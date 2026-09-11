RTVE presenta en el FesTVal 'Estúpido Cupido', impro-serie vertical de Playz con reconocidos creadores de contenido

RTVE ha presentado en el FesTVal de Vitoria ‘Estúpido Cupido’, el nuevo show improvisado en formato vertical, transmedia y multiplataforma de Playz conducido por reconocidos creadores de contenido. En cada capítulo, improvisarán una ficción inspirada en los microdramas, el fenómeno global oriental que causa furor entre el público joven.

Pablo Triviño, Sergio Bueno, Ana Alonso, Izan Ibáñez, Lucía Prieto, Alen Vicente, Irene Silva, Dafne Vicente, Bome Errafai, Givany Londoño y Ricard García serán los protagonistas de estas historias ambientadas en un prestigioso internado en el que no faltan la amistad, el amor, la rivalidad, la venganza y la pasión.

‘Estúpido Cupido’, producido por RTVE en colaboración con Kokoro Content, ha cerrado la semana de presentaciones de RTVE en el FesTVal de Vitoria.

“A veces las flechas se cruzan y pasa de todo o de casi todo, porque el amor mueve el mundo. Y además, lo hacemos para las nuevas formas de consumo”, ha destacado María Eizaguirre, directora de Comunicación de RTVE, en la presentación a los medios.

Alberto Fernández, director de RTVE Play, ha explicado que es la primera serie vertical de la plataforma. “Es un formato en boga en todo el mundo, y vimos que era importante empezar esta nueva estrategia con historias que nos den relevancia y conecten con el público. Es un producto sobre todo para consumir en 9:16. Es un síntoma de cómo está cambiando el consumo”, ha añadido. En su opinión, Daniel sama, director de la serie, “le ha dado una vuelta de tuerca al género con esta improserie, que también refleja valores de diversidad. Y Javi de Hoyos hace varios cameos comentando los salseos”, ha destacado.

Daniel Sama ha señalado que “es un buen momento para disfrutar de una comedia romántica” y ha calificado ’Estúpido Cupido’ de “fusión de improshow y ficción clásica”. ”Los protagonistas lo han hecho muy fácil porque su vida es casi en vertical. Todos inundan las redes sociales y tienen millones de seguidores”, ha destacado. “La serie avanza a través de los salseos de Javi de Hoyos”, ha añadido.

Raúl Asensio Contreras, productor ejecutivo de Kokoro, ha explicado que son capítulos de 1,5 a 3 minutos. “El trabajo complicado es el guion, para hacer capítulos muy cortos que acaben siempre en alto”.

Los protagonistas han destacado el humor de las trama y el salseo de las historias. “En las redes somos muy nosotros mismos, aquí nos dan otra personalidad. No te lo puedes perder por el FOMO de que hasta el último capitulo no vas a saber qué pasa”, según Pablo Triviño. Ana Alonso creee que “las tramas son muy interesantes, junto al humor, risas y salseo que atrapan”. “Las tramas tienen también un punto muy bonito y dulce”, ha añadido Irene Silva. Lucía Prieto ha señalado que “destaca por el humor” y Bome Errafai ha subrayado que “hay mucho salseo”. “La serie hace que te sientas identificado. Tú podrías ser esa persona”, ha añadido Givany Londoño.

Más de 80 episodios verticales en la nueva app vertical de Playz ‘Estúpido Cupido’ es un proyecto multiformato y multiplataforma que permite al usuario elegir la forma de consumirlo. Cuenta con más de 80 episodios verticales que se estrenarán en la nueva app vertical de Playz. Además, podrá verse también en formato horizontal: 10 capítulos que estarán disponibles en RTVE Play. La nueva producción de Playz, el canal joven de RTVE, expande el universo de ‘Estúpido Cupido’ con una ambiciosa estrategia transmedia. La “impro-serie” contará con su propia cuenta en Instagram y TikTok: ‘Divino Salseo’, donde el periodista Javi de Hoyos filtrará todos los cotilleos del internado. Además, los seguidores descubrirán los secretos del rodaje en ‘Más allá de Estúpido Cupido’, 11 programas especiales que narran desde dentro cómo se llevó a cabo la grabación. El director, Daniel Sama, será el encargado de mostrar lo que hay detrás de las cámaras: ensayos, tomas falsas, la convivencia entre los protagonistas y el equipo, así como distintos juegos y challenges exclusivos que podrán verse en el canal de Youtube y las redes sociales de Playz.

¿De qué va ‘Estúpido Cupido’? En el prestigioso internado Parthenon Superior College, la llegada de dos nuevas estudiantes lo cambia todo. Por un lado, Mía (Ana Alonso), una alumna que regresa tras haber sido expulsada el curso anterior por una dura acusación. Ahora, solo quiere venganza para la chica que arruinó su vida: Valeria (Lu Prieto). Y para ello, está dispuesta a quitarle lo que más ama, Eric (Izan Ibáñez), su nuevo novio. Por otro lado, Dan (Sergio Bueno), el famoso y carismático influencer del internado, lleva su animadversión hacia Marcos (Pablo Triviño), el capitán del equipo. Cuando un malentendido los convierte en el centro de una polémica en redes sociales por homófobos, ambos se ven obligados a elaborar un plan conjunto para evitar la expulsión: fingir ser la pareja perfecta. Por último, la llegada de Álex (Irene Silva), una nueva alumna transferida de otro instituto, llega al internado para reencontrarse con dos íntimos amigos de la infancia: los hermanos mellizos Caleb y Nat (Alen y Dafne Vicente). Pronto, afloran sentimientos ocultos del pasado que tensan al límite la perfecta relación entre hermanos.