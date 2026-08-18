Mungiu, Moretti o Hamaguchi, entre las Perlas del Festival de San Sebastián
- El certamen anuncia su selección de películas ya vistas en los mejores festivales del mundo
- Se unen a la ya anunciada presencia de La bola negra, de Javier Calvo y Javier Amborssi, triunfadora en Cannes
Más allá de la lucha de por la Concha de Oro, lo más esperado del Festival de San Sebastián es siempre la sección Perlas, que acoge una selección de las películas más intersantes de Cannes, Venecia o Berlín, entre otros festivales, es decir: el mejor cine del año. El certamen ha anunciado la programación completa de sus Perlas, que se suman a la ya anunciado presencia de La bola negra, de Javier Calvo y Javier Ambrossi, ganadora del premio a mejor direción en Cannes.
La ganadora de la Palma de Oro, Fjord, del cineasta rumano Cristian Mungiu, será uno de los platos fuertes, con Sebastian Stan y Renate Reinsve interpretando a una pareja ultrareligiosa que choca con el estado laico noruego. También podrá verse la ganadora del segundo premio de Cannes (el Gran Premio del Jurado): Minotauro, de Andrey Zvyagintsev, nuevo drama envuelto en la opresivo sociedad rusa; Fatherland, de Pawel Pawlikowski, sobre Thomas Mann y su hija; y The Man I Love, una película con la que Ira Sachs, retrato del mundo underground neoyorquino de los años 80.
Otras películas que provienen de Cannes son Cobarde, de Lukas Dhont, sobre la relación de dos soldados belgas en la I Guerra Mundial; All of a Sudden, del director japonés Ryusuke Hamaguchi, sobre la amistad entre una mujer francesa y otra japonesa; y Hope, del director surcoreano Na Hong-jin, exquisito y divertido cine de acción sobre unos monstruos extgraterrestres en una aldea surcoreana.
El peso de Cannes se completa con el animador francés Louis Clichy, que se estrena en solitario con Iron Boy, con la que también ganó el Premio Especial del Jurado y el Premio del Público al mejor largometraje en el Festival de Annecy. Y Tangles, de Leah Nelson sobre la historia de una mujer joven que regresa a su conservador pueblo natal canadiense para cuidar a su madre con alzhéimer. Y, por último, Club Kid, debut del también actor Jordan Firstman.
La invitación, de Olivia Wilde, y películas del Festival de Venecia
La adaptación hollywoodense de Sentimental, de Cesc Gay, es decir, La invitación, de Olivia Wilde, es otra de las Perlas, tras el éxito de su estreno en Estados Unidos y con Seth Rogen, Penélope Cruz y Edward Norton en el reparto.
Tras su estreno en el Festival de Venecia, el director y actor italiano Nanni Moretti presentará en el FestivalSucederá esta noche, que cuenta con producción española y que fue rodada parcialmente en San Sebastián el año pasado. La película se inspira libremente en la colección de relatos Hungry Heart / Lev Raev, del escritor Eshkol Nevo, y está protagonizada por Louis Garrel y Jasmine Trinca. La otra pelicula que vendrá de Venecia es Wild Horse Nine, de Martin McDonagh, con John Malkovich, Sam Rockwell y Steve Buscemi en el reparto.
Además, podrá verse Josephine de la cineasta estadounidense Beth de Araújo, tras alzarse con el Premio del Público y el Gran Premio del Jurado en Sundance, y participar en competición oficial en la Berlinale.