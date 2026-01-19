Antoni Bassas i Sílvia Soler, a 'L'any que vas néixer'
- Xavi Bundó convida el periodista i l'escriptora per reviure el 1961, any del mur de Berlín, la invasió de badia Cochinos i l'inici del mandat de Kennedy
- Dimarts, 19 de gener, a les 22:10h a La 2Cat, després de 'Cifras y letras', i a RTVE Play Catalunya
'L'any que vas néixer' descobreix què passava l'any que van néixer els convidats i també què explicava el NO-DO. Presentat per Xavi Bundó, s'emet els dimarts a la nit a La 2Cat.
En aquest episodi, Xavi Bundó conversa amb el periodista Antoni Bassas i l'escriptora Sílvia Soler sobre l'any que van néixer, el 1961, a través de les imatges de l'arxiu del NO-DO. L'any 1961 és un any ple d'esdeveniments importants a escala global. A la primavera un grup d'anticastristes envaeix la badia de Cochinos per enderrocar el règim comunista cubà, amb suport de la CIA. Les tensions entre el bloc occidental i el soviètic cristal·litzen en la construcció del mur de Berlín a l'estiu, i Iuri Andrópov i Nikita Khrusxov reforcen el control soviètic a l'Europa de l'Est. Iuri Gagarin es converteix en el primer ésser humà a viatjar a l'espai, orbitant la Terra, i els Estats Units responen amb l'anunci del programa Apollo, amb l'objectiu d'arribar a la Lluna abans que l'URSS. Aquest també és l'any en què John Fitzgerald Kennedy comença el seu mandat com a president dels Estats Units. I a Espanya hi ha vagues dels treballadors de la metal·lúrgia al País Basc i Sagunt i Franco pateix un accident de caça.