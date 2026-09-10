El Premio RTVE-Otra Mirada reconocerá en el Festival de San Sebastián la labor de las mujeres productoras
- El galardón cambia sus bases para reconocer y visibilizar el papel de las mujeres productoras como impulsoras del audiovisual
- La reformulación parte de una propuesta del Observatorio de Igualdad de RTVE tras años de trabajo con las asociaciones de mujeres del sector
- Ocho largometrajes optan al XX Premio RTVE-Otra Mirada y el jurado está compuesto por la productora Marisa Fernández Armenteros; la actriz Laia Costa y por la consejera de RTVE María Solana
- El 21 de septiembre, una jornada en Tabakalera abordará los retos y barreras de las mujeres migrantes y racializadas del sector audiovisual
El Premio RTVE-Otra Mirada celebra su vigésima edición con una importante renovación y se entregará desde este año a una mujer productora que, a través de su trabajo, haya contribuido a construir una industria audiovisual más diversa, inclusiva e igualitaria.
El cambio en las bases del galardón se produce a propuesta de la Dirección de Cine y Ficción y del Observatorio de Igualdad de RTVE, después de años de trabajo y diálogo con mujeres del sector audiovisual en los que se ha identificado la necesidad de poner el foco en las mujeres productoras, así como en visibilizar su papel como agentes fundamentales de la creación audiovisual y de la transformación de la industria. Hasta ahora, el Premio RTVE - Otra Mirada distinguía películas con temáticas cercanas a la realidad de las mujeres, dirigidas, escritas o interpretadas por mujeres, o realizadas por hombres que mostrasen una especial sensibilidad hacia sus experiencias, preocupaciones, deseos y realidades.
Coincidiendo con los veinte años de su creación en el marco del Festival de San Sebastián, RTVE reformula ahora el reconocimiento para situar la mirada en el tejido industrial cinematográfico y en quienes tienen capacidad para impulsar los proyectos desde su origen, con el objetivo de favorecer una mayor diversidad en la producción que se traduzca también en una mayor pluralidad de historias, miradas y representaciones en el cine.
Ocho largometrajes optan al XX Premio RTVE-Otra Mirada
Las productoras y coproductoras de ocho largometrajes de la Sección Oficial, New Directors y Perlak, optarán este año al galardón.
Las candidaturas corresponden a las mujeres productoras y coproductoras de ‘Artakalan / What Remains’, ‘Garrat du váimmu / Brace Your Heart’, ‘Krux’ y ‘Markens grøde / Growth of the Soil’, las cuatro de la Sección Oficial; ‘Body of Glass’ y ‘Obuvkite na bashta mi / My Father's Shoes’, ambas de New Directors; y ‘Josephine’ y ‘Soudain / All of a Sudden (De Repente)’, ambas de Perlak.
El jurado del XX Premio RTVE-Otra Mirada está compuesto por la productora Marisa Fernández Armenteros; la actriz Laia Costa y por la consejera de la Corporación RTVE María Solana, en representación esta última del Observatorio de Igualdad de RTVE. El premio se entregará el día 26 durante la gala de clausura del festival,
Una jornada para poner el foco en las mujeres migrantes y racializadas
El 21 de septiembre tendrá lugar la jornada ‘¿Quién tiene derecho a imaginar? Por un audiovisual feminista, antirracista y decolonial’ entre las 9:30 h y las 14:00 h en la Sala 1 de Tabakalera (TBK). Esta jornada en el marco del Festival de San Sebastián ha sido organizada por el Observatorio del Igualdad de RTVE y el Grupo de Trabajo Interterritorial por la igualdad de género en el audiovisual (GTI), formado por: CIMA, AAMMA, AMMA, Dona i Cinema, Dones Visuals, (H)emen y MIA. El objetivo será abordar tanto la representación en pantalla como las desigualdades en el acceso y el trabajo detrás de la cámara que afectan a las mujeres racializadas y migrantes del sector audiovisual.
El acto comenzará con una presentación institucional en la que participarán la futura directora del Festival de San Sebastián, Maialen Beloki; la jefa de Unidad del Observatorio de Igualdad de RTVE, Beatriz Aparicio; y Jazmín Beirak, directora general de Derechos Culturales del Ministerio de Cultura de España. El acceso a la jornada será mediante acreditación y podrá seguirse también en directo a través de RTVE Play.
Tras la inauguración y hasta las 11:30 h tendrá lugar la primera conversación, ‘Prácticas y políticas inspiradoras para incluir una perspectiva antirracista y decolonial en el audiovisual’, que abordará datos y estudios sobre la presencia de mujeres racializadas y migrantes en el sector audiovisual. La mesa analizará las barreras y violencias que afrontan estas mujeres a lo largo de la cadena de producción, así como posibles medidas para contribuir a revertir estas desigualdades estructurales. Moderada por la cineasta y actriz Beatriz Mbula, contará con la participación de la gestora cultural e investigadora Dagmary Olívar Graterol y la cineasta y gestora cultural Wendy Espinal.
A continuación, de 12:00 a 14:00 horas, ‘Nuevas narrativas para nuevos imaginarios / Cineastas que transforman el relato’ abrirá un espacio de reflexión sobre quién ha tenido y tiene derecho a imaginar y representar el mundo, así como sobre la construcción de nuevas formas de mirar, narrar y representarse desde el audiovisual. El encuentro estará guiado por la directora, escritora y guionista Lucía G. Romero y contará con Daysi Cruz Cid, productora ejecutiva y consultora audiovisual; la guionista Eva Montoya; la directora de cine Xixi Sofía Yen Chen; y Herminia Loh, actriz de Iván & Hadoum, película participada por RTVE.
La jornada continuará por la tarde, de 17:00 h a 18:00 h en el Kursaal, con una acción promovida por mujeres del sector audiovisual en la que se leerá un manifiesto antirracista y feminista.