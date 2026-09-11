Los 'Legends' de MasterChef revolucionan el FesTVal

Las cocinas de 'MasterChef Celebrity Legends' acaban de encenderse en La 1, pero sus protagonistas ya han dejado claro en el FesTVal de Vitoria que esta edición de exconcursantes supera cualquier límite previsto. "No son legends, son locos, gente que genuinamente quería volver a repetirlo", confesaba entre risas Marina Rivers sobre el enigma de regresar voluntariamente al estrés de los fogones. Una amnesia colectiva que Paz Vega explicaba desde la nostalgia y el gusanillo del plató, comentando que "al acabar la primera vez sintió que no quería entrar en su cocina en mucho tiempo, pero cuando te vuelven a llamar es como estar dentro de un cuento, y pese a las jornadas maratonianas te das cuenta de que lo echabas de menos".

Un reality paralelo fuera de cámaras Si el público esperaba ver a quince aspirantes concentrados únicamente en la alta cocina, el reparto se ha encargado de desmontar el mito en una alfombra naranja repleta de complicidad. La convivencia fuera de cámara ha sido el verdadero motor de la temporada, convirtiendo los trayectos y los descansos en un espectáculo improvisado de música y comedia. "Lo que pasaba fuera había que haberlo grabado también, Pocholo iba todo el día cámara en mano grabando paisajes surrealistas y Bustamante te montaba un concierto", explicaba Rivers. Un ambiente caótico pero distendido que Edu Soto justificaba por la calidad humana del grupo, recordando que "antes de aceptar lo primero que preguntas es con quién vas a cocinar, porque este programa con la gente adecuada es una familia que no se rompe nunca".

Disfrutar sin la tensión del debutante Esa misma soltura y falta de tensión competitiva ha permitido que los concursantes afronten los veredictos con una filosofía muy diferente a la de su debut. María Escoté destacaba que la madurez y el recorrido previo han jugado a favor de la diversión en el plató, aclarando que "la primera vez vas más tenso por la competición, pero cuando vuelves sabes que tienes que disfrutártelo porque en cualquier momento te vas". La diseñadora recalcaba además que "la magia de este grupo radica en haber competido con mucho respeto y pasándolo increíble", dentro de una atmósfera donde el propio Florentino Fernández llegó a bromear sobre el nivel de surrealismo del casting asegurando "no haber visto nada igual en televisión" y definiendo a Pocholo como "el verdadero alma de la fiesta".