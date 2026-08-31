Naomi Watts, Premio Donostia del Festival de Cine de San Sebastián, junto a Werner Herzog
- La actriz británica recibe el mismo honor que el director alemán
- Se proyectará su último trabajo The Housewife
La actriz y productora británica Naomi Watts recibirá el segundo Premio Donostia del Festival de Cine de San Sebastián en su 74 edición, que se celebra en la capital guipuzcoana del 18 al 26 de septiembre.
Según ha desvelado este lunes el Zinemaldia, Watts recibirá el galardón el 19 de septiembre en una gala tras la que se proyectará The Housewife (La esposa perfecta), de Ben Shirinian, un drama en el que un joven periodista del New York Times descubre a un posible oficial nazi que vive en Queens, pero todo cambia al entablar amistad con la encantadora esposa del sospechoso.
El certamen donostiarra ha dado a conocer este lunes la concesión de este galardón a Naomi Watts después de que el pasado 7 de agosto se supiera que el primero de estos premios será entregado al director alemán, guionista, productor y actor Werner Herzog.
Cine de culto y comercial
En la filmografía de la interprete, nacida en Shorehan en 1968, conviven películas de culto como Mulholland Drive de David Lynch o 21 gramos de Alejandro González Iñarritu con cintas comerciales como Lo imposible de Juan Antonio Bayona, King Kong de Peter Jackson o The Ring, el remake del largometraje homónimo japonés.
La actriz, que de joven vivió varios años en Australia, ha trabajado en más de medio centenar de producciones. Saltó de las series de televisión australianas a la gran pantalla en la que debutó hace cuarenta años como novia del protagonista en el film Solo por amor.
Madre de dos hijos, Alexander y Kai, fruto de su matrimonio con el actor Liev Schreiber, del que se separó en 2016, Watts es también es una activista y filántropa involucrada en causas como la lucha contra el cáncer, la defensa de los derechos de la infancia y la protección del medio ambiente. Desde 2006 es embajadora de la Cruz Roja y ha participado en varias campañas para recaudar fondos. En 2010, fue nombrada Oficial de la Orden de Australia por su "significativo servicio a las artes escénicas".