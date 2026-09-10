El Premio RTVE-Otra Mirada reconocerá en el Festival de San Sebastián la labor de las mujeres productoras

El Premio RTVE-Otra Mirada celebra su vigésima edición con una importante renovación y se entregará desde este año a una mujer productora que, a través de su trabajo, haya contribuido a construir una industria audiovisual más diversa, inclusiva e igualitaria.

El cambio en las bases del galardón se produce a propuesta de la Dirección de Cine y Ficción y del Observatorio de Igualdad de RTVE, después de años de trabajo y diálogo con mujeres del sector audiovisual en los que se ha identificado la necesidad de poner el foco en las mujeres productoras, así como en visibilizar su papel como agentes fundamentales de la creación audiovisual y de la transformación de la industria. Hasta ahora, el Premio RTVE - Otra Mirada distinguía películas con temáticas cercanas a la realidad de las mujeres, dirigidas, escritas o interpretadas por mujeres, o realizadas por hombres que mostrasen una especial sensibilidad hacia sus experiencias, preocupaciones, deseos y realidades.

Coincidiendo con los veinte años de su creación en el marco del Festival de San Sebastián, RTVE reformula ahora el reconocimiento para situar la mirada en el tejido industrial cinematográfico y en quienes tienen capacidad para impulsar los proyectos desde su origen, con el objetivo de favorecer una mayor diversidad en la producción que se traduzca también en una mayor pluralidad de historias, miradas y representaciones en el cine.

Ocho largometrajes optan al XX Premio RTVE-Otra Mirada Las productoras y coproductoras de ocho largometrajes de la Sección Oficial, New Directors y Perlak, optarán este año al galardón. Las candidaturas corresponden a las mujeres productoras y coproductoras de ‘Artakalan / What Remains’, ‘Garrat du váimmu / Brace Your Heart’, ‘Krux’ y ‘Markens grøde / Growth of the Soil’, las cuatro de la Sección Oficial; ‘Body of Glass’ y ‘Obuvkite na bashta mi / My Father's Shoes’, ambas de New Directors; y ‘Josephine’ y ‘Soudain / All of a Sudden (De Repente)’, ambas de Perlak. El jurado del XX Premio RTVE-Otra Mirada está compuesto por la productora Marisa Fernández Armenteros; la actriz Laia Costa y por la consejera de la Corporación RTVE María Solana, en representación esta última del Observatorio de Igualdad de RTVE. El premio se entregará el día 26 durante la gala de clausura del festival,