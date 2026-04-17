Les millors recomanacions i estrenes pel cap de setmana de La 2Cat

  • Dissabte, 'Aquí parlem' convida Dani Cornellà i 'Punts de Vista' a Carles Rebassa i 'La buena hija'
  • Diumenge, 'Cinema de mercat', 'Noms propis', 'El escarabajo verde', 'Fes-me viral', 'Fonamentals' i 'Javier Cercas i l'impostor', a 'Docu2'
  • Dissabte 18 i diumenge 19 d'abril a La 2Cat, i a partir de dilluns a RTVE Play Catalunya
La doctora Elena Barraquer, a 'Noms propis'
La doctora Elena Barraquer, a 'Noms propis' JOSEP ECHABURU JOSEP ECHABURU
Aquest cap de setmana, La 2Cat proposa una programació cultural, informativa i d'entreteniment per a tots els gustos i tota la família. Dissabte, 'Aquí parlem' convida Dani Cornellà i 'Punts de Vista' a Carles Rebassa i 'La buena hija'. Diumenge, passeig per 'Cinema de mercat' amb Montse Guallar i espais corporatius a 'Fonamentals'. A més, Elena Barraquer visita 'Noms propis', 'Fes-me viral' es trasllada a Copons, 'El escarabajo verde' emet el darrer episodi de 'A la vora de l'abisme' i 'Docu2' emet 'Javier Cercas i l'impostor'.

Dissabte: actualitat política i les millors propostes culturals

Aquest dissabte, Lluís Falgàs, director i presentador d''Aquí parlem' el portaveu de la CUP al Parlament, Dani Cornellà. El programa també analitza l'actualitat política i parlamentària de la setmana.

12:45h a La 2Cat i a les 20:30h al Canal 24 horas

Dani Cornellà de la CUP, a 'Aquí parlem'
Més tard, el programa cultural 'Punts de Vista'  s'avança als llibres i les roses de la Diada de Sant Jordi amb el poeta Carles RebassaPremi Sant Jordi de les Lletres Catalanes 2026, i la seva darrera novel·la 'Prometeu de mil maneres'. També passen pel programa l’actriu Kiara Arancibia Pinto, la guionista Núria Dunjó i la directora Júlia de Paz, que presenten plegades 'La buena hija', un film que posa el focus sobre la violència vicària.

18:20h a La 2Cat

Carles Rebassa i 'La buena hija', a 'Punts de vista'
Diumenge: cinema, arquitectura, fauna, Copons, entrevistes i documental 

Aquest diumenge 'Cinema de mercat', conduït per Pep Prieto, visita el mercat de Concepció, amb Montse Guallar com a convidada. L'actriu fa una mirada introspectiva a la seva trajectòria, parlar sobre el poder de la televisió i conscienciar sobre la necessitat de superar els prejudicis per l'edat.

13:30h a La 2Cat

Montse Guallar, aquesta setmana a 'Cinema de mercat'
Aquesta setmana a 'Noms propis', Anna Cler entrevista la doctora Elena Barraquer, una de les oftalmòlogues més reconegudes del món i una figura clau en la lluita per preservar el dret universal a la visió. Presidenta de la fundació que porta el seu nom, ha convertit la seva vocació en una missió: retornar la vista a milers de persones sense recursos.

15:00h a La 2Cat

La doctora Elena Barraquer, a 'Noms propis'
'El escarabajo verde' estrena l'últim capítol de la sèrie 'A la vora de l'abisme'. L'equip del programa visita ciutats europees a Irlanda, Països Baixos i Alemanya, que treballen perquè la fauna salvatge també tingui un espai a les nostres urbs.

18:00h a La 2Cat

'A la vora de l'abisme', darrer capítol de la sèrie a 'El escarabajo verde'
Després, a 'Fes-me viral', la Nerea Sanfe visita Copons, on no hi ha presses, però sí futur. Les concursants descobreixen com aquest micropoble reneix amb espais nous i joves amb ganes de quedar-s'hi. Sabran captar-ne l'essència i transformar-la en un reel que convidi a visitar-lo?

18:30h a La 2Cat

'Fes-me viral' visita Copons, un micropoble amb menys de 400 habitants
La 2Cat estrena el programa 'Fonamentals', el programa de La 2Cat que recorre els edificis més emblemàtics de Barcelona, estrena el nou capítol 'Espais corporatius' el pròxim diumenge a les 20h. L'arquitecta Anna Solé recorrerà els Edificis Trade, el Media-TIC i el Galenicum 1822 per mostrar com han evolucionat els espais de treball a la ciutat i plantejar com seran les oficines del futur.

20:00h a La 2Cat

'Espais corporatius', el pròxim diumenge a 'Fonamentals'
'Docu2', el programa presentat per Alicia Gómez emet el documental 'Javier Cercas i l'impostor'. El projecte mostra el procés creatiu que va dur a terme l'escriptor per a escriure la seva novel·la 'L'impostor', a la recerca de la veritat del cas d'Enric Marco. Aquesta és una producció de Minimal Films, amb la participació de RTVE i la XAL.

20:30h a La 2Cat  

