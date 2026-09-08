De Lamine Yamal a Alexia Putellas: las doce opciones españolas al Balón de Oro 2026
- Rodri, Lamine Yamal, Cubarsí, Ferran Torres, Fabian Ruiz y Cucurella, aspirantes en categoría masculina
- Bonmatí, gran ausente en la lista femenina, que cuenta con Putellas, Pina, Guijarro, Coll, León y Caldentey
Doce españoles, seis hombres y seis mujeres, optan al Balón de Oro 2026, en el que seis campeones del mundo se han metido en la lista masculina de 30 aspirantes hecha pública este martes, por seis jugadoras españolas en la lista femenina, donde la gran ausente, tras la lesión de la temporada pasada, es Aitana Bonmatí, ganadora de las tres últimas ediciones.
Seis españoles con el Mundial por bandera
Lamine Yamal, Rodrigo Hernández, Pau Cubarsí (FC Barcelona), Fabián Ruiz, Ferran Torres (Paris Saint-Germain) y Marc Cucurella (Real Madrid) son los españoles aspirantes al Balón de Oro masculino 2026, que se entregará el próximo 26 de octubre de 2026 en Londres.
Todos ellos formaron parte de la selección española que conquistó el pasado verano el Mundial de Estados Unidos, México y Canadá, siendo este triunfo una de las principales bazas de cada uno de ellos para alzarse con el entorchado. Además, el campeón de Europa y vigente Balón de Oro, Ousmane Dembélé, y el máximo goleador de la historia de los Mundiales, Kylian Mbappé, apuntan a ser sus principales rivales en la votación final.
Entre los campeones del mundo destacan Lamine Yamal, Rodrigo Hernández y Fabián Ruiz. El extremo de Rocafonda tiene en su argumentario, además del Mundial, haber sido nombrado el mejor jugador de LaLiga EA Sports, que ganó con el FC Barcelona y en la que marcó 16 goles y repartió 11 asistencias. Además, también conquistó la Supercopa de España y consiguió seis goles y cuatro asistencias en la Liga de Campeones, en la que quedó eliminado en los cuartos de final.
Por su parte, Rodrigo Hernández, que ya sabe lo que es ganar el trofeo (2024), tiene en su candidatura el haber sido nombrado el mejor jugador de la competición más importante de la temporada, el Mundial, torneo en el que guio a España al título desde el centro del campo. El peso que suele tener la Copa del Mundo para denominar el Balón de Oro cada cuatro años lo convierte en uno de los máximos favoritos. Además, con el Manchester City levantó la FA Cup y la Copa de la Liga. Pero si la puja para hacerse con el Balón de Oro se mide en títulos, nadie tiene más opciones que Fabián Ruiz. El centrocampista del París Saint-Germain consiguió la Liga de Campeones, la Ligue 1, la Supercopa de Europa y la Copa Intercontinental con los parisinos, y redondeó el curso con la Copa del Mundo, en la que tuvo un papel protagonista desde la ronda de cuartos de final, en la que se hizo con una titularidad que no soltaría.
La lista completa de nominados al Balón de Oro está compuesta por: Jude Bellingham, Marc Cucurella, Kylian Mbappé, Vinícius Jr. (Real Madrid), Pau Cubarsí, Lamine Yamal, Rodri (FC Barcelona), Ousmane Dembélé, Achraf Hakimi, Nuno Mendes, Joao Neves, Fabián Ruiz, Ferran Torres, Khvitcha Kvaratskhelia, Willian Pacho, Marquinhos, Vitinha (PSG), Luis Díaz, Harry Kane, Michael Olise, Dayot Upamecano (Bayern Múnich), Gabriel, William Saliba, Declan Rice (Arsenal), Erling Haaland (Manchester City), Bruno Fernandes (Manchester United), Sadio Mané (Al-Nassr), Lautaro Martínez (Inter), Lionel Messi (Inter Miami) y Julián Quiñones (Al-Qadsiah).
Bonmatí, Balón de Oro de 2025, fuera de la lista de 30 nominadas en la que está Putellas
En categoría femenina, la catalana Aitana Bonmatí (Barcelona), ganadora del Balón de Oro en 2023, 2024 y 2025, se quedó fuera de la lista de 30 nominadas en la edición de este 2026, en el que sí que figura Alexia Putellas (Barcelona/London City Lionesses), vencedora del galardón en 2021 y 2022. Se trata de una lista dominada por las españolas y, sobre todo, por las jugadoras del Barcelona -ocho en total-.
En el contingente español, constan la portera Cata Coll, Claudia Pina y Patri Guijarro (FC Barcelona), Mariona Caldentey (Arsenal) y Mapi León y Alexia Putellas (Barcelona/London City Lionesses).
El resto de nominadas fueron las francesas Selma Bacha (Lyon), Melvine Malard (Manchester United/Chelsea), Wendie Renard (Lyon); la alemana del Bayern de Múnich Klara Bühl y la zambiana del Orlando Pride Barbra Banda. Figuran además la jamaicana Khadija Shaw (Manchester City); las neerlandesas Kerstin Casparij y Vivianne Miedema, ambas del Manchester City, y Esmee Brugts (Barcelona); la delantera de Malaui Temwa Chawinga (Kansas City); y la noruega Caroline Graham Hansen (Barcelona).
Completan la nómina las inglesas Alex Greenwood (Manchester City) y Alessia Russo (Arsenal); la danesa Pernille Harder (Bayern de Múnich); las japonesas Yui Hasegawa (Manchester City), Manaka Matsukubo (North Caroline Courage/Chelsea) y Momoko Tanikawa (Bayern de Múnich); y la estadounidense Rose Lavelle (Gotham FC). Por último, figura la escocesa Caroline Weir (Real Madrid/Olympique de Lyon) y la belga Tessa Wullaert (Inter de Milán/Como).