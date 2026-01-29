La 1 estrena 'Rescate al límite', el documental sobre el rescate de Juanjo Garra en el Himalaya

RTVE estrena el documental ‘Rescate al límite’ sobre el dramático intento de rescate del alpinista Juanjo Garra que en 2013 sufrió un accidente a pocos metros de la cima del Dhaulagiri, la séptima montaña más alta del planeta. Un rescate que dejó una profunda huella en todos los que participaron y supuso un antes y un después en el Himalaya. Una historia de amor a la montaña, de vida y de muerte.

Juanjo Garra quedó inmovilizado a 8.000 metros de altura con la única compañía del sherpa Keshab Gurung. Sin agua, sin víveres ni oxígeno, pasó tres noches soportando las condiciones climáticas más extremas mientras varios equipos trataban de llegar hasta él. Ese rescate, en mayo de 2013, movilizó un operativo nunca visto hasta la fecha y marcó para siempre a todos los que intervinieron en él.

'Rescate al límite'

Juanjo Garra era un alpinista con dilatada experiencia y muy querido en el mundo del himalayismo. Durante años había sido cámara del mítico formato de RTVE ‘Al filo de lo imposible’, donde compartió expediciones con Juanito Oiartzábal, Edurne Pasaban, Ferrán Latorre, Carlos Soria, Sebastián Álvaro y Alex Txikón. Todos intervienen en un documental que cuenta también con la participación de Mauricio Follini, piloto de helicóptero que en ese rescate consiguió por primera vez en la historia trasladar a una persona colgada de un cable hasta 7.400 metros de altura.

‘Rescate al límite’, dirigido por David Moncasi y producido por Zanskar Producciones con la colaboración de RTVE, pone en valor el enorme esfuerzo colectivo internacional organizado para llegar hasta el alpinista accidentado. Familiares y compañeros se coordinaron desde Lleida, Estambul y el Campo Base del Everest para salvar la vida de Juanjo Garra.

Durante el rescate, los montañeros Alex Txikón, Ferrán Latorre, Jorge Egoecheaga y el sherpa David Mingma protagonizaron un frenético ascenso contra el reloj para intentar llegar hasta el lugar del accidente.

El documental lo muestra con las imágenes grabadas por el mismo Garra, por sus compañeros de expedición y por los equipos de rescate que también grabaron, convencidos de que el rescate sería un éxito.

Trece años después, Txikon se reencuentra en Katmandú con el sherpa nepalí que permaneció junto a Garra hasta el final. Una historia de amor a la montaña, de vida y de muerte, que reflexiona sobre la necesidad de cerrar las heridas y aprender a recordar.