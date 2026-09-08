El Benidorm Fest participará en ES LATINA, la plataforma cultural anunciada por Shakira en Madrid
- Artistas del certamen musical de RTVE compartirán cartel con Guitarricadelafuente, Nathy Peluso, Amaia o Yeray Cortés
- Además, medio centenar de participantes del Benidorm Fest acompañarán a Shakira al escenario en su primer espectáculo en Madrid el 18 de septiembre
Artistas vinculados al Benidorm Fest participarán los días 10 y 11 de octubre en colaboración con RTVE en ES LATINA, la plataforma cultural anunciada este martes por Shakira que reunirá música, literatura, moda, gastronomía, arte y danza en Madrid durante cuatro fines de semana, del 18 de septiembre al 11 de octubre, coincidiendo con sus conciertos en el recinto Iberdrola Music.
La música será uno de los principales ingredientes de ES LATINA y reunirá a talentos jóvenes que están construyendo, desde España y desde América Latina, la música de la próxima década. Guitarricadelafuente, Nathy Peluso, Amaia, Yeray Cortés, Ángeles Toledano, SANTOS BRAVOS, Juicy Bay o LaBlackie compartirán cartel con proyectos emergentes como Guxo, Isatkm o Stereo Madness, en un reparto distribuido casi a partes iguales entre artistas españoles y latinoamericanos, con las mujeres como protagonistas de una iniciativa que hace honor al nombre de la gira.
La celebración tendrá como epicentro Macondo Park, una ciudad efímera inspirada en el realismo mágico que reunirá música, literatura, moda, gastronomía, arte y danza en un mismo universo, a través de ocho pabellones temáticos. Dos escenarios albergarán cada jornada a los artistas convocados para esta iniciativa.
Caminantes en el primer concierto
Además, artistas vinculados a distintas ediciones del Benidorm Fest acompañarán a Shakira en el estreno de su espectáculo en Madrid el próximo 18 de septiembre, en el recinto Iberdrola Music. Cerca de medio centenar de artistas de las cinco ediciones del certamen musical de RTVE se convertirán en “caminantes” de la loba y acompañarán a Shakira en su camino al escenario en el primero de sus conciertos en la capital de la gira ‘Las mujeres ya no lloran’.