'Directo al grano' despide enero con su mejor cuota mensual histórica (11,1%) y con la visita en plató de Pedro Piqueras
- Este viernes 30 de enero, Marta Flich y Gonzalo Miró entrevistarán en directo al comunicador como colofón al mejor mes desde su estreno
- De lunes a viernes, a las 15:55 horas en La 1 y RTVE Play
‘Directo al grano’ cierra el mes de enero en su mejor momento desde su estreno y lo hace con una visita muy especial: la de Pedro Piqueras, una de las figuras más destacadas del periodismo español. Este viernes 30 concederá una entrevista exclusiva a Marta Flich y Gonzalo Miró en el plató del programa en la que repasará su trayectoria, hablará de su presente profesional y compartirá su visión sobre la actualidad informativa y social.
Con más de cinco décadas de trayectoria, Piqueras (Albacete, 1955) ha sido corresponsal, director de informativos y presentador de referencia, construyendo una carrera marcada por el rigor, la credibilidad y un estilo sereno que ha acompañado a millones de espectadores. Su nombre está ligado a los grandes acontecimientos informativos del país y a una forma de entender el periodismo basada en el servicio público y la confianza.
El mejor mes desde su estreno
La visita de Pedro Piqueras llega en un momento de especial fortaleza para ‘Directo al grano’. El magacín cierra enero con récord histórico en cuota y miles al anotar un 11,1% y 978.000 espectadores. La 1 no conseguía un dato tan alto en esta franja laborable en un mes de enero desde 2018.
Mejora en medio punto su cuota respecto al dato del mes anterior y 1,2 puntos respecto a la misma banda laborable en enero de 2025. En su tramo final a partir de las 17:00 horas ‘Directo al grano’ le otorga el liderato a La 1 en el mes con un 11,6%.
Lidera entre los jóvenes de 13 a 24 años y los individuos de 45 a 64 años. El 5 de enero consigue su récord histórico en cuota y miles, al anotar un 13,6% y 1.247.000 espectadores, liderando la banda por primera vez desde su estreno.