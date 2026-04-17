Les millors recomanacions i estrenes pel cap de setmana de La 2Cat
- Dissabte 18 i diumenge 19 d'abril a La 2Cat, i a partir de dilluns a RTVE Play Catalunya
Aquest cap de setmana, La 2Cat proposa una programació cultural, informativa i d'entreteniment per a tots els gustos i tota la família. Dissabte, 'Aquí parlem' convida Dani Cornellà i 'Punts de Vista' a Carles Rebassa i 'La buena hija'. Diumenge, passeig per 'Cinema de mercat' amb Montse Guallar i espais corporatius a 'Fonamentals'. A més, Elena Barraquer visita 'Noms propis', 'Fes-me viral' es trasllada a Copons, 'El escarabajo verde' emet el darrer episodi de 'A la vora de l'abisme' i 'Docu2' emet 'Javier Cercas i l'impostor'.
Dissabte: actualitat política i les millors propostes culturals
Aquest dissabte, Lluís Falgàs, director i presentador d''Aquí parlem' el portaveu de la CUP al Parlament, Dani Cornellà. El programa també analitza l'actualitat política i parlamentària de la setmana.
12:45h a La 2Cat i a les 20:30h al Canal 24 horas
Més tard, el programa cultural 'Punts de Vista' s'avança als llibres i les roses de la Diada de Sant Jordi amb el poeta Carles Rebassa, Premi Sant Jordi de les Lletres Catalanes 2026, i la seva darrera novel·la 'Prometeu de mil maneres'. També passen pel programa l’actriu Kiara Arancibia Pinto, la guionista Núria Dunjó i la directora Júlia de Paz, que presenten plegades 'La buena hija', un film que posa el focus sobre la violència vicària.
18:20h a La 2Cat
Diumenge: cinema, arquitectura, fauna, Copons, entrevistes i documental
Aquest diumenge 'Cinema de mercat', conduït per Pep Prieto, visita el mercat de Concepció, amb Montse Guallar com a convidada. L'actriu fa una mirada introspectiva a la seva trajectòria, parlar sobre el poder de la televisió i conscienciar sobre la necessitat de superar els prejudicis per l'edat.
13:30h a La 2Cat
Aquesta setmana a 'Noms propis', Anna Cler entrevista la doctora Elena Barraquer, una de les oftalmòlogues més reconegudes del món i una figura clau en la lluita per preservar el dret universal a la visió. Presidenta de la fundació que porta el seu nom, ha convertit la seva vocació en una missió: retornar la vista a milers de persones sense recursos.
15:00h a La 2Cat
'El escarabajo verde' estrena l'últim capítol de la sèrie 'A la vora de l'abisme'. L'equip del programa visita ciutats europees a Irlanda, Països Baixos i Alemanya, que treballen perquè la fauna salvatge també tingui un espai a les nostres urbs.
18:00h a La 2Cat
Després, a 'Fes-me viral', la Nerea Sanfe visita Copons, on no hi ha presses, però sí futur. Les concursants descobreixen com aquest micropoble reneix amb espais nous i joves amb ganes de quedar-s'hi. Sabran captar-ne l'essència i transformar-la en un reel que convidi a visitar-lo?
18:30h a La 2Cat
La 2Cat estrena el programa 'Fonamentals', el programa de La 2Cat que recorre els edificis més emblemàtics de Barcelona, estrena el nou capítol 'Espais corporatius' el pròxim diumenge a les 20h. L'arquitecta Anna Solé recorrerà els Edificis Trade, el Media-TIC i el Galenicum 1822 per mostrar com han evolucionat els espais de treball a la ciutat i plantejar com seran les oficines del futur.
20:00h a La 2Cat
'Docu2', el programa presentat per Alicia Gómez emet el documental 'Javier Cercas i l'impostor'. El projecte mostra el procés creatiu que va dur a terme l'escriptor per a escriure la seva novel·la 'L'impostor', a la recerca de la veritat del cas d'Enric Marco. Aquesta és una producció de Minimal Films, amb la participació de RTVE i la XAL.
20:30h a La 2Cat