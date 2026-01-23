Les millors propostes del cap de setmana a La 2Cat
- Dissabte, 'Aquí parlem' compta amb Nacho Martín Blanco i 'Punts de vista' rep Sergi Belbel i Maria Rodés
- Diumenge, Juanjo Méndez visita 'Noms propis' i Sílvia Abril prepara ànec mut amb prunes i pinyons a 'La recepta perduda'
- Dissabte 24 i diumenge 25 de gener a La 2Cat, i a partir de dilluns a RTVE Play Catalunya
Aquest cap de setmana, La 2Cat proposa una programació cultural, informativa i d'entreteniment per a tots els gustos i tota la família. Dissabte, 'Aquí parlem' entrevista el diputat del PP al Congrés Nacho Martín Blanco i 'Punts de vista' rep e director de teatre Sergi Belbel i la compositora i cantant Maria Rodés. Diumenge, el ciclista paralímpic Juanjo Méndez visita 'Noms propis'; Sílvia Abril ànec mut al Penedès a 'La recepta perduda' i 'Docu2' emet el documental 'Javier Cercas i l'impostor'.
Dissabte: tota l'actualitat política i la millor cultura
Lluís Falgàs, director i presentador d''Aquí parlem', compta amb el diputat del PP al Congrés Nacho Martín Blanco. El programa també analitza l'actualitat política i parlamentària de la setmana, centrada en la crisi ferroviària.
11:00 a La 2Cat i a les 20:30h al Canal 24 horas
'Punts de vista', el programa cultural presentat per Tània Sarrias, comptarà aquesta setmana amb el director teatral Sergi Belbel, que presenta 'Casalot', una nova estrena al Teatre Gaudí. En la plana musical, la compositora i cantant Maria Rodés explica el seu darrer àlbum 'Lo que me pasa'. A més, la col·laboradora de 'Punts de vista' Cristina Segura repassa la trajectòria de l'actriu Marina Abramovic mentre que l'agenda cultural arriba de la mà de Rita Roig.
14:25h a La 2Cat
Diumenge: històries de superació, gastronomia del Penedès i el documental 'Javier Cercas i l'impostor'
Aquesta setmana a 'Noms propis', Anna Cler entrevista el ciclista paralímpic Juanjo Méndez, per parlar de la seva història de superació. Després de sobreviure a un accident va saber reinventar-se i convertir-se en un esportista d'elit de ciclisme adaptat, amb tes medalles paralímpiques.
15:00h a La 2Cat
Aquesta diumenge, 'La recepta perduda' visita el Penedès, a La 2Cat de la mà de Sílvia Abril. En aquest capítol, el programa recupera la recepta tradicional d’ànec mut amb prunes i pinyons, un plat emblemàtic de les celebracions familiars.
19:20h a La 2Cat
'Docu2', el programa presentat per Alicia Gómez, emet el documental 'Javier Cercas i l'impostor'. El projecte mostra el procés creatiu que va dur a terme l'escriptor per escriure la seva novel·la 'L'impostor', a la recerca de la veritat del cas d'Enric Marco. Aquesta és una producció de Minimal Films, amb la participació de RTVE i la XAL.
20:10h a La 2Cat