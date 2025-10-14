'Una tarda amb...' amb Candela Peña, nova estrena a La 2Cat
- El programa és un collage fresc i autèntic de personatges i llocs que mostren una Catalunya diversa i acollidora
- Dimecres, 15 d'octubre, a les 22:50h a La 2Cat i a RTVE Play Catalunya
'Una tarda amb…' és el nou programa de converses de La 2Cat. Presentat i dirigit per Candela Peña amb codirecció de Bob Pop, s’emet els dimecres a les 22:50h a La 2Cat i a RTVE Play Catalunya.
El pròxim dimecres 15 d'octubre, s'estrena el nou programa 'Una tarda amb...' presentat per Candela Peña. L’actriu comparteix tardes úniques amb convidats molt diferents per descobrir històries, oficis i maneres de viure arreu del territori. El primer capítol té com a protagonista l'actriu Mònica López, una actriu amb una llarga trajectòria al cinema, al teatre, al doblatge i a la televisió.
'Una tarda amb…' és una nova proposta que s’allunya de les entrevistes convencionals per oferir trobades autèntiques i espontànies. Cada episodi és un collage de personatges i llocs que reflecteixen una Catalunya diversa i acollidora. Candela comparteix una tarda amb els seus convidats, en un restaurant, un museu o fins i tot pels carrers de Barcelona, per parlar sense guió de vida, vocació i identitat, sempre amb el seu to fresc i proper.
En el primer capítol, Candela es troba amb Mònica López, actriu nascuda a Canàries i formada a Barcelona a l’Institut del Teatre. Juntes repassen una trajectòria guiada pel talent i per una única ambició: gaudir del seu ofici més enllà de l’èxit i la fama. Mònica parla del seu recorregut vital i professional, del compromís amb la seva feina i de la passió que transmet a les noves generacions.
La trobada es converteix en una conversa plena d’anècdotes del món de l’espectacle, reflexions sobre el valor del procés creatiu i sobre els moments compartits amb els seus companys i la resta de l'equip.