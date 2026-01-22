Sergi Belbel i Maria Rodés, a 'Punts de vista'
- Una nova aposta teatral i un àlbum musical sobre l'amor romàntic, aquesta setmana al programa cultural de RTVE Catalunya
- Dissabte 24 de gener, a les 14:25h a La 2Cat i a RTVE Play Catalunya
'Punts de vista' és l'espai cultural de RTVE Catalunya, presentat per Tània Sarrias i dirigit per Paola Callieri.
'Punts de vista', el programa cultural presentat per Tània Sarrias, comptarà aquesta setmana amb el director teatral Sergi Belbel, que presenta 'Casalot', una nova estrena al Teatre Gaudí. En la plana musical, la compositora i cantant Maria Rodés explica el seu darrer àlbum 'Lo que me pasa'. A més, la col·laboradora de 'Punts de vista' Crsitina Segura repassa la trajectòria de l'actriu Marina Abramovic mentre que l'agenda cultural arriba de la mà de Rita Roig.
Aquest dissabte Tània Sarrias entrevista el director de teatre Sergi Belbel en motiu al seu darrer treball 'Casalot'. En aquesta nova aposta teatral, Belbel planteja una història de por, angoixa i identitats fragmentades. En un casalot antic i aïllat, dues dones conviuen en un espai carregat de memòria i silencis. Una nit de tempesta, un acte de violència extrema irromp i altera definitivament l’equilibri precari que unia les dues dones. L'obra, interpretada per Anna Carreño i Gemma Deusedas, es representa al Teatre Gaudí del 20 de gener fins al 22 de febrer.
La música no podia faltar al 'Punts de Vista'; aquest dissabte arriba de la mà de l’artista Maria Rodés, compositora i cantant que presentarà el seu darrer àlbum 'Lo que me pasa'. Aquest nou treball és un cant a l’amor romàntic i planteja la distància que va de l’enamorament normal a la pura bogeria. Podeu gaudir de la seva actuació el proper diumenge 25 de febrer a les 19.30 h a la Sala Apolo de Barcelona.
Tornant a la plana teatral, aquesta setmana 'Punts de vista' repassa la trajectòria de l’actriu Marina Abramovic, que fa quatre dècades que investiga els límits del cos i el potencial de la ment. La col·laboradora Cristina Segura presentarà les singularitats d'aquesta actriu, tota una referent de 'la perfomance' i que actua al Liceu. Finalment, la periodista Rita Roig portarà la darrera actualització de l'agenda cultural en el marc de 'L'espai de trobada', que reuneix la resta de tertulianes de cultura.
