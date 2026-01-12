Olga Viza i Matthew Tree, aquesta setmana a 'L'any que vas néixer'
- Xavi Bundó convida la periodista i l'escriptor per reviure el 1958, per recordar la seva infància a Londres i a l'Espanya del franquisme
- Dimarts, 13 de gener, a les 22:10h a La 2Cat, després de 'Cifras y letras', i a RTVE Play Catalunya
'L'any que vas néixer' descobreix què passava l'any que van néixer els convidats i també què explicava el NO-DO. Presentat per Xavi Bundó, s'emet els dimarts a la nit a La 2Cat.
Dimarts, a 'L'any que vas néixer', el periodista Xavi Bundó viatja a través del NO-DO al 1958 amb Olga Viza i Matthew Tree. Un any on el món viu la Guerra Freda, la crisi d'Algèria i la revolució cubana.
En aquest episodi de 'L'any que vas néixer', Xavi Bundó conversa amb la periodista Olga Viza i l'escriptor Matthew Tree per recordar l'Espanya de l'any 1958, i també de les dècades dels cinquanta, seixanta i setanta, a través de les imatges del noticiari oficial del règim franquista: el NO-DO.
L'any 1958, el món viu un moment agitat: la Guerra Freda continua tensant les relacions entre el bloc occidental i el bloc comunista; a França esclata la crisi d'Algèria, que fa que el general De Gaulle agafi les regnes del país; i a Cuba Fidel Castro lidera la revolució que derroca la dictadura militar de Batista. 1958 també és l'any en què és elegit el papa Joan XXIII, també conegut com 'el papa bo'. Hitchcock estrena 'Vértigo' i a la ràdio sona Elvis Presley, que està obrint pas al rock and roll i anticipant la revolució juvenil dels anys seixanta; una revolució que ja es deixa intuir a Londres, la ciutat natal de Matthew Tree.