El Benidorm Fest participará en ES LATINA, la plataforma cultural anunciada por Shakira en Madrid

Artistas vinculados al Benidorm Fest participarán los días 10 y 11 de octubre en colaboración con RTVE en ES LATINA, la plataforma cultural anunciada este martes por Shakira que reunirá música, literatura, moda, gastronomía, arte y danza en Madrid durante cuatro fines de semana, del 18 de septiembre al 11 de octubre, coincidiendo con sus conciertos en el recinto Iberdrola Music.

La música será uno de los principales ingredientes de ES LATINA y reunirá a talentos jóvenes que están construyendo, desde España y desde América Latina, la música de la próxima década. Guitarricadelafuente, Nathy Peluso, Amaia, Yeray Cortés, Ángeles Toledano, SANTOS BRAVOS, Juicy Bay o LaBlackie compartirán cartel con proyectos emergentes como Guxo, Isatkm o Stereo Madness, en un reparto distribuido casi a partes iguales entre artistas españoles y latinoamericanos, con las mujeres como protagonistas de una iniciativa que hace honor al nombre de la gira.

La celebración tendrá como epicentro Macondo Park, una ciudad efímera inspirada en el realismo mágico que reunirá música, literatura, moda, gastronomía, arte y danza en un mismo universo, a través de ocho pabellones temáticos. Dos escenarios albergarán cada jornada a los artistas convocados para esta iniciativa.