Mungiu, Moretti o Hamaguchi, entre las Perlas del Festival de San Sebastián 

Más allá de la lucha de por la Concha de Oro, lo más esperado del Festival de San Sebastián es siempre la sección Perlas, que acoge una selección de las películas más intersantes de Cannes, Venecia o Berlín, entre otros festivales, es decir: el mejor cine del año. El certamen ha anunciado la programación completa de sus Perlas, que se suman a la ya anunciado presencia de La bola negra, de Javier Calvo y Javier Ambrossi, ganadora del premio a mejor direción en Cannes.

La ganadora de la Palma de Oro, Fjord, del cineasta rumano Cristian Mungiu, será uno de los platos fuertes, con Sebastian Stan y Renate Reinsve interpretando a una pareja ultrareligiosa que choca con el estado laico noruego. También podrá verse la ganadora del segundo premio de Cannes (el Gran Premio del Jurado): Minotauro, de Andrey Zvyagintsev, nuevo drama envuelto en la opresivo sociedad rusa; Fatherland, de Pawel Pawlikowski, sobre Thomas Mann y su hija; y The Man I Love, una película con la que Ira Sachs, retrato del mundo underground neoyorquino de los años 80.

Otras películas que provienen de Cannes son Cobarde, de Lukas Dhont, sobre la relación de dos soldados belgas en la I Guerra Mundial; All of a Sudden, del director japonés Ryusuke Hamaguchi, sobre la amistad entre una mujer francesa y otra japonesa; y Hope, del director surcoreano Na Hong-jin, exquisito y divertido cine de acción sobre unos monstruos extgraterrestres en una aldea surcoreana.

El peso de Cannes se completa con el animador francés Louis Clichy, que se estrena en solitario con Iron Boy, con la que también ganó el Premio Especial del Jurado y el Premio del Público al mejor largometraje en el Festival de Annecy. Y Tangles, de Leah Nelson sobre la historia de una mujer joven que regresa a su conservador pueblo natal canadiense para cuidar a su madre con alzhéimer. Y, por último, Club Kid, debut del también actor Jordan Firstman.