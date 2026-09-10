'El perro andaluz' afila sus ladridos con Jesús Vázquez y Rosa María Calaf

Esta semana, Jesús Vázquez y Rosa María Calaf cruzan las puertas de 'El perro andaluz'. Dos trayectorias diversas y dos formas de mirar el presente que se encontrarán con Manu Sánchez para conversar sobre algunos de los temas de nuestro tiempo, en una nueva entrega que volverá a combinar actualidad, humor, memoria y entretenimiento.

Con Jesús Vázquez, la conversación abordará cuestiones como la convivencia, la libertad y nuestra forma de relacionarnos con quienes piensan, viven o aman de manera diferente. Una charla que permitirá también conocer una faceta más personal de uno de los rostros más reconocibles de la televisión.

Rosa María Calaf, una de las grandes corresponsales de RTVE, aportará la mirada de quien ha recorrido el mundo para contarlo. Periodismo, desinformación y memoria se cruzarán en una conversación que viajará también hasta algunos de los acontecimientos que han marcado nuestra historia reciente, cuando se cumplen 25 años de los atentados del 11-S.

Entre ambos encuentros, Manu Sánchez ofrecerá su particular mirada sobre la actualidad, uno de los sellos de esta segunda temporada, combinando humor y reflexión en una apertura con sello propio.

El archivo de Jesús Quintero, el Confesionario y Antonio Reguera También habrá preguntas que llegan desde mucho más lejos. Doña Carmen volverá a abrir el archivo de Jesús Quintero para enfrentar a los invitados a algunas de esas cuestiones que, pese al paso de los años, siguen invitando a pensar. Con Jesús Vázquez y Rosa María Calaf al otro lado, ¿qué les tendrá preparado esta vez? Los dos invitados pasarán además por el Confesionario de 'El perro andaluz', antes de descubrir qué cartera les corresponde en el particular Gobierno del programa. A esta décima edición regresa también Antonio Reguera, dispuesto a volver a soltarse la correa. Tras estrenarse como una de las novedades del arranque de la segunda temporada, recupera su espacio en 'El perro andaluz' con su particular universo y ese humor imprevisible que ya conquistó al programa y a sus espectadores.

Música y un secreto por descubrir La música volverá a tener un papel protagonista en 'El perro andaluz', aunque esta semana el programa prefiere jugar al misterio. Quién se esconde detrás de los momentos musicales y qué tiene preparado será algo que los espectadores descubrirán directamente durante la emisión.