La 1 estrena el programa de sketches de humor 'Crossobar' el 29 de enero

El próximo jueves 29 de enero llega ‘Crossobar’, producido por RTVE en colaboración con El Terrat (THE MEDIAPRO STUDIO), un innovador programa de sketches que parodia las series, programas y películas más populares del momento, tanto de esta casa como de otras cadenas y plataformas.

‘Crossobar’ plantea un universo propio: un bar elegante y contemporáneo con barra, butacas y sofás de terciopelo, donde los personajes más reconocidos de títulos como, entre otros, ‘Valle Salvaje’, ‘La Promesa’, ‘El Ministerio del Tiempo’, ‘La Revuelta’, ‘Futuro Imperfecto’, ‘Late Xou’, ‘The Last of Us’, ‘Pretty Woman’, ‘Los Bridgerton’ o ‘Poquita Fe’ se reúnen antes de entrar en sus series, programas o películas.

El bar ‘Crossobar’ se convierte en un espacio de cruce entre ficciones y géneros, donde los personajes —a los que dan vida grandes intérpretes del panorama nacional— interactúan entre sí y sirven como hilo conductor del programa antes de volver a sus respectivas tramas.

Imagen de Crossobar RTVE

El formato se presenta como un programa coral que cuenta con caras conocidas de la comedia en televisión y teatro como Edu Soto, David Fernández, Mònica Pérez, Jordi Ríos, Raúl Pérez, Clara Sans, Agnès Busquets, Judit Martín junto nuevos talentos como Artur Busquets, Aitor Galisteo- Rocher o Xavi Francés.

A ellos se suman cameos de lujo como los de Arturo Valls y LalaChus. Completan el casting David Olivares, Carles Roig, Estel Ibars, Paloma Jiménez, David Marcé, Alba Florejachs y Pau Vinyals.

El resultado es un juego constante de referencias, encuentros imposibles y situaciones cómicas que conectan con el imaginario del espectador. Además, el programa simula la navegación por la propia interfaz de RTVE Play, con pósters adaptados a cada parodia.

Imagen de 'Crossobar' RTVE