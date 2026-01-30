'DecoMasters' saca el máximo partido a pequeños lofts

Arranca la segunda semana de competición en ‘DecoMasters’ y el jurado no será tan bueno como en el estreno. Primero, las parejas de decoradores se enfrentarán a un mini reto para formar los equipos. Esta vez, el desafío por equipos no será de interiorismo: tendrán que transformar dos terrazas y convertirlas en espacios únicos. Por último, las parejas que se jueguen la eliminación sacarán el máximo potencial a pequeños lofts.

El jurado de ‘DecoMasters’ sorprenderá a las parejas de decoradores con un reto extra: enmarcar una fotografía en cinco minutos. Cada detalle cuenta y el jurado exigirá puro arte. Las cinco parejas que realicen los mejores trabajos formarán uno de los equipos y tendrán una importante ventaja.

Después, Marisa y Sandra serán las clientas que les darán las claves para transformar dos terrazas, con propuestas muy diferentes. Una de ellas pedirá renovar la zona exterior de su casa con una nueva pérgola, un huerto reformado y césped natural rehabilitado; mientras que la otra propondrá colocar una barra de bar, instalar césped artificial, eliminar la valla que separa la piscina y crear una zona chill out. El jurado invitará a Fernando Martos, uno de los paisajistas más reconocidos de España, para asesorarles.

El equipo perdedor tendrá que enfrentarse a un nuevo reto de eliminación. Contarán con cinco lofts quye tendrán que decorar a su gusto. Cada pareja tendrá que imaginar su propio cliente y su historia, con una propuesta coherente y realista a llevar a cabo en estos pequeños espacios, donde es esencial aprovechar cada rincón y transmitir sensación de amplitud, con un presupuesto de 3.000 euros para decorar el salón-comedor y el dormitorio. Contarán con la ayuda de la arquitecta e interiorista de origen italiano Teresa Sapey, todo un referente en el estilo de vanguardia, quien ha desarrollado gran parte de su carrera en nuestro país y siempre con propuestas atrevidas e innovadoras. Su mirada única transforma rincones olvidados en espacios llenos de vida y por eso es conocida como la reina de los “no lugares”