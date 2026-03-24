‘Claros de bosque’, dirigida por Alejandro Salgado y participada por RTVE, ha iniciado su rodaje en España. Con un reparto que combina intérpretes naturales y colaboraciones musicales como la del cantaor Tomás Perrate o el guitarrista Raúl Cantizano, el proyecto parte de un trabajo de casting de calle dirigido por Cendrine Lapuyade en el entorno de la Sierra de Aracena desde el pasado 2025. Al elenco se suma el actor luso José Martins.

El rodaje de la película se prolongará durante seis semanas en las localidades onubenses de Higuera de la Sierra, Aracena, las aldeas del Castañuelo y Carboneras, Zufre, Galaroza, La Nava y Los Romeros.

Se está rodando en distintas localizaciones de la Sierra de Huelva JORGE GARRIDO JORGE GARRIDO

Sinopsis Tras años fuera, Pedro regresa desde Portugal a su pequeña aldea fronteriza en La Sierra de Aracen. Un pueblo de ancianos donde Pedro siente la necesidad de reconciliarse con su origen. Para unos sigue siendo un niño; para otros un desconocido; y para todos es igual a su padre, Pedro el carbonero, recientemente fallecido. Con pequeños gestos, paciencia y cuidados, Pedro irá restableciendo la primavera perdida en su entorno mientras espera el momento apropiado para viajar donde desea. Destacan los escenarios del Parque Natural Sierra de Aracena y Picos de Aroche JORGE GARRIDO JORGE GARRIDO ‘Claros de bosque’ sumerge al público en temas como la familia, el cuidado, el amor, la idea de regreso, la búsqueda, la responsabilidad con el entorno y lo cercano, y el redescubrimiento como camino hacia la aceptación y el conocimiento propio.