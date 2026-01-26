Pilar Eyre i Quique Guasch, aquesta setmana a 'L'any que vas néixer'
- Xavi Bundó viatja el 1951 amb l'escriptora i el periodista per recordar la seva infància, el Barça de Kubala i la societat dels cinquanta
'L'any que vas néixer' descobreix què passava l'any que van néixer els convidats i també què explicava el NO-DO. Presentat per Xavi Bundó, s'emet els dimarts a la nit a La 2Cat.
Dimarts, a 'L'any que vas néixer', el periodista Xavi Bundó viatja a través del NO-DO al 1951 amb Pilar Eyre i Quique Guasch. En plena Guerra Freda, Espanya inicia el desgel amb els aliats i Franco concedeix una entrevista a la CBS. Eyre i Guasch recorden la seva infància, el Barça de Kubala i la societat dels cinquanta.
En l'últim episodi de la temporada de 'L'any que vas néixer', Xavi Bundó repassa la situació de Catalunya, Espanya i el món a través del NO-DO de 1951, acompanyat de dos convidats nascuts aquest any: l'escriptora Pilar Eyre i el periodista Quique Guasch. L'any 1951, el món encara viu les conseqüències de la Segona Guerra Mundial, i la Guerra Freda domina les relacions internacionals. Churchill estrena segon mandat, i a Àsia Corea del Nord i Corea del Sud s'enfronten pel domini del paral·lel 38, la línia imaginària que les divideix.
Després d'anys aïllament internacional, comença el desgel entre Espanya els països guanyadors de la Segona Guerra Mundial, que li perdonen a Franco les seves antigues simpaties per Hitler a canvi de col·laboració en la lluita anticomunista. Aquest ambient d'anticomunisme ferotge afavoreix a Franco, doncs. Un dels gestos que marquen la seva reconciliació és una entrevista que CBS li fa a Franco i que el NO-DO grava i difon.