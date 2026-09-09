RTVE presenta 'Hitster: el juego de los grandes éxitos' en el FesTVal de Vitoria, con Dani Martínez

RTVE ha presentado en el FesTVal ‘Hitster: el juego de los grandes éxitos’, nuevo concurso musical con Dani Martínez. Música, humor y recuerdos se dan la mano en la adaptación televisiva del exitoso juego de mesa HITSTER. Una competición con grandes invitados y actuaciones, en la que los participantes podrán llevarse 10.000 euros en la final de cada programa.

Vitoria ha acogido la presentación del nuevo programa de RTVE con la participación de María Eizaguirre, directora de Comunicación y Participación de RTVE; Mario Briongos, CEO de Fremantle, y el propio Dani Martínez, que han explicado las claves de esta adaptación televisiva.

María Eizaguirre ha destacado que se trata de “un juego que adaptamos a la televisión y lo hacemos con sorpresas, ganas de pasarlo bien y dando la oportunidad de participar desde casa”. “La música siempre nos acompaña, las canciones marcan nuestra vida y echamos mano de esas canciones para recordar momentos de nuestra vida”, ha señalado.

Por su parte, Mario Briongos ha subrayado que el formato “tiene todos los ingredientes para triunfar: música, diversión y es para toda la familia”. Además, ha destacado que “la adaptación refleja muy bien el juego de mesa”. “Todos tenemos una memoria relacionada con la música y en ‘Hitster’, además, unimos distintas generaciones”, ha añadido. “Habrá muchas actuaciones que son parte del juego”.

Dani Martínez ha explicado que los concursantes “estudiaban y trataban de aprenderse el juego de memoria. Algunos son auténticas máquinas”. Sobre su incorporación al programa, ha contado: “Cuando me llamaron me dijeron que era como una verbena de pueblo: música a tope, videoclips, actuaciones en directo, archivo de RTVE... En una fiesta de pueblo yo me siento muy cómodo”. El presentador ha asegurado que “hemos hecho una adaptación que los fans del juego de mesa van a disfrutar, y, además, es un megashow”.

La banda sonora de tu vida Dos equipos formados por dos famosos y un concursante anónimo competirán en diferentes pruebas musicales para ser los primeros en completar correctamente una línea temporal de grandes éxitos. Tendrán que escuchar canciones, reconocerlas y decidir en qué momento fueron publicadas. Desde grandes clásicos hasta éxitos actuales, las canciones serán las protagonistas de un concurso pensado para jugar también desde casa. ‘Hitster’ es, por tanto, una nueva vía para descubrir música o recordar y compartir canciones, y una forma de poner en valor la riqueza y la diversidad de la música española.

Una competición en la que cada canción cuenta La partida comienza con un duelo musical inicial. Los dos equipos escucharán un popurrí de cuatro canciones publicadas en un mismo año y tendrán que averiguar de qué año se trata. El equipo que acierte o más se aproxime conseguirá el primer turno. Entonces comienza el juego principal. Cada equipo deberá decidir dónde colocar cronológicamente las canciones que vayan apareciendo. Si acierta, conservará la canción; si falla, el equipo contrario podrá incorporarla a su línea temporal. Y habrá espacio para la estrategia. Cada equipo contará con un comodín para intentar robar una canción a sus rivales. A lo largo de la competición también llegarán las Rondas Bingo, en las que ambos equipos se enfrentarán simultáneamente a preguntas sobre diferentes canciones para intentar conseguir una nueva casilla directamente para su línea temporal. Las canciones aparecerán, además, de distintas maneras: videoclips, imágenes de archivo o pequeños fragmentos que pondrán a prueba la rapidez de los participantes. El primer equipo que coloque correctamente 10 canciones se clasificará para la Gran Final. En ella, el equipo finalista se encontrará ante una nueva línea temporal formada por 10 años diferentes y tendrá que colocar 10 canciones en su año correcto. Dispondrá de solo 20 segundos por canción. Cada tema correctamente situado tendrá un valor de 1.000 euros, por lo que los concursantes podrán llevarse un máximo de 10.000 euros.

Dani Martínez, entre el juego, el humor y los recuerdos Dani Martínez regresa al género de los concursos como presentador. Además de explicar las mecánicas y mantener el ritmo de la competición, tendrá un papel fundamental a la hora de convertir cada canción en una oportunidad para recordar y descubrir historias de los participantes. Su humor, capacidad de improvisación y conexión con concursantes e invitados acompañarán un formato en el que detrás de una respuesta correcta puede aparecer también una primera fiesta, un concierto inolvidable, un verano, una relación o cualquier otro recuerdo asociado a una canción.

Famosos dispuestos a jugar y grandes actuaciones musicales En cada programa, los concursantes anónimos, seleccionados por sus conocimientos musicales y su actitud espontánea y competitiva, estarán acompañados por famosos de diferentes edades y ámbitos, que pondrán sus conocimientos y recuerdos musicales al servicio del equipo. Por ‘Hitster: el juego de los grandes éxitos’ pasarán Abril Zamora, Aitor Albizua, Almudena Cid, Ana Guerra, Carmina Barrios, Carolina Iglesias, Cayetana Guillén Cuervo, El Langui, Elena Furiase, Grison, Iñaki Urrutia, Izan Llunas, Juan Sanguino, Juanjo Bona, Kira Miró, Luis Merlo, María Escoté, María Barranco, Martina Klein, Melody, Miquel Herzog Jr., Miriam Rodríguez, Natalia Rodríguez, Pinto, Raúl Tejón, Rodrigo Vázquez, Ruth Lorenzo, Sole Giménez, Susi Caramelo, Toñi Moreno, Valeria Ros y Víctor Elías. La música en directo también formará parte del juego. Nebulossa, Isabel Aaiún, La La Love You, Pastora Soler, Raúl, Nena Daconte, Vicco y Celtas Cortos interpretarán en directo canciones como ‘Zorra’, ‘Potra Salvaje’, ‘El fin del mundo’, ‘Quédate conmigo’, ‘Sueño su boca’, ‘Tenía tanto que darte’, ‘Nochentera’ y ‘20 de abril’. Pero sus interpretaciones no serán solo para disfrutar: formarán parte de la competición y los concursantes tendrán que situar cada canción en el lugar correcto de su línea temporal, convirtiendo la música en vivo en una prueba más del juego.