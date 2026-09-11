RTVE estrenará el 22 de septiembre en San Sebastián 'Cuelgamuros, entre lo difícil y lo imposible'

Con ‘Cuelgamuros, entre lo difícil y lo imposible’, RTVE se ha convertido en el primer y único medio en el mundo que ha accedido a las criptas de Cuelgamuros. Dirigido por Belén Alonso y Manuel Diéguez, este trabajo del área DocumentaRTVE se estrenará en el Festival de San Sebastián el martes 22 de septiembre y se verá próximamente en RTVE, enmarcado en ‘Lo hacemos público’, el nuevo espacio de emisión de producciones y contenidos históricos.

El estreno en la 74ª edición del Festival de San Sebatián tendrá lugar el 22 de septiembre en los Cines Trueba de la capita donostiarra a las 16:30 horas, dentro del ciclo, ‘Jóvenes, cine, memoria y democracia’. Tras la proyección habrá un breve coloquio con el equipo del documental.

Imágenes inéditas de un lugar cerrado durante décadas Las criptas del antiguo Valle de los Caídos, hoy Cuelgamuros, constituyen uno de los espacios de mayor carga histórica, política e ideológica de España. En ellas se encuentran más de 33.800 víctimas, unas 12.000 de ellas sin identificar. La mayoría son combatientes de la Guerra Civil trasladados a partir de 1959 desde fosas comunes y cementerios de distintos puntos de España. No hay ningún sitio en el mundo con tantas víctimas, y los restos no se encuentran enterrados bajo el suelo de la basílica, sino emparedados tras los muros de las ocho capillas. Hasta ahora, las únicas imágenes conocidas del interior de las criptas correspondían a unas fotografías en blanco y negro de la Agencia EFE de 1959, que documentaron la llegada de las primeras cajas al lugar. Durante seis décadas, distintos medios de comunicación y productoras habían solicitado acceder a las criptas sin conseguirlo. El equipo de RTVE ha sido el primero en poder entrar y documentar su estado actual. El rodaje se ha desarrollado en unas condiciones especialmente complejas por las pequeñas dimensiones del lugar, la elevada humedad, la ausencia de luz natural y la presencia de restos fuera de las cajas. Implica, además, un riesgo biológico que impone el uso de equipos de protección para preservar los restos humanos. Todo ello obligó al equipo a extremar las precauciones para garantizar un rodaje respetuoso, evitar cualquier contacto y no interferir en las tareas del equipo forense. El resultado sitúa a la audiencia en el interior de este espacio y la acerca, sin artificios, al trabajo que se desarrolla allí, con toda la crudeza e incomodidad que supone, pero también con los momentos de alegría que suponen los hallazgos.

Un laboratorio forense para intentar identificar a 214 víctimas Las imágenes se han grabado en la capilla del Santo Sepulcro, que concentra el mayor número de víctimas (más de 18.000) y donde se ha instalado el laboratorio forense. Desde 2023, este equipo trabaja para localizar e identificar a 214 personas entre miles de restos. Un proceso que ha tenido que enfrentarse a numerosas dificultades y que llegó a considerarse prácticamente imposible hasta la localización de la primera caja. ‘Cuelgamuros, entre lo difícil y lo imposible’ acompaña a los profesionales que trabajan en las criptas y muestra algunos de los momentos más significativos de estos tres años de investigación.