Aquest diumenge, 'Ànec mut amb prunes i pinyons al Penedès', amb Sílvia Abril a 'La recepta perduda'
- Sílvia Abril coneix els secrets d'un dels plats de celebració més típics del Penedès
- Diumenge, 25 de gener, a les 19:20h a La 2Cat i a RTVE Play Catalunya
'La recepta perduda' és un programa que pretén recuperar la flaire de les cuines d'antany de la mà de Sílvia Abril, alhora que fa un retrat humà dels pobles de Catalunya. S'emet els diumenges al vespre a La 2Cat i a RTVE Play Catalunya.
Aquest cap de setmana, 'La recepta perduda' visita el Penedès, a La 2Cat de la mà de Sílvia Abril. En aquest capítol, el programa recupera la recepta tradicional d’ànec mut amb prunes i pinyons, un plat emblemàtic de les celebracions familiars.
L’ànec mut rostit, tradicionalment present a Nadal i les Festes Majors, és un dels plats més representatius del Penedès. Sílvia Abril es desplaça al territori per aprendre'n la recepta tradicional, reivindicant el producte de territori, més enllà de les ocasions especials. Durant l’episodi Sílvia Abril descobreix tots els secrets del plat, acompanyat de dos elements imprescindibles en un àpat totalment penedesenc: un bon cava i una coca garlanda per tancar l’àpat.
Enmig de vinyes i paisatges emblemàtics, Oriol Llavina, explica la gastronomia del Penedès i la filosofia dels seus habitants vinculada a la passió pel cava, la importància de les vinyes i el paper d’aquest sector com a motor econòmic que defineix l’emblemàtic paisatge del territori.