Naomi Watts, Premio Donostia del Festival de Cine de San Sebastián, junto a Werner Herzog

La actriz y productora británica Naomi Watts recibirá el segundo Premio Donostia del Festival de Cine de San Sebastián en su 74 edición, que se celebra en la capital guipuzcoana del 18 al 26 de septiembre.

Según ha desvelado este lunes el Zinemaldia, Watts recibirá el galardón el 19 de septiembre en una gala tras la que se proyectará The Housewife (La esposa perfecta), de Ben Shirinian, un drama en el que un joven periodista del New York Times descubre a un posible oficial nazi que vive en Queens, pero todo cambia al entablar amistad con la encantadora esposa del sospechoso.

El certamen donostiarra ha dado a conocer este lunes la concesión de este galardón a Naomi Watts después de que el pasado 7 de agosto se supiera que el primero de estos premios será entregado al director alemán, guionista, productor y actor Werner Herzog.