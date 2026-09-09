RNE refuerza la presencia y la voz de las mujeres en su nueva temporada

RNE arranca una nueva temporada reforzando su compromiso con la igualdad y la presencia de las mujeres. Nuevos espacios, podcasts, secciones y colaboraciones consolidan una mirada transversal en Radio Nacional, Radio 3, Radio 5, Radio Clásica, Radio Exterior y RNE Audio con contenidos que recuperan referentes femeninos e incorporan nuevas voces expertas en ámbitos como la cultura, la ciencia, el deporte o los nuevos entornos digitales.

Nuevos espacios para descubrir, escuchar y dar voz a las mujeres La nueva temporada combina el estreno de nuevos espacios con la continuidad de programas que refuerzan su apuesta por la igualdad, la perspectiva de género y la visibilidad de las mujeres. Radio 5 incorpora esta temporada ‘Donde ellas suenan’, conducido por Valle Alonso, y realizado por Olivia Rodríguez y Ruth Prieto, que cada quince días recuperará a mujeres que han dejado su huella en la historia, la cultura, el pensamiento, la ciencia y las artes. Su primera protagonista será Enheduana, poeta y sacerdotisa de la antigua Mesopotamia, considerada la primera autora conocida por su nombre. También estrena ‘Dame la razón’, proyecto impulsado por la Edición de Igualdad de RNE y el programa ‘Objetivo Igualdad’ de TVE, presentado por los investigadores de la Universidad Autónoma de Madrid Raquel Cuesta y Curro Espejito. Con una perspectiva transversal feminista, abordará los mecanismos de manipulación y abuso de poder presentes en ámbitos como las relaciones de pareja, las redes sociales o los grupos coercitivos. Radio Clásica amplía también sus contenidos dedicados a las mujeres compositoras y otras figuras femeninas de la historia de la música. Tras el estreno este verano de ‘Suya afectísima’, de Virginia Sánchez Rodríguez, en octubre comenzará ‘Segundo plano’, que recuperará figuras artísticas olvidadas, entre ellas compositoras históricas. Además, en abril de 2027, ‘Temas de música’ estará dedicado íntegramente a la creadora Fanny Hensel.

RNE Audio estrena nuevas historias con mujeres como protagonistas RNE Audio estrenará el 28 de septiembre ‘Las islas de Piedad’, escrito y guiado por la periodista de RNE y especialista en fotografía Helena Cerveto. Coincidiendo con el centenario del nacimiento de Piedad Isla, el documental recupera a esta fotógrafa, empresaria y etnóloga autodidacta que rompió moldes en la España rural de los años 50 y construyó uno de sus grandes archivos visuales. A finales de noviembre llegará ‘Tebeo’, con guion de Marcos Díaz y Carlos García Fernández, un podcast que parte de una tumba del siglo XIX y de una relación sentimental entre dos mujeres para adentrarse en una investigación sobre cómo se construye la verdad. Coincidiendo con el 20º aniversario de CIMA, la Asociación de Mujeres Cineastas y de Medios Audiovisuales, llegará también ‘Yo también os miro’, proyecto impulsado por el Observatorio y la Edición de Igualdad de RNE. Conducido por la cineasta Celia de Molina, abordará desde una perspectiva feminista interseccional retos del sector audiovisual como la desigualdad y la falta de diversidad, las violencias contra las mujeres, el edadismo y los obstáculos para la conciliación. A estos estrenos se suma la segunda temporada de ‘Esto no es un cuento’. Tras dedicar la primera a historias de mujeres andaluzas, las nuevas entregas recuperarán las vidas de mujeres madrileñas que, aunque quizá no alcanzaron la popularidad, fueron imprescindibles en su época. Con guion de Raquel Martín Alonso y edición de Javier Hernández, se estrenará a principios de 2027.

Nuevas voces y referentes femeninos en Radio Nacional ‘Las Mañanas de RNE’ estrena una sección semanal en la que la periodista y escritora Carmen Ro recupera historias de mujeres, famosas y desconocidas, que rompieron barreras, límites y prejuicios, desde Agnódice, considerada la primera mujer ginecóloga de la historia, hasta figuras contemporáneas como Rosalía. Entre las novedades está también ‘Lunáticas’, dirigido y presentado por Mamen Asencio, de 2:00 a 4:00 de la madrugada. El programa se conjuga en femenino y sitúa a las personas y la igualdad en el centro del proyecto. La artista Maui de Utrera estará al frente de ‘Alta cocina emocional’; la guionista Carmen Fernández Villalba, de ‘La cara b de la vida’; y Livianas Provincianas recorrerán cada semana la historia de la canción. ‘El despertador de RNE’, con Gorka Rodríguez, ha realizado esta temporada un especial esfuerzo por reforzar la presencia femenina, con un notable incremento de mujeres entre sus colaboraciones. El programa incorpora además ‘Se dice pronto’, una nueva sección de entrevistas a cargo de Sara Uña que trabaja para incorporar la perspectiva feminista entre sus líneas de contenido y que ya ha contado entre sus primeras protagonistas con Angy Fernández y Eva Ugarte. ‘Mediodía en RNE’ mantiene su apuesta por la ciencia y las humanidades en femenino con Isabel Moreno, Mar Gómez y Ana Carrasco. Por su parte, Radio Nacional Deportes refuerza su atención al deporte femenino con el seguimiento de la selección femenina, la Liga F, el Mundial de baloncesto y otras grandes citas deportivas. También incorporan nuevas voces femeninas, como la de Clara Rodríguez que cubrirá a pie de campo los partidos del Atlético de Madrid y la ex futbolista Amanda Sampedro, que se une al equipo de comentaristas de ‘Tablero deportivo’. El programa ‘Clásicos populares’cuenta en esta temporada con las colaboraciones de Sheila Blanco, Sofía Martínez Villar y Sakira Ventura. Esta última está al frente de ‘La música y sus creadoras’, dedicada a descubrir y reivindicar la obra de compositoras que durante mucho tiempo no recibieron el reconocimiento merecido. ‘Las Tardes de RNE’ refuerza la paridad en el humor —con Palo Capilla y Leonor Lavado, junto a Inés de Miguel— y en la tertulia. Suma además voces especializadas como Patricia Ramírez y Leyre López en salud; María José Rubio en historia; Pilar Orbegozo en veterinaria; y Esther Paniagua en inteligencia artificial y ciberdelitos. La última media hora musical en directo buscará también la paridad entre artistas. En ‘El último tren’ se incorporan Carmen Domingo, escritora y ensayista experta en feminismo, y María Martín Barranco, consultora y escritora especializada en igualdad, mientras continúan Laura Freixas y las ‘Radiografías’ de Paula Aller, perfiles biográficos de mujeres. Durante el fin de semana, ‘No es un día cualquiera’, con Pepa Fernández, incorpora a la soprano Ruth Iniesta y mantiene entre sus colaboradoras a Boticaria García, Francisca Molero, Marta Peirano, Lola Pons, Pilar García Moutón, Ángeles González Sinde, Marta González de Vega y Pilar Varela. En ‘Qué hambre’ continúan además Carme Ruscalleda y Susi Díaz. ‘El Ojo Crítico’ fin de semana amplía su mirada con la incorporación como colaboradora de la historiadora del arte Carla Serrano. En redes sociales tiene una cuenta (La Inercia) dedicada a la divulgación de contenidos de arte, cine y cultura en general. Y en ‘De película’, Yolanda Flores seguirá dando cabida a especiales como el dedicado al festival Cine por Mujeres que se celebrará a finales de octubre.