voluntad de contribuir a la protección de los derechos de la infancia y la adolescencia y a la generación de contenidos audiovisuales de calidad.
La web del Observatorio de la Infancia y la Adolescencia puede consultarse en https://www.rtve.es/observatorio-infancia/. Las personas interesadas pueden ponerse en contacto con el Observatorio a través del formulario disponible en la propia web.