RTVE presenta en el FesTVal 'El escondite', con Grison, y convierte el juego de nuestra infancia en un gran espectáculo

El clásico juego de nuestra infancia, ‘El escondite’, llega a lo grande a la televisión. Convertido en un espectáculo de entretenimiento familiar a gran escala, la nueva apuesta de entretenimiento de RTVE recupera la emoción de uno de los juegos más universales de todos los tiempos, llevándola a una dimensión nunca antes vista. Presentado por Grison, en ‘El escondite’, un grupo de famosos pondrá a prueba su ingenio, su creatividad y su capacidad de divertirse como niños.

En la rueda de prensa en el FesTVal de Vitoria, María Eizaguirre,directora de Comunicación y Participación de RTVE, ha destacado que es “un programa divertido, familiar y nos va a hacer sonreír”, ha señalado, y ha subrayado también la “frescura y naturalidad de Grison”.

Para Pablo Abelenda, productor ejecutivo de Warner Bros. ITVP España, ‘El escondite’ es “el programa con las reglas más fáciles de explicar de la historia”. “Tenemos unos juegos previos para ver quiénes se esconden y quién busca”, ha explicado. “Es un torneo. Los dos mejores de cada capítulo van a la final”. Abelenda ha destacado también las posibilidades de la casa: “Los escondites oficiales son 120, pero hay más. Se inventaron algunos que los guionistas ni imaginaron. Es una bestia de plató”. “Ojalá conecte con la audiencia”, ha añadido, y ha resumido el deseo del equipo: “Tenemos el anhelo de que la gente vuelva a conectar, a verlo en familia y a jugar en la calle”.

Grison ha explicado que el programa parte de “un formato holandés que nos hemos llevado a nuestro tono, al tono ibérico. Improvisación, humor… Lo que es el escondite. Un juego de niños”. El presentador ha contado que los concursantes “han disfrutado mucho, se meten mucho en sus roles, con mucha estrategia… Todos remando a favor”. Entre los recuerdos que se lleva de la grabación, ha destacado “una conversación de Sergio Bezos y Bertín Osborne sobre caballos, que parecían Gandalf y Frodo”.

Inés Hernand ha resumido el espíritu del programa a partir del teaser: “Todo culos y gente a cuatro patas”. “Somos gente de la farándula, e intentar ahora pasar desapercibidos es todo un reto”, ha explicado. La presentadora considera que “he visto miles de formatos y este consigue sorprender, lo que es muy difícil. Un concurso muy único”. También ha destacado las dimensiones del escenario, “una casa de más de 40 metros cuadrados, que hoy en día resulta muy espectacular”, y ha asegurado: “Grison está magnético”.

Vicco ha destacado la combinación de “estrategia, tensión máxima para buscar el mejor sitio, con mente fría”. “Me lo pasé increíble y repetiría. Era un poco peli de terror y te pones en modo competitivo máximo”, ha contado. Para la cantante, la experiencia fue “como si fuera real, con mis amigos hace 20 años” y una oportunidad para descubrir “quién hay detrás de cada artista”.

Foto de familia de la presnetación de Grison

Un plató de grandes dimensiones para disfrutar como niños El reto es tan sencillo de explicar como difícil de superar: esconderse en una gigantesca casa repleta de rincones ocultos y conseguir que nadie les descubra. Son famososo a los que el público ha visto cantar, bailar, cocinar o viajar, pero ahora tendrán que enfrentarse a un reto completamente diferente: pasar desapercibidos. Para ello, el programa cuenta con una enorme casa a gran escala, construida dentro de un plató de grandes dimensiones, distribuida en dos plantas y con más de 120 escondites. Escaleras, habitaciones, cocina, pasadizos y otros espacios inesperados forman parte de un escenario especialmente diseñado para convertir cada rincón en una oportunidad para esconderse. ‘El escondite’ es la primera adaptación internacional de ‘The House of Hide and Seek’, creado por Talpa Studios, David Grifhorst y FOX Entertainment Studios. La versión española es una producción de RTVE en colaboración con Warner Bros. ITVP España junto a Talpa Studios. Las grabaciones han tenido lugar en los Países Bajos, en el hub de producción de Talpa Studios.

Así se juega a ‘El escondite’ Antes de entrar en la casa, seis famosos se enfrentarán a una serie de juegos. Sus resultados determinarán quién consigue el derecho a esconderse y quién tendrá que asumir el papel de buscador. Así comienza una partida en la que esconderse será tan importante como saber buscar. En cada programa, los dos mejores concursantes conseguirán una plaza para la final. Allí, los seis finalistas competirán por demostrar quién es el mejor jugando a ‘El escondite’. Tensión, diversión y estrategia se dan la mano en un juego en el que los concursantes volverán a sentirse como niños en uno de los juegos más reconocidos y universales, ahora en televisión.

Famosos dispuestos a desaparecer En ‘El escondite’ participarán 18 concursantes con perfiles muy diferentes: el actor Paco Tous, la cantante Rosa López, el cómico Sergio Bezos, la polifacética artista Belinda Washington, la presentadora Inés Hernand, el cantante Bertín Osborne, la cantante Asha, la actriz Kira Miró, el presentador y tiktoker Javi Hoyos, la cantante Vicco, la actriz Ana Fernández, el creador de contenidos Miquel Montoro, el actor Pepón Nieto, el baloncestista Jorge Garbajosa, el cómico Álvaro Casares, la actriz Elena Furiase, el músico Guillermo Furiase y la periodista Valeria Vegas serán los protagonistas de esta primera edición del programa. Dejarán atrás la visibilidad que los acompaña para convertirse en expertos en pasar desapercibidos. Solo uno conseguirá imponerse en la final y donar el bote a la ONG que elijan.