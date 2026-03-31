'Català', aquest dimecres a 'I tu què faries?', a La 2Cat amb Patrick Urbano
- Un programa que planteja dilemes que travessen la vida quotidiana. El dotzè capítol aborda els drets lingüístics
- Dimecres, 1 d'abril, a les 23:10 h a La 2Cat i a RTVE Play Catalunya
'I tu què faries?' és l'espai de debat de La 2Cat que planteja dilemes que conviden a reflexionar sobre l'interès col·lectiu i la responsabilitat individual. Presentat per Patrick Urbano, s'emet els dimecres a La2Cat.
Dimecres 1 d'abril, La 2Cat emet 'I tu què faries?' amb Patrick Urbano al capdavant, un espai que no busca qui té la raó, sinó entendre per què pensem, com pensem i què faríem nosaltres si un dilema ens toqués de prop. El capítol d'aquesta setmana reflexiona sobre la relació de la llengua amb la identitat, la convivència i els drets lingüístics.
Parlar una llengua o una altra és una decisió diària. Aquest capítol reflexiona sobre el codi de comunicació; cada idioma marca la manera de relacionar-se amb els altres, vertebra la identitat personal i col·lectiva i dona forma al món a través de la paraula. En aquest sentit, canviar de llengua és un gest d’empatia o una renúncia? Mantenir-la és excloure o integrar? I com llegim cada situació sense convertir la conversa en un conflicte? Son preguntes que plantejarà Patrick Urbano al voltant del tema que marca el programa.
El nou capítol d'I tu què faries?', que porta per nom 'Català', culmina amb un debat quotidià que molts viuen sense adonar-se’n: "Si parlo català i em responen en castellà, he de canviar de llengua?". Hi contestaran les convidades Maria Àngels Cabré, escriptora i directora de l'Observatori Cultural de Gènere, Eloy Fernández, doctor en Humanitats per la UPF, Joana Pena, professora de de Llengües Aplicades i Traducció i Interpretació, Jofre Llombart, director del mitjà de comunicació digital El Nacional, i Milagros Pérez, periodista.
