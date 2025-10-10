La 2Cat s'estrena oficialment dilluns 13 d'octubre
- Setmana plena de novetats a La 2Cat: 'L'Altaveu al pati', 'De cara a barraca', 'Cuina brutal', 'L'Informatiu vespre', 'L'any que vas néixer', 'Temps enrere', 'Mamarazzis Pop&Cor' i 'Una tarda amb...'
- Dimarts s'inicien les retransmissions esportives en català a La 2Cat amb el partit d'Espanya i Bulgària narrat per David Figueira i Albert 'Chapi' Ferrer
- El cap de setmana serà el torn de 'Punts de vista', 'Aquí parlem', 'Calidoscopi', 'Noms propis', 'Va de verd', 'La recepta perduda' i 'Docu2'
- A partir de dilluns, 13 d'octubre, a La 2Cat i a RTVE Play Catalunya
La 2Cat estrena el dilluns 13 d'octubre la seva programació. L'aposta de RTVE que doblarà la programació en català fins arribar al 70%. La 2Cat començarà oficialment a caminar a les 07:50h amb 'Cafè d'idees'.
De dilluns a divendres: informació, actualitat i entreteniment
Els matins comencen amb 'Cafè d'idees', dirigit i presentat per Gemma Nierga, amb Lorena Amo com a conductora de la part informativa. En la seva sisena temporada, el programa continua apostant per una entrevista central a personalitats destacades de l'actualitat política i social. Tot seguit, el debat i les diverses seccions amb col·laboradors com Víctor Amela, Ada Parellada, Queco Novell i Manu Simarro. 'Cafè d'idees' s'emet simultàniament per Ràdio 4, La 2 Catalunya i el Canal 24 horas.
De dilluns a divendres a les 07:50h a La 2Cat
L’Altaveu al Pati encén el debat polític cada migdia per analitzar els temes que marquen l’actualitat des d’una nova perspectiva. Presentat per Marco Chiazza, el programa posa el focus en els com, els perquès i les conseqüències del que passa, amb un to enèrgic i un ritme àgil. Hi participen veus expertes i analistes que ajuden a entendre l’evolució dels grans temes polítics del moment. Amb connexions en directe des dels punts calents de l’actualitat, entrevistes i un grafisme dinàmic ple d’alertes, destacats i rètols, L’Altaveu al Pati parla de la política de les coses.
De dilluns a divendres a les 13:00h a La 2Cat
Si és notícia, a La 2Cat hi anem 'De cara a barraca'. L'espai poliesportiu, presentat pel periodista Marc Martín, és la nova aposta esportiva de La 2Cat.
'De cara a barraca' neix amb la intenció d'analitzar amb detall i rigor tot allò que interessa del món de l’esport de la mà de Marc Martín. El programa tindrà tertúlia, debat i oferirà l'última hora de tots els esports, que analitzaran els millors experts i sense embuts, dient les coses pel seu nom.
De dilluns a divendres a les 14:20h a La 2Cat
Després del mític 'Saber y Ganar', arrenca la 3a temporada de 'L'Altaveu' amb Danae Boronat, que ha consolidat el format. Va acabar la temporada amb records d'audiència i inicia aquesta nova etapa en un nou horari i seguint amb audiències de record i un públic fidel, sempre amb l'objectiu d'informat i entretenir.
De dilluns a divendres a les 16:15h a La 2Cat
Després, 'Cuina brutal', l'aposta del Chef Bosquet per descobrir una cuina sorprenent i divertida. A cada episodi, el xef valencià Roberto Bosquet, un dels grans referents gastronòmics d'Instagram, proposa un menú complet amb plats originals, equilibrats i plens de sabor.
'Cuina Brutal' té un objectiu clar: cuinar de forma saludable, equilibrada i ràpida. El Chef Bosquet, capaç de reinventar plats tradicionals i convertir-los en delícies saludables i sorprenents, prepararà àpats pensats per qui vol menjar bé, però no té gaire temps.
De dilluns a divendres a les 19:50h a La 2Cat
Una de les novetats informatives de La 2Cat és 'L'Informatiu vespre', un repàs de les notícies de la jornada i també vol reflexionar i aprofundir sobre grans temes del dia i de la setmana. Presentat per Rubén Urdiales i editat per Sandra Morales, el programa inclourà entrevistes als qui més en saben i seccions de col·laboradors experts que ajudin a entendre l'actualitat. Tot, des d'una òptica catalana.
Cada dia hi haurà espai per a una entrevista i de dilluns a divendres el programa compara amb cinc seccions, sobre cultura, internacional, política, societat, i economia i consum.
De dilluns a divendres a les 20:30h a La 2Cat i al Canal 24 horas
El prime time: futbol, records, l'actualitat del cor, una xerrada amb amics i cinema
David Figueira i Albert 'Chapi' Ferrer porten tota l'emoció del futbol, amb la retransmissió en català de l'enfrontament entre la Selecció Espanyola de Futbol i la Selecció de Bulgària.
