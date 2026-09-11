'MasterChef Celebrity Legends' brilla en el FesTVal con una edición dedicada a las segundas oportunidades

Llega la era de la redención con ‘MasterChef Celebrity Legends’. 15 apirantes regresan al talent producido por RTVE en colaboración con Shine Iberia (Banijay Iberia), para demostrar que merecen una segunda oportunidad ante el jurado, compuesto por Pepe Rodríguez, Delicious Martha y Jordi Cruz.

El torero Manuel Díaz ‘El Cordobés’; los intérpretes Anabel Alonso, Bibiana Fernández y Paz Vega; el actor y cómico Edu Soto; el modelo Juan Betancourt; el director y actor Santiago Segura; el humorista y presentador Florentino Fernández; el cantante David Bustamante; la diseñadora María Escoté; la cantante y presentadora Ruth Lorenzo; la creadora de contenido Marina Rivers; el empresario Pocholo y la rapera Mala Rodríguez son los aspirantes que regresan a las cocinas de ‘MasterChef Celebrity’, junto al actor Juanjo Ballesta, que se despidió del programa el pasado lunes.

Pepe Rodríguez, Marta Sanahuja y Jordi Cruz

Todos saludaron al público de Vitoria este jueves en la alfombra naranja del FesTVal y participaron en una de las presentaciones más divertidas. “El plato fuerte del FesTVal”, anunció María Eizaguirre, directora de Comunicación y Participación de RTVE. “Y con una edición muy guerrera, con ganas de jugar y entretener. Es una segunda vuelta con toda esta tropa”. Macarena Rey, CEO de Shine Iberia, agradeció a TVE la confianza tras 13 años y 40 temporadas y felicitó a la cadena pública por su 70º aniversario. A ‘MasterChef Celebrity Legends’ lo definió como “una edición única”. “Pero lo más importante son estas personas que están aquí”.

“Hombre, llamar leyendas a unos segundones…”, bromeó Pepe. “En realidad este Celebrity ha sido lo más. Son gente a la que admiro mucho y es una suerte trabajar con ellos”. Jordi adelantó que el programa tiene “momentos increíbles” y que “si algo les puedo recriminar es que no nos dejaban dar veredictos. Los daban ellos mismos”. Y en su estreno en la edición Celebrity, Marta valoró cómo estas “leyendas en su trabajo” “han dado aquí lo mejor que tienen dentro y algunos hasta han cocinado bien”.

Hay aspirantes, como Paz Vega, para las que el programa ha sido “catártico, terapéutico. Como un flotador en un momento muy complejo de mi vida”; Bibiana Fernández, para quien “MasterChef es casa, un sitio donde te recoge la gente y te aguanta”; Ruth Lorenzo, que lo califica como “un soplo de aire fresco”; o Pocholo, que no solo volvería, “es que me quedaría a vivir en MasterChef”.

Muchos de ellos destacaron la diversión del formato. David Bustamante y Mala Rodríguez coincidieron en definir la experiencia como “un campamento de verano”. “Me lo he pasado mejor que en toda mi vida”, aseguró Santiago Segura. Y María Escoté, que sigue prefiriendo ser concursante a jueza, destacó la convivencia del grupo y la diversión, “aunque seamos gente muy diferente”.

El FesTVal entregó anoche a Santiago Segura su premio Constantino Romero

Las emociones y el autoaprendizaje son otros valores que destacaron aspirantes como Anabel Alonso (“hay roces, hay cariño… Aprendes cosas de cocina y cosas de ti misma”), Flo (“Este programa es amor, tiene la magia de la vida: lloramos, reímos, nos lo pasamos muy bien y encima nos pagan”) o Juan Betancourt (“Aquí sale lo mejor y lo peor de cada uno, porque somos totalmente transparentes”).

Y hubo un concepto que envolvió toda la presentación: familia. “No hay edición mejor, vais a ver una familia que compite desde lo más sano”, afirmó Marina Rivers. “Que haya programas como este, que te puedes sentar con tu familia a verlo, es lo que hace falta para que seamos cada dia un poco más felices”, valoró Manuel Díaz. Y Edu Soto cerró el acto recordando por qué todos regresan: “Volvemos a esta gran familia porque te hace sentir parte de ella, te da confianza y eso te hace sentir mas profesional.

Nuevos retos para las “leyendas” de ‘MasterChef’ Tras una década y cerca de 150 celebrities entre fogones, el jurado pondrá a prueba a los aspirantes con desafíos nunca vistos. Se enfrentarán a una versión gastronómica del Buscaminas, lanzarán hachas a una diana o tendrán que superar un circuito de rayos láser. También regresará el juego de rol Lobos, en el que algunos participantes tratarán de boicotear el cocinado de sus compañeros, y una partida de Strip poker permitirá descubrir algunos de sus secretos culinarios. En las pruebas de cocina, el chef Andrés Benítez les acercará al concepto plant forward y el pastelero Edwin Garpa les propondrá reproducir pequeñas obras de arte comestibles. Los aspirantes descubrirán ingredientes extremos como el miso akadashi, el monk fruit o la calabaza amarga, y tendrán que demostrar su dominio de técnicas y elaboraciones como los flambeados, la cocina de vanguardia o la cocción con arcilla y polenta. Por primera vez en la historia de ‘MasterChef’, se enfrentarán a un examen tras un cocinado a seis manos realizado por el jurado. Y tendrán que reencontrarse con un viejo enemigo: el plato que provocó su expulsión en su anterior edición. También volverán a estar en juego el delantal dorado, el pin de la inmunidad y el pin de la inmunidad infiel, que puede ser arrebatado por otro aspirante. Como novedad, el pin verde permitirá a su propietario disponer de 20 minutos extra en una eliminación y entrar en el supermercado todas las veces que quiera. Presentación de MasterChef Celebrity Legends en el Palacio de Congresos de Vitoria

Grandes invitados y referentes de la gastronomía El jurado contará con numerosos invitados, entre ellos los intérpretes Rossy de Palma, Carlo Costanza y Carles Sans; Falete, Los Chunguitos, Lorenzo Caprile, Bertín Osborne, Nico Adega, Boris Izaguirre e Irene Villa. También regresarán rostros vinculados a la historia de ‘MasterChef Celebrity’, como Mario Vaquerizo, Manu Baqueiro, Victoria Abril, Miki Nadal, Mariló Montero, Eduardo Casanova, Yolanda Ramos, Raquel Meroño, Carmina Barrios, Lorena Castell, Dani Illescas, Toñi Moreno, Blanca Moreno, Torito y Ona Carbonell. Y otros participantes y ganadores históricos de ‘MasterChef’: Carlos Maldonado, Marta Verona, Camilla Angelucci, Eneko Fernández, María Lo, Ángela Gimeno y Gabriela Hinojosa. La edición reunirá también a grandes nombres de la gastronomía nacional e internacional, como Jordi y Joan Roca, Toño Pérez, Mario Sandoval, Mauro Colagreco, Ramón Freixa, Micha Tsumura, Dani Carnero, Álvaro Castellanos e Iván Morales, Nacho Solana, Rafa Zafra, Manu Franco y Rubén Mosquero, entre otros. A ellos se sumarán algunas de las figuras emergentes más destacadas del panorama culinario actual en España: Lis Ra, Enrique Valentí, Andrés Benítez, Gianni Pinto, Roberto Ortiz, los reposteros Dinara Kasko y Álex Madrigal, y el heladero Carlo Guerriero.