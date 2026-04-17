Carles Rebassa i 'La buena hija', a 'Punts de vista'
- El programa cultural de RTVE Catalunya convida l'escriptor i poeta Carles Rebassa i l'equip del film 'La buena hija'
- Dissabte 18 d'abril, a les 18:20 h a La 2Cat i a RTVE Play Catalunya
'Punts de vista' és l'espai cultural de RTVE Catalunya, presentat per Tània Sarrias i dirigit per Paola Callieri.
Aquest dissabte, 'Punts de vista' s'avança als llibres i les roses de la Diada de Sant Jordi amb el poeta Carles Rebassa, Premi Sant Jordi de les Lletres Catalanes 2026, i la seva darrera novel·la 'Prometeu de mil maneres'. També passen pel programa l’actriu Kiara Arancibia Pinto, la guionista Núria Dunjó i la directora Júlia de Paz, que presenten plegades 'La buena hija', un film que posa el focus sobre la violència vicària.
El programa cultural presentat per Tània Sarrias comença amb la història d'amor del Prometeu i el Carles, dos joves que provenen de contextos socials molt diferents de Mallorca. Son els protagonistes de 'Prometeu de mil maneres', la darrera novel·la del poeta i escriptor Carles Rebassa. Els joves mantenen un amor secret que es veurà consumit per la mirada externa de tot un quadre de personatges marcats pel poder, l’odi i el vici. El Premi Sant Jordi de les Lletres Catalanes utilitza de un lèxic ric i genuí que transporta el lector al llarg d’una novel·la que canvia del gènere negre al psicològic i toca la política amb una proposta original que manté el suspens fins el final.
A continuació, 'Punts de Vista' rep l’actriu Kiara Arancibia Pinto, la guionista Núria Dunjó i la directora Júlia de Paz. Juntes presenten la pel·lícula 'La buena hija', un film que posa el focus sobre la violència vicària i està explicat des de la visió d’una menor, la Carmela. Aquesta història la van començar fa set anys i està basada en un curtmetratge estrenat l’any 2021 titulat 'Harta'.
Com sempre, el nou capítol de 'Punts de Vista' acabarà amb les seccions dels col·laboradors habituals. Cristina Sala parlarà de quadres que son com libres, com ara 'Las Meninas' de Velázquez, 'El Matrimoni Arnolfini', de Jan Van Eyck, i 'Judith Decapitant Holofernes', de Caravaggio. No poden faltar les propostes del cap de setmana de la Rita Roig, amb festivals de tot tipus: les Festes de Primavera de l’Hospitalet, el festival 'Llums d’Antiga' i el festival 'Pla de Cinema Rural' a Juneda. Acabem amb l’humor i la fantasia de la Maria Nicolau, que porta receptes poc comunes: bèsties de grans dimensions com un drac, inspirant-se en la meravellosa sopa de tortuga de pirates del llibre de Robinson Crusoe.