Dimarts, 14 d'octubre, a les 20:45h a La 2Cat
S'estrena 'L'any que vas néixer', amb el periodista Xavier Bundó al capdavant. Un viatge emocionant al passat per recórrer dècades plenes de nostàlgia i records amb convidats a cada episodi, que comparteixen denominador comú: l'any que van néixer. Al primer capítol s'estrenen Gemma Nierga i José Corbacho, que recordaran l'arribada dels Beatles a Espanya, com es va construir l'Hospitalet i les joguines de la seva infància.
Dimarts, 14 d'octubre, a les 22:35h a La 2Cat (horari canviat pel partit de futbol)
Tot seguit, 'Temps enrere', un espai presentat i dirigit per la periodista cultural de RNE, Montse Soto, que posa en valor l'important fons de l'arxiu i la memòria audiovisual de RTVE Catalunya. El primer capítol, 'El naixement d'una veu' recorda els inicis de les emissions en català a RTVE, amb dramàtics, com 'La ferida lluminosa' que va ser el primer espai que es va emetre en català.
Dimarts, 14 d'octubre, a les 23:25h a La 2Cat (horari canviat pel partit de futbol)
'Mamarazzis Pop&Cor', el programa conduït per Laura Fa i Lorena Vázquez, s'estrena a la graella de La 2Cat. Les Mamarazzis repassaran en directe cada nit de dimecres l'actualitat més candent de la crònica rosa. Un format divertit, àcid, un punt descarat i amb el tarannà que caracteritza a les dues periodistes. A més, per primer cop com a presentadores, en català i a la televisió pública. Però no ho faran soles, des del primer programa comptaran amb uns col·laboradors de luxe.
Dimecres, 15 d'octubre, a les 22:00h a La 2Cat
Dimecres, s'estrena el nou programa 'Una tarda amb...' presentat per Candela Peña. L’actriu comparteix tardes úniques amb convidats molt diferents per descobrir històries, oficis i maneres de viure arreu del territori. El primer capítol té com a protagonista l'actriu Mónica López, una actriu amb una llarga trajectòria al cinema, al teatre, al doblatge i a la televisió.
Dimecres, 15 d'octubre, a les 22:50h a La 2Cat
Els dijous és el torn de 'El cinema de La 2'. Aquesta setmana, 'Última nit a Milà', que se centra en el tinent de policia Franco Amore. La nit abans de jubilar-se, el criden per investigar l'escena del crim on van matar al seu millor amic i company de tota la vida, Dino.
Dijous, 16 d'octubre, a les 22:00h a La 2Cat
Les novetats del cap de setmana
'Aquí parlem', l'anàlisi de l'actualitat política i parlamentària a RTVE Catalunya conduït per Lluís Falgàs, a s'incorpora a La 2Cat els dissabtes al matí.
Dissabte, 18 d'octubre, a les 11:00h a La 2Cat i a les 20:30h al Canal 24 horas
L'habitual cita amb la cultura seguirà a 'Punts de vista'. Una temporada més, Tània Sarrias continua al capdavant del programa, que manté l'essència i incorpora noves seccions.
Dissabte, 18 d'octubre, a les 14:25h a La 2Cat
La 2Cat estrena nous capítols de 'Calidoscopi'. El programa convida l’espectador a fer un viatge per la història compartida, a través de l’arxiu de RTVE. En aquesta nova etapa continua el seu camí amb una nova presentadora, Laura Vives, i una imatge renovada, sense perdre el seu to distès i proper, ni l’essència que ha fidelitzat la seva audiència.
Diumenge, 19 d'octubre, a les 11:20h a La 2Cat
Els diumenges és el moment de les entrevistes en profunditat amb 'Noms propis', dirigit i presentat per Anna Cler. Aquesta setmana s'estrena a La 2Cat amb el guionista de cinema Eduard Sola.
Diumenge, 19 d'octubre, a les 14:25h a La 2Cat
'Va de verd', l’únic programa específicament dedicat a les plantes de la televisió nacional, estrena la 6a temporada plena de consells inèdits i curiositats dels seus molys, els amics del programa que comparteixen coneixements i habilitats sobre plantes a través de les xarxes socials. En el primer episodi María Goméz descobreix, entre altres coses, que hi ha plantes que floreixen a l’hivern, que la carxofa és un vegetal amb moltes propietats beneficioses, que triar bé les eines és essencial per treballar al camp, que algunes plantes poden ser tòxiques per a les mascotes i que el coure es pot utilitzar en l’agricultura tant per eliminar fongs com per fertilitzar.
Diumenge, 19 d'octubre, a les 19:05h a La 2Cat
La cinquena temporada de 'La recepta perduda' arriba a La 2Cat de la mà de Sílvia Abril. El primer capítol, el programa que rescata receptes tradicionals de la cuina catalana, visita la Zona Franca, on Sílvia Abril busca un bar de tota la vida on aprendre a cuinar un dels plats imprescindibles del menjar casolà: la truita de patata.
Diumenge, 19 d'octubre, a les 19:35h a La 2Cat
Alícia Gómez presenta aquesta setmana a 'DOCU2' 'La història desconeguda', un documental que narra la història del rugbi a Catalunya durant els seus 100 anys d'existència, des que Baldiri Aleu va fundar la Santboiana el 1921.
Diumenge, 19 d'octubre, a les 20:25h a La 2Cat