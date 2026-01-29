'Directo al grano' despide enero con su mejor cuota mensual histórica (11,1%) y con la visita en plató de Pedro Piqueras

‘Directo al grano’ cierra el mes de enero en su mejor momento desde su estreno y lo hace con una visita muy especial: la de Pedro Piqueras, una de las figuras más destacadas del periodismo español. Este viernes 30 concederá una entrevista exclusiva a Marta Flich y Gonzalo Miró en el plató del programa en la que repasará su trayectoria, hablará de su presente profesional y compartirá su visión sobre la actualidad informativa y social.

Con más de cinco décadas de trayectoria, Piqueras (Albacete, 1955) ha sido corresponsal, director de informativos y presentador de referencia, construyendo una carrera marcada por el rigor, la credibilidad y un estilo sereno que ha acompañado a millones de espectadores. Su nombre está ligado a los grandes acontecimientos informativos del país y a una forma de entender el periodismo basada en el servicio público y la confianza.